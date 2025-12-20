Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tân Binh Toàn Năng: Phúc Nguyên bất ngờ đăng tâm thư xin lỗi khán giả

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - thành viên của đội hình Tân Binh Thăng Cấp (Tân Binh Toàn Năng) khiến khán giả xôn xao khi bất ngờ đăng tải một tâm thư dài trước thềm Y-CONCERT.

Hiện tại, Tân Binh Toàn Năng đến công diễn 4, ba thành viên minhtin, Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn đã phải nói lời tạm biệt với chương trình. Ở giai đoạn nước rút, các tân binh đối diện với sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Bên cạnh những lời khen, dàn 8 Tân Binh Thăng Cấp còn lại đồng thời phải đối diện với những ý kiến trái chiều và bình luận tiêu cực.

Tối 19/12, trước thềm Y-CONCERT, tân binh Phúc Nguyên bất ngờ đăng tải một tâm thư viết tay dài, gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người hâm mộ: "Phúc Nguyên xin gửi lời xin lỗi chân thành và lời cảm ơn tận đáy lòng tới những người yêu thương Nguyên. 8 tháng vừa qua là khoảng thời gian thay đổi cuộc đời Phúc Nguyên. Từ một chàng sinh viên chỉ biết sống trong vòng tay gia đình và đam mê của mình, thì nhờ hành trình Tân Binh Toàn Năng, Phúc Nguyên được mọi người yêu mến, theo dõi và ủng hộ quá nhiều...

Tuy nhiên, với áp lực luyện tập và cố gắng thể hiện hết mình trong thời gian qua thì Phúc Nguyên nhiều lần thả trôi cảm xúc cho áp lực và sự mệt mỏi cuốn đi. Nên đã có đôi lần bản thân chưa biết bày tỏ sự tri ân đúng cách vì cảm xúc không ổn định của mình..."

bia-1500-x-1000-px-15.png
Nguyên văn tâm thư dài của tân binh Phúc Nguyên. Nguồn ảnh: FBNV.

Phúc Nguyên gửi lời cảm ơn đến các fan club đã luôn dành sự động viên, quan tâm và ủng hộ anh trong chuỗi các hoạt động của Tân Binh Toàn Năng. "... Từng món quà sinh nhật, từng phần quà được chuẩn bị chu đáo với cả tấm lòng mỗi dịp gặp mặt, Phúc Nguyên đều rất trân quý. Nhưng có thể Phúc Nguyên chưa biết cách bày tỏ nên đã làm cho khán giả yêu thương em thất vọng. Đây là bài học rất lớn cho Phúc Nguyên".

Cuối cùng, tân binh Gen Z khẳng định bản thân sẽ cố gắng khắc phục, hoàn thiện bản thân nhiều hơn: "... Hy vọng mọi người cho em cơ hội để sửa chữa cho những sai sót, hoàn thiện những điều chưa hoàn hảo của mình và cùng đồng hành trong quá trình trưởng thành và khiến cho em tốt đẹp hơn".

583703501-1645481176566439-8599674962681126268-n.jpg

Bài đăng nhanh chóng nhận về sự chú ý từ netizen. Đa số thể hiện sự thấu hiểu, mong anh chàng tiếp tục vững tâm để chinh phục hành trình Tân Binh Toàn Năng trước mắt. Một số người hâm mộ khẳng định không trách Phúc Nguyên và mong nam tân binh sẽ tỏa sáng trên sân khấu Y-CONCERT diễn ra chiều 20/12 (Hưng Yên).

599929237-122113339413033747-1786935669289549605-n.jpg
Phúc Nguyên (Nguyễn Thanh Phúc Nguyên), sinh năm 2005, là một trong những tân binh "hút fan" nhất nhì Tân Binh Toàn Năng nhờ gương mặt sáng và sự đa tài.
594500846-122112413175033747-8111406426138499293-n.jpg
Anh bạn gây ấn tượng bởi tính cách dễ thương, "tẻn tẻn" cùng hành trình bứt phá bất ngờ tại Tân Binh Toàn Năng. Trai đẹp 2K5 sẽ cùng 4 tân binh khác góp mặt trong series tương tác Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#tân binh toàn năng #tân binh toàn năng phúc nguyên #phúc nguyên tân binh toàn năng #nguyễn thanh phúc nguyên #phúc nguyên tâm thư #phúc nguyên xin lỗi

Xem thêm

Cùng chuyên mục