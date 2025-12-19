Sao Việt mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33: Pháp Kiều "đi bão" với "bạn gái"

HHTO - Tối 18/12, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức giành ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Sau chiến thắng, không khí ăn mừng nhanh chóng lan tỏa khắp các tỉnh thành, với sự góp mặt của nhiều sao Việt.

Tối qua, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng 3-2 trước đội tuyển U22 Thái Lan. Hòa trong không khí ăn mừng của người dân trên cả nước, dàn sao Việt cũng nhanh chóng có động thái chúc mừng từ trực tuyến đến trực tiếp.



"Cặp đôi hoàn cảnh" Uyển Ân và Pháp Kiều khiến netizen thích thú khi chở nhau trên xe máy để "đi bão". Cả hai xuất hiện trên cầu Ba Son, cập nhật liên tục khoảnh khắc vui vẻ, hò reo cùng dòng người trên Story cá nhân.

Erik và Hùng Huỳnh cũng lựa chọn cách ăn mừng tương tự. Hai Anh Trai diện trang phục đơn giản, "trang bị" đầy đủ phụ kiện từ băng rôn cổ vũ, quốc kỳ đến sticker cờ đỏ sao vàng.

Tại Hà Nội, Anh Tú góp mặt ở khu vực Hồ Gươm - điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa bóng đá chiến thắng. Hình ảnh nam ca sĩ với nụ cười tươi, trên tay cầm cờ Tổ quốc nhận "bão tim" từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, dù đang bận rộn tập luyện cho Y-Concert, Chị Đẹp Trang Pháp vẫn dành thời gian để chung vui cùng dòng người. Đáng nói, nhiều Kandee vừa lo lắng vừa buồn cười trước hình ảnh nữ ca sĩ tuy "đi bão" hăng nhưng vẫn không quên mở cửa sổ ô tô để "tác nghiệp hiện trường".

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam theo cách rất riêng. HURRYKNG đăng tải hình ảnh mặc trang phục đá bóng màu đỏ trên sân cỏ, kèm theo caption "tự sĩ" đầy hài hước: “Em làm được rồi, Việt Nam vô địch rồi”.

HURRYKNG và màn chúc mừng kết hợp "nhận vơ" duyên dáng.