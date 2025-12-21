Dàn nghệ sĩ trước cuộc đua vote: HIEUTHUHAI xót fan, Phương Mỹ Chi "đã căng"

HHTO - Trước thềm mùa lễ trao giải cuối năm, cuộc đua bình chọn giữa các FC ngày càng trở nên căng thẳng, nhiều nghệ sĩ Việt đã bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Mỗi mùa lễ trao giải cuối năm, không khí bình chọn trong cộng đồng người hâm mộ lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những cuộc “chạy đua vote” kéo dài ngày đêm, những chiến dịch huy động tài chính rầm rộ từ các FC đã trở nên quen thuộc.

Các FC bắt đầu phát động những chiến dịch lập quỹ bình chọn cho thần tượng.

Mới đây, HIEUTHUHAI đã có những chia sẻ thẳng thắn với khán giả xoay quanh việc bình chọn cho các hạng mục giải thưởng cuối năm. Nam rapper cho biết vốn không muốn can thiệp vào “cuộc chơi” của người hâm mộ, nhưng việc liên tục nhận được tin nhắn từ fan than phiền vì hết tiền, mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe khiến anh rất trăn trở.

Nguyên văn chia sẻ của nam rapper trong broadcast cá nhân.

Sau khi “đi điều tra thử”, HIEUTHUHAI thừa nhận bản thân bất ngờ trước mức độ nhiệt tình của cộng đồng fan. Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm và công sức mà người hâm mộ dành cho mình, nhưng đồng thời chia sẻ: "Mỗi ngày 1-2 vote cho biết là còn quý nhau cũng được rồi, chứ góp sức góp tiền vô đó nhiều quá mình cũng thấy xót".

Những chia sẻ của HIEUTHUHAI "gây bão".

Dương Domic cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc gửi đến cộng đồng người hâm mộ trong giai đoạn bình chọn căng thẳng. Nam ca sĩ thừa nhận những ngày qua bản thân cảm nhận rõ “không khí căng thẳng” từ việc vote, và hiểu rằng phía sau mỗi lượt bình chọn là rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc của fan.

Giọng ca Tràn Bộ Nhớ gửi lời cảm ơn chân thành vì tình cảm mà khán giả dành cho mình, nhưng tha thiết mong fan đừng để việc bình chọn ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính hay đời sống cá nhân.

Với anh, việc cộng đồng người hâm mộ vẫn ở bên nhau, cùng nhau hướng tới tương lai đã là điều đáng trân trọng hơn bất kỳ thành tích nào.

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng gây chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn trên kênh broadcast cá nhân về vấn đề này. Nữ ca sĩ bộc bạch rằng việc mình tổ chức school tour hay showcase không bán vé xuất phát từ mong muốn khán giả được tận hưởng âm nhạc trọn vẹn, không bị áp lực chi phí. Chính vì vậy, khi chứng kiến người hâm mộ phải liên tục bỏ tiền cho các lượt bình chọn, Phương Mỹ Chi thừa nhận cảm giác không thoải mái và xót xa.

Chính vì vậy, khi chứng kiến fan phải bỏ tiền cho các lượt vote, "chị Bảy" cảm thấy không vui.

Những chia sẻ của các nghệ sĩ được đưa ra trong bối cảnh nhiều cộng đồng fan đang bước vào giai đoạn bình chọn căng thẳng nhất trong năm cho các hạng mục giải thưởng. Không ít FC sẵn sàng huy động những khoản tiền lớn với mong muốn mang về thành tích cho thần tượng. Tuy nhiên, việc các nghệ sĩ chủ động lên tiếng không khuyến khích fan “đốt tiền” cho các hạng mục bình chọn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.