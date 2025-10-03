Tân Binh Toàn Năng: Nhóm nhạc quốc tế thi đấu ở Công diễn 1 "khủng" cỡ nào?

HHTO - Ngay trong công diễn 1 Tân Binh Toàn Năng, 11 thí sinh sẽ thi đấu quốc tế với 8TURN của Hàn Quốc - nhóm nhạc Gen 5 K-Pop với bộ sưu tập thành tích "đáng gờm".

Gần đây, thông tin về việc 8TURN được mời làm nhóm nhạc quốc tế đầu tiên tham gia giao lưu tại Công diễn 1 của Tân Binh Toàn Năng đã thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Sự xuất hiện này là động thái quan trọng, giúp thiết lập tiêu chuẩn cạnh tranh cho các Tân Binh Thăng Cấp. 8TURN là mẫu hình đáng tham khảo về chuyển đổi giai đoạn "tân binh" sang "nghệ sĩ quốc tế". Màn giao lưu này sẽ là cơ hội để các tân binh học hỏi trực tiếp tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu và chiến lược phát triển của một nhóm nhạc K-Pop được thị trường toàn cầu công nhận.

8TURN (에잇턴), nhóm nhạc nam 8 thành viên từ MNH Entertainment, chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2023. Theo trang Twitter @TOP100KPOP, 8TURN được bình chọn thuộc Top 36/50 Nhóm nhạc K-Pop Gen 5.

Chiến lược tuyển chọn của 8TURN là tập trung vào các thành viên đã có kinh nghiệm và từng tham gia các chương trình đào tạo nghiêm khắc. Điển hình, trưởng nhóm Jaeyun từng là thí sinh của Boys24 và Mix Nine, trong khi Kyungmin tham gia I-Land. Nền tảng được mài giũa kỹ lưỡng này giúp 8TURN xây dựng được lối đi riêng: Khả năng trình diễn tốt, vũ đạo đồng bộ, năng lượng sân khấu cao và tinh thần đồng đội xuất sắc.

Nhóm cũng đang chuyển mình theo hướng "artist-idol" (thần tượng nghệ sĩ). Các thành viên đã tham gia sáng tạo, đóng góp viết lời cho các ca khúc trong album Stunning, bao gồm cả ca khúc chủ đề RU-PUM PUM.

8TURN chính là đối thủ đầu tiên của dàn Tân Binh Thăng Cấp trong công diễn 1.

8TURN đã xuất sắc giành giải thưởng Blooming Performance Group (Nhóm nhạc Trình diễn Đang lên) tại Hanteo Music Awards 2023. EP thứ ba - Stunning - phát hành tháng 1/2024 đã vượt mốc 100.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên. Cột mốc này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với một nhóm nhạc không trực thuộc các công ty giải trí Big 4.

Chiến lược của 8TURN là Global-focused (tập trung vào toàn cầu), một xu hướng chung của K-Pop thế hệ thứ 5. Nhóm cũng công bố 8TURN 1st World Tour 2025 tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu - chứng minh nền tảng người hâm mộ quốc tế đủ vững chắc và khả năng công diễn toàn cầu.