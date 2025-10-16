Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Concert 10 tiếng quy tụ dàn Anh Tài, Chị Đẹp, “chốt sổ” với 55 nghệ sĩ tham gia

Như Lê

HHTO - Y-CONCERT, đại nhạc hội được mong đợi dịp cuối năm, chính thức công bố dàn line-up gồm 55 nghệ sĩ cùng thông tin về concert kéo dài liên tục 10 tiếng.

Y-CONCERT sẽ quy tụ các nghệ sĩ nổi bật từ 4 chương trình ăn khách gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình HahaTân Binh Toàn Năng. Danh sách nghệ sĩ tham gia khiến fan vô cùng háo hức:

Từ chương trình Chị Đẹp: Minh Tuyết, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh, MisThy, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Maitinhvi, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi, Mie, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước.

lineup-12-chi-dep.jpg
lineup-11-chi-dep-dau-tien-duoc-cong-bo.jpg﻿

Từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Tự Long, Thanh Duy, Jun Phạm, Cường Seven, Thiên Minh, Rhymastic, SOOBIN, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Kiên Ứng, HuyR, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Binz, BB Trần, Quốc Thiên.

lineup-10-anh-tai-dau-tien-duoc-cong-bo.jpg
lineup-11-anh-tai-2.jpg

Từ Tân Binh Toàn Năng: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, Swan Nguyễn, Duy Lân, Long Hoàng, minhtin, Đức Duy, Lâm Anh, Phúc Nguyên.

Từ Gia Đình Haha: quy tụ những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình, đa phần là các thành viên đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Chị Đẹp Đạp Gió. Họ sẽ cùng góp mặt trong các tiết mục đặc biệt được dàn dựng riêng cho Y-CONCERT, mang tinh thần vui tươi, gắn kết và kết nối khán giả.

11-tan-binh-thang-cap.jpg
Y-CONCERT mang đến một hành trình âm nhạc liền mạch kéo dài suốt 10 tiếng.

Đêm nhạc được công bố sẽ được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến ở tất cả các khâu: từ âm thanh, ánh sáng đến thiết kế sân khấu và kỹ thuật hình ảnh. Sân khấu chính diện được mở rộng, tập trung toàn bộ năng lượng trình diễn về một hướng nhằm tối ưu tầm nhìn cho khán giả ở mọi khu vực. So với các concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông GaiChị Đẹp, hệ thống LED tại Y-CONCERT có quy mô và mức độ tập trung cao hơn, hứa hẹn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cùng trải nghiệm xem vượt trội.

Đội ngũ sản xuất gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương và Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang.

seatmap.jpg
Sơ đồ chỗ ngồi của concert.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Y CONCERT #chương trình âm nhạc #nghệ sĩ nổi bật #concert kéo dài 10 tiếng #sự kiện âm nhạc cuối năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục