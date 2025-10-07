Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đêm nhạc quy tụ hơn 50 Anh Tài, Chị Đẹp, Tân Binh sẽ diễn ra trong 10 tiếng

Như Quỳnh

HHTO - Thông tin về sự kiện âm nhạc Y-CONCERT kéo dài hơn 10 tiếng, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng diễn ra vào tháng 12/2025 đang gây chú ý.

Chiều 7/10, nhà sản xuất Yeah1, đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha, Tân Binh Toàn Năng vừa bất ngờ hé lộ một sự kiện âm nhạc sắp diễn ra vào 20/12/2025 tại khu vực miền Bắc. Trên các fanpage, BTC đồng loạt thông báo sự kiện âm nhạc mang tên Y-CONCERT hứa hẹn sẽ là đại tiệc âm nhạc, văn hóa lớn nhất cuối năm, kéo dài hơn 10 tiếng, với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ từ bốn chương trình trên.

Dẫu vậy, hiện tại BTC vẫn chưa ấn định địa điểm cụ thể, quy mô khán giả.

cover-72.jpg
Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những thông tin về nghệ sĩ xác nhận tham gia, địa điểm và sẵn sàng bước vào cuộc chiến "săn vé".

Sau thành công của nhiều đêm concert dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, đến sự kiện lần này, BTC nhấn mạnh: "Y-CONCERT không có sân khấu hay khán đài, không có nghệ sĩ hay khán giả, chỉ có những tâm hồn đồng điệu cùng hội tụ trong một không gian vượt qua mọi ranh giới tuổi tác, thời gian, đẳng cấp - chỉ còn lại âm nhạc, ánh sáng và những trái tim rung động được kết nối bởi tình yêu nghệ thuật, văn hóa và con người Việt Nam".

cover-69.jpg

Phía BTC tiết lộ đại nhạc hội được đầu tư sân khấu công nghệ cao, dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh - ánh sáng - hiệu ứng hiện đại, nhằm mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn cho khán giả. Y-CONCERT cũng hứa hẹn khán giả sẽ được dịp "xé túi mù" những sáng tác, tiết mục, sân khấu trình diễn chỉn chu, hoành tráng, lần đầu ra mắt.

cover-70.jpg

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Y-CONCERT còn mang đến ý nghĩa nhân văn. Đây là dịp để khơi dậy năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị đẹp của con người Việt Nam hiện đại. Đêm nhạc được xem như lời hẹn cuối năm để mọi người cùng nhìn lại, cùng cảm nhận và cùng gửi gắm niềm tin vào hành trình phía trước. Sự kiện gửi gắm thông điệp: "Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa".

cover-71.jpg
1466.jpg
Như Quỳnh
