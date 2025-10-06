Tân Binh Toàn Năng tập 1: Sân khấu bùng nổ, chiến thắng của 8TURN có thuyết phục?

HHTO - Chỉ chưa đầy 1 ngày lên sóng, Tân Binh Toàn Năng tập 1 đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem. Màn thể hiện tại Công diễn 1 của 11 Tân Binh Thăng Cấp thu hút sự thảo luận sôi nổi từ đông đảo khán giả.

Dàn dựng sân khấu nhận về "cơn mưa lời khen"

Tập 1 Tân Binh Toàn Năng 2025 lên sóng, mở màn cho một cuộc chiến căng thẳng trên sân khấu - nơi danh xưng “toàn năng” sẽ được đánh giá khắt khe theo chuẩn quốc tế. Với sự dẫn dắt của NSX Toàn năng SOOBIN, 11 thành viên thuộc Đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào Công diễn 1, chạm trán với nhóm nhạc “khủng long” 8TURN (Hàn Quốc).

Sân khấu của Công diễn 1 được thiết kế, quay dựng đẹp mắt. Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc ánh sáng Long Kenji, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Giám đốc hình ảnh Trần Quốc Vương là những tên tuổi lớn đứng sau mỗi tiết mục, thước phim hay góc quay. Do đó, tổng thể đều được đầu tư một cách tỉ mỉ, đúng chuẩn các sân khấu ở chương trình âm nhạc quốc tế.

Đặc biệt, sân khấu Đã Đến Lúc viral mạng xã hội. Phần ghi hình cận cảnh bàn tay của Cường Bạch ngay giây đầu tiên khiến khán giả "ú oà". Động tác nhảy, di chuyển đội hình và cả aura thần tượng của dàn tân binh cũng được máy quay bắt trọn. Cách đánh đèn, với ánh sáng tập trung hay dàn trải cũng khớp hoàn toàn với nhạc, tạo được cảm giác choáng ngợp.

Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khẳng định: “Tôi sẽ tạo ra những sân khấu để các bạn tận hưởng sân khấu, chắp cánh cho sự trưởng thành của các bạn. Không cần phải phức tạp hóa sân khấu, tuy đơn giản nhưng khi tất cả hòa vào nhau thì sẽ cho ra một sân khấu thật sự wow".

Sân khấu Đã Đến Lúc, với phần mở màn của Cường Bạch, đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của khán giả bởi độ hoành tráng.

Lên sóng chưa đầy 24 giờ, hai tiết mục Đã Đến Lúc và Exposure đã vươn lên #1 iTunes.

Chiến thắng của 8TURN có thuyết phục?

Thể thức thi đấu giao lưu quốc tế của chương trình được hiểu như sau: Nhóm nhạc quốc tế sẽ luôn thi đấu trước trong các Công diễn và điểm số khán giả bình chọn cho họ sẽ là "Điểm cột mốc" để làm căn cứ so sánh cho các Tân binh thăng cấp.

Trong tập 1, Đội hình Tân Binh Thăng Cấp mở màn với Đã Đến Lúc và thi đấu với ca khúc Exposure do Giám đốc Đào tạo & Phát triển Hyuk Shin chỉ đạo sản xuất. Trong khi đó, 8TURN trình diễn tiết mục mở màn Leggo và thi đấu với bài hát Walk It Out.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của 8TURN và 11 tân binh thăng cấp.

Với màn trình diễn Walk It Out, 8TURN nhận được thành tích khủng - 630 điểm. Bằng kinh nghiệm công diễn quốc tế, màn thể hiện của 8TURN ngay lập tức nhận tạo ra thế áp đảo. Khán giả khen ngợi đội hình đồng đều, khả năng trình diễn tốt và dấu ấn đậm nét của đại diện Hàn Quốc.

Trước thực lực đáng gờm của 8TURN, SOOBIN đã lên phương án thi đấu chiến thuật để có thể phát huy tốt nhất sức mạnh của từng thành viên. Thể hiện tiết mục Exposure với mức thử thách 100%, các tân binh đã có màn trình diễn đã mắt, đã tai. Tuy nhiên, họ vẫn nhận về thất bại ngay phần đầu. Đây là một cú sốc lớn nhưng cũng là bài học quý giá dành cho đội hình của Việt Nam.

“Nó sẽ là một bài học lớn, một cú đánh khá đau vào những suy nghĩ của các thành viên trong Top 11 để cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa, biết mình đang ở đâu và mình cần cố gắng cải thiện những gì qua mỗi ngày”, Cường Bạch chia sẻ.