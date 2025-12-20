Tân Binh Toàn Năng: Phúc Nguyên bất ngờ đăng tâm thư xin lỗi khán giả

Hiện tại, Tân Binh Toàn Năng đến công diễn 4, ba thành viên minhtin, Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn đã phải nói lời tạm biệt với chương trình. Ở giai đoạn nước rút, các tân binh đối diện với sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Bên cạnh những lời khen, dàn 8 Tân Binh Thăng Cấp còn lại đồng thời phải đối diện với những ý kiến trái chiều và bình luận tiêu cực.

Tối 19/12, trước thềm Y-CONCERT, tân binh Phúc Nguyên bất ngờ đăng tải một tâm thư viết tay dài, gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người hâm mộ: "Phúc Nguyên xin gửi lời xin lỗi chân thành và lời cảm ơn tận đáy lòng tới những người yêu thương Nguyên. 8 tháng vừa qua là khoảng thời gian thay đổi cuộc đời Phúc Nguyên. Từ một chàng sinh viên chỉ biết sống trong vòng tay gia đình và đam mê của mình, thì nhờ hành trình Tân Binh Toàn Năng, Phúc Nguyên được mọi người yêu mến, theo dõi và ủng hộ quá nhiều...

Tuy nhiên, với áp lực luyện tập và cố gắng thể hiện hết mình trong thời gian qua thì Phúc Nguyên nhiều lần thả trôi cảm xúc cho áp lực và sự mệt mỏi cuốn đi. Nên đã có đôi lần bản thân chưa biết bày tỏ sự tri ân đúng cách vì cảm xúc không ổn định của mình..."

Nguyên văn tâm thư dài của tân binh Phúc Nguyên. Nguồn ảnh: FBNV.

Phúc Nguyên gửi lời cảm ơn đến các fan club đã luôn dành sự động viên, quan tâm và ủng hộ anh trong chuỗi các hoạt động của Tân Binh Toàn Năng. "... Từng món quà sinh nhật, từng phần quà được chuẩn bị chu đáo với cả tấm lòng mỗi dịp gặp mặt, Phúc Nguyên đều rất trân quý. Nhưng có thể Phúc Nguyên chưa biết cách bày tỏ nên đã làm cho khán giả yêu thương em thất vọng. Đây là bài học rất lớn cho Phúc Nguyên".

Cuối cùng, tân binh Gen Z khẳng định bản thân sẽ cố gắng khắc phục, hoàn thiện bản thân nhiều hơn: "... Hy vọng mọi người cho em cơ hội để sửa chữa cho những sai sót, hoàn thiện những điều chưa hoàn hảo của mình và cùng đồng hành trong quá trình trưởng thành và khiến cho em tốt đẹp hơn".

Bài đăng nhanh chóng nhận về sự chú ý từ netizen. Đa số thể hiện sự thấu hiểu, mong anh chàng tiếp tục vững tâm để chinh phục hành trình Tân Binh Toàn Năng trước mắt. Một số người hâm mộ khẳng định không trách Phúc Nguyên và mong nam tân binh sẽ tỏa sáng trên sân khấu Y-CONCERT diễn ra chiều 20/12 (Hưng Yên).

Phúc Nguyên (Nguyễn Thanh Phúc Nguyên), sinh năm 2005, là một trong những tân binh "hút fan" nhất nhì Tân Binh Toàn Năng nhờ gương mặt sáng và sự đa tài.