Y-CONCERT: Dàn "chị đẹp" LUNAS hé lộ nhạc mới, Ái Phương rì-viu nhanh sân khấu

HHTO - Đại nhạc hội Y-CONCERTquy tụ hơn 50 Anh tài - Chị đẹp - Tân binh sẽ diễn ra vào tối 20/12 tại Hưng Yên đang nhận nhiều sự quan tâm. Mới đây, loạt khoảnh khắc dàn "Chị đẹp" tất bật tham gia buổi tổng duyệt trong những bộ trang phục độc lạ khiến fan thích thú.

Vào ngày 20/12 tới, đại nhạc hội Y-CONCERT sẽ chính thức lên nhạc, chào đón đông đảo khán giả, người hâm mộ của hơn 50 nghệ sĩ đến từ ba chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió và Tân Binh Toàn Năng.

Những ngày qua, không khí tại địa điểm tổ chức được fan, ê-kíp liên tục cập nhật. Loạt hình ảnh về cổng chào, sân khấu, khán đài với quy mô "khủng" dần lộ diện, hứa hẹn mang đến một ngày trải nghiệm âm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ.

Về phía dàn nghệ sĩ, các buổi tập luyện, tổng duyệt đã khởi động. Không chỉ "nhá hàng" những tiết mục kết hợp, các "Chị đẹp" còn mang đến nhiều "tiểu phẩm" hài hước nhận "bão haha". Trong buổi đi tập đầu tiên, Ngọc Phước tỏ vẻ ngơ ngác khi bước vào phòng tập với một khoảng lặng khi cô là người đến sớm nhất. Sau cùng, để "chữa cháy" cho tình huống khó xử này, Ngọc Phước ngậm ngùi thừa nhận vì bản thân "ế sô" nên tới sớm.

Nguồn clip: Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Trong ngày 17/12, dàn "Chị đẹp" trong nhóm LUNAS đã bắt đầu buổi tổng duyệt sân khấu, khiến fan từ "cười bò" đến giật mình khi hóa trang trong những bộ trang phục độc lạ. Ninh Dương Lan Ngọc thông báo "Anh tới rồi" với giao diện tinh tinh có gương mặt nhăn nhúm, hàm răng "siêu to khổng lồ", đội tóc giả.

Cùng với Lan Ngọc, "Chị đẹp" Diệp Lâm Anh cũng hóa tinh tinh. Trong khi đó, Trang Pháp "biến hình" thành chú ếch, Khổng Tú Quỳnh đứng sau bộ trang phục báo hồng, Huyền Baby hóa thân cá sấu. Dẫu vậy, nhiều khán giả hẫng một nhịp khi Lan Ngọc tiết lộ vì đang bị đau chân nên chỉ tập luyện một tiết mục cùng các chị em.

"Phóng viên" Lan Ngọc cập nhật hậu trường tập luyện, "sì-poi" ca khúc mới của nhóm LUNAS. Nguồn clip: Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Trang Pháp hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nhóm LUNAS chuẩn bị cho ca khúc Liều.

Mặt khác, để chuẩn bị "cháy" hết mình cùng khán giả, Hậu Hoàng đã có màn "đổi ngói" màu vàng hoa hướng dương rực rỡ trước thềm concert. Trong khi đó, Minh Tuyết - Ái Phương đã có những dòng rì-viu nhanh về sân khấu khiến fan nóng lòng chờ đợi: "Nhìn một vòng sân thì có nên làm một giải chạy ở đây không ta".

Dàn "Chị đẹp" mùa 2 check-in tại buổi tổng duyệt.