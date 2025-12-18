Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Y-CONCERT: Dàn "chị đẹp" LUNAS hé lộ nhạc mới, Ái Phương rì-viu nhanh sân khấu

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Đại nhạc hội Y-CONCERTquy tụ hơn 50 Anh tài - Chị đẹp - Tân binh sẽ diễn ra vào tối 20/12 tại Hưng Yên đang nhận nhiều sự quan tâm. Mới đây, loạt khoảnh khắc dàn "Chị đẹp" tất bật tham gia buổi tổng duyệt trong những bộ trang phục độc lạ khiến fan thích thú.

Vào ngày 20/12 tới, đại nhạc hội Y-CONCERT sẽ chính thức lên nhạc, chào đón đông đảo khán giả, người hâm mộ của hơn 50 nghệ sĩ đến từ ba chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp GióTân Binh Toàn Năng.

cover-7.jpg

Những ngày qua, không khí tại địa điểm tổ chức được fan, ê-kíp liên tục cập nhật. Loạt hình ảnh về cổng chào, sân khấu, khán đài với quy mô "khủng" dần lộ diện, hứa hẹn mang đến một ngày trải nghiệm âm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ.

cover-9.jpg

Về phía dàn nghệ sĩ, các buổi tập luyện, tổng duyệt đã khởi động. Không chỉ "nhá hàng" những tiết mục kết hợp, các "Chị đẹp" còn mang đến nhiều "tiểu phẩm" hài hước nhận "bão haha". Trong buổi đi tập đầu tiên, Ngọc Phước tỏ vẻ ngơ ngác khi bước vào phòng tập với một khoảng lặng khi cô là người đến sớm nhất. Sau cùng, để "chữa cháy" cho tình huống khó xử này, Ngọc Phước ngậm ngùi thừa nhận vì bản thân "ế sô" nên tới sớm.

Nguồn clip: Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Trong ngày 17/12, dàn "Chị đẹp" trong nhóm LUNAS đã bắt đầu buổi tổng duyệt sân khấu, khiến fan từ "cười bò" đến giật mình khi hóa trang trong những bộ trang phục độc lạ. Ninh Dương Lan Ngọc thông báo "Anh tới rồi" với giao diện tinh tinh có gương mặt nhăn nhúm, hàm răng "siêu to khổng lồ", đội tóc giả.

cover-10.jpg

Cùng với Lan Ngọc, "Chị đẹp" Diệp Lâm Anh cũng hóa tinh tinh. Trong khi đó, Trang Pháp "biến hình" thành chú ếch, Khổng Tú Quỳnh đứng sau bộ trang phục báo hồng, Huyền Baby hóa thân cá sấu. Dẫu vậy, nhiều khán giả hẫng một nhịp khi Lan Ngọc tiết lộ vì đang bị đau chân nên chỉ tập luyện một tiết mục cùng các chị em.

"Phóng viên" Lan Ngọc cập nhật hậu trường tập luyện, "sì-poi" ca khúc mới của nhóm LUNAS. Nguồn clip: Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng
screenshot-2025-12-18-111421.png
Trang Pháp hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nhóm LUNAS chuẩn bị cho ca khúc Liều.

Mặt khác, để chuẩn bị "cháy" hết mình cùng khán giả, Hậu Hoàng đã có màn "đổi ngói" màu vàng hoa hướng dương rực rỡ trước thềm concert. Trong khi đó, Minh Tuyết - Ái Phương đã có những dòng rì-viu nhanh về sân khấu khiến fan nóng lòng chờ đợi: "Nhìn một vòng sân thì có nên làm một giải chạy ở đây không ta".

cover-8.jpg
Dàn "Chị đẹp" mùa 2 check-in tại buổi tổng duyệt.
Hậu Hoàng - Dương Hoàng Yến tập thì ít, "quậy" thì nhiều. Nguồn clip: Hau Hoang
screenshot-2025-12-18-113946.png
screenshot-2025-12-18-113912.png
1471.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Y-Concert #LUNAS #Ngọc Phước #Chị đẹp đạp gió #anh trai vượt ngàn chông gai #Ninh Dương Lan Ngọc #Trang Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục