SuperFest: Dàn Anh tài - Chị đẹp kết hợp độc đáo, demo cho đại nhạc hội Y-CONCERT

HHTO - Tối 17/10, SuperFest 2025 - Concert Mùa Hè Rực Sáng chính thức trở lại tại Trung tâm Triển lãm Đông Anh - Hà Nội (VEC). Đây cũng được xem là "bản demo" để Gai Con và Gió Em tích lũy kinh nghiệm cho Y-CONCERT vào tháng 12 tới.

Tối 17/10, SuperFest 2025 - Mùa Hè Rực Sáng đã chính thức trở lại tại Trung tâm Triển lãm Đông Anh (VEC) - Hà Nội, sau khi chương trình buộc phải tạm hoãn đêm diễn ở Hạ Long hồi tháng 7 vì điều kiện thời tiết bất lợi.

Với sự góp mặt của 20 Anh tài, Chị đẹp từ hai chương trình đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, đêm nhạc đã mang đến loạt sân khấu cảm xúc cho Gai Con và Gió Em. Không ít khán giả còn nhận xét SuperFest 2025 chính là bản demo cho đại nhạc hội Y-CONCERT diễn ra vào tháng 12 tới.

Kéo dài từ 19h30 đến gần 1h sáng, SuperFest mang đến các tiết mục trải dài từ solo, song ca đến sân khấu kết hợp. Điểm nhấn của chương trình chính là những màn mashup lần đầu xuất hiện, tạo nên màu sắc mới mẻ và đầy bất ngờ: Sóng Tình - Đợi Bàn, Đào Liễu - Cảnh Khuya, Tình Anh Bán Chiếu - Cầu Vồng Lấp Lánh…

Bộ tứ đứng sau thành công của hai chương trình ăn khách - Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji và Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang - tiếp tục chứng minh sự "mát tay" khi mang đến đêm nhạc SuperFest đã mắt, đã tai.

Các sân khấu kết hợp cực "cháy" của dàn Anh tài, Chị đẹp. Nguồn: Nhã Nhạc.

Những màn kết hợp "có 1-0-2" này nhanh chóng nhận về sự bàn tán từ khán giả. Phần đông người hâm mộ đánh giá đây là "làn gió mới", mang đến trải nghiệm khó đoán cho người xem. Tuy vậy, chương trình cũng vấp phải tranh luận khi nhiều fan only - người chỉ theo dõi một nghệ sĩ hoặc một chương trình - bày tỏ chưa thực sự hài lòng vì phải chờ rất lâu mới đến phần trình diễn của thần tượng.

Anh tài BB Trần thậm chí hài hước chia sẻ trên sân khấu rằng: "BB ra diễn mở màn xong đi một vòng phố cổ uống trà chanh, ăn nem chua rán rồi mới quay lại để diễn bài solo". Dù biết đây chỉ là "mảng miếng", khán giả cũng đồng tình rằng thời lượng chờ đợi ở SuperFest là khá lâu.

Nhiều khán giả cho rằng SuperFest là phiên bản thử nghiệm của Y-CONCERT.

Ngay sau đó, ban tổ chức Y-CONCERT cũng lên tiếng trấn an: "Bên cạnh những tiết mục kết hợp chung, tại Y-CONCERT sẽ có những set diễn riêng của Chị Đẹp x Anh Tài x Tân Binh được đan xen liên tục theo một mạch truyện rõ ràng và đầy cảm xúc, dẫn dắt người xem đi từ đầu đến cuối. Những tiết mục kinh điển vẫn sẽ giữ trọn bản sắc quen thuộc, sẵn sàng để khán giả hát vang cùng ‘người thương’ trên sân khấu".

Với thành công của 9 đêm concert trước đó, khán giả tin rằng Y-CONCERT tháng 12 sẽ tiếp tục bùng nổ, xứng đáng là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong đợi cuối năm 2025.