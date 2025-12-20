Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

A.I LÀ AI? tập 9: Song trùng “chỉnh” Trấn Thành, dọa tiết lộ nội dung phim Tết

Như Lê

HHTO - Trong tập 9 của “A.I LÀ AI?”, những ca sĩ “triệu view” đình đám gồm Hương Tràm, LyLy, Bảo Anh, Mai Tiến Dũng và Vương Anh Tú đã có màn đối đầu kịch tính với dàn song trùng.

Tập 9 mở màn với sự xuất hiện của song trùng mang gương mặt và thần thái giống hệt Hương Tràm. Song trùng gửi lời thách thức, tự giới thiệu bản thân là “A.I ngoại quốc”. Phiên bản này cho biết chỉ cần ngồi một chỗ mà không cần đi diễn, không cần “hát thủ công” vẫn có thể nhận tiền show.

Khi được hỏi Hương Tràm thích dòng nhạc của ai, song trùng giả vờ “để hỏi Google” và trả lời đúng đáp án Bằng Kiều. Hương Tràm tiếp tục đưa ra thử thách hát nhạc của Celine Dion, nhưng song trùng đã cố gắng “bẻ giọng” nhằm che giấu năng lực.

30-ai-la-ai-tap-9.png

Phiên bản A.I này “chỉnh” Trấn Thành từng chút một, từ cách khen ngợi đến phát âm thật “chuẩn chỉnh”, thậm chí muốn tạo nên bản A.I khác nhằm thay thế nam MC. Khi được hỏi đã xem phim Trấn Thành chưa, song trùng đáp chỉ mới xem “spoil” chứ không ra rạp.

Khai thác khía cạnh chuyện cá nhân, song trùng chỉ chia sẻ ngắn gọn là “yêu âm nhạc và ca hát”, cũng như không nhuộm tóc như Hương Tràm. Đến đây, Mai Tiến Dũng nhớ đến Anh Tú (Voi Bản Đôn) vì tính cách “hay trả treo” tương đồng.

Thế nhưng, LyLy lại phản bác và đưa ra suy đoán là Võ Hạ Trâm. Bảo Anh lại đoán ca sĩ Hồng Ngọc, Vương Anh Tú chọn đáp án Minh Tuyết, còn Trấn Thành nhớ đến một nhân vật khác là Hòa Minzy.

6-ai-la-ai-tap-9.png

Đáp án đằng sau cánh cửa chính là Võ Hạ Trâm. Cả hai giọng ca nội lực cùng song ca Ngày Chưa Giông Bão, mang đến cho chương trình phần trình diễn cuốn hút.

Khi được hỏi lý do đóng giả Hương Tràm, Võ Hạ Trâm cho biết do quý mến hành trình từ đi thi, phát triển sự nghiệp, trải qua nhiều thăng trầm để trở thành phiên bản tốt nhất ở hiện tại của người em. Hương Tràm cũng thú nhận thấy hạnh phúc và may mắn khi được về nước và đi show thường xuyên với nhau.

22-ai-la-ai-tap-9.png

Song trùng thứ hai có phần nguy hiểm hơn khi hóa thân thành Bảo Anh. Phiên bản A.I nắm rất kỹ thói quen thường ngày của Bảo Anh như chuyện nữ ca sĩ thường xuyên đi tiêm filler. Ngoài ra, song trùng hiểu Bảo Anh thích ở nhà nói chuyện một mình trước gương, và không có nhiều bạn trong showbiz. Gần đây, nữ ca sĩ chỉ thân với 52Hz trong Em Xinh “Say Hi”, còn từng gửi gà ủ muối sang chúc sinh nhật đàn em.

20-ai-la-ai-tap-9.png

Từ đây, Bảo Anh thu hẹp nghi vấn, đề cập đến những cái tên như Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Juky San, Miu Lê… Thế nhưng, Trấn Thành lại nắm trong tay một đáp án quý giá, khiến song trùng phải lập tức “đe dọa” sẽ hé lộ phim Tết của nam MC để bảo vệ danh tính.

Trấn Thành đưa ra manh mối quan trọng, đó là một ca sĩ hay “nói lớ thanh hỏi”. Mai Tiến Dũng mạnh dạn đoán đây là Hà Nhi, còn Hương Tràm và Vương Anh Tú chọn Miu Lê. Bảo Anh chốt đáp án là Lâm Bảo Ngọc, trong khi Trấn Thành khẳng định đây là Khởi My.

9-ai-la-ai-tap-9.png

Xuất hiện và trình diễn ca khúc Như Lời Đồn của Bảo Anh, song trùng hé lộ danh tính chính là Lâm Bảo Ngọc. Lâm Bảo Ngọc chia sẻ ban đầu cô khá e dè khi tiếp xúc với Bảo Anh và LyLy vì “sợ những người xinh”, khó thân thiện. Chỉ đến khi làm việc chung và ngồi một góc, Lâm Bảo Ngọc đã được Bảo Anh đến vỗ vai và nói “Cần gì thì nói chị”, khiến cô vô cùng xúc động.

12-ai-la-ai-tap-9.png

LyLy đã chạy lên sân khấu để “kiếm chuyện” với Lâm Bảo Ngọc, nhưng thực chất là để cho cô cái ôm. Giải thích hành động này, LyLy cho biết cả hai từng có một số chuyện nhưng chưa có cơ hội để giải quyết, mãi đến thời gian gần đây mới có thể cùng nhau hoá giải. “Cuộc đời này ngắn quá, mình cứ như vậy thì…” - LyLy nghẹn lời bày tỏ với Lâm Bảo Ngọc.

19-ai-la-ai-tap-9.png
banner.jpg
Như Lê
#A.I LÀ AI #Trấn Thành #song trùng #Bảo Anh #Lâm Bảo Ngọc #Hương Tràm #Võ Hạ Trâm

