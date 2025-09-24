Tân Binh Toàn Năng: 11 tân binh thăng cấp ra mắt MV “Show Me", khán giả nói gì?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỳnh Như
HHTO - Tối 23/9, MV ca khúc chủ đề "Show Me" của Tân Binh Toàn Năng chính thức được lên sóng. Sau thời gian dài chờ đợi, khán giả phản ứng thế nào với sản phẩm đầu tiên của 11 tân binh thăng cấp?

MV Theme Song Show Me được xây dựng dựa trên nền tảng bài hát chủ đề của Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn. Tuy nhiên, ca khúc đã được làm mới hoàn toàn với phiên bản song ngữ Anh - Việt nhằm mở rộng phạm vi lan tỏa, tiếp cận khán giả toàn cầu. Toàn bộ MV được ghi hình tại Thái Lan.

Nội dung chính của Show Me là hành trình trưởng thành và khám phá bản thân của đội hình Tân Binh Thăng Cấp - những người trẻ luôn mang trong mình hoài bão và khát vọng thầm kín. Trong hành trình ấy, khi nhận ra điều bản thân thật sự khao khát cũng là lúc họ phải đối mặt với băn khoăn về việc theo đuổi ước mơ đó đến cùng.

MV lan tỏa thông điệp về sức mạnh nội tại. “Ánh sáng thực sự” không nằm ở những điều hào nhoáng bên ngoài mà luôn tồn tại bên trong mỗi người. Chia sẻ về hành trình này, minhtin - thành viên của đội hình Tân Binh Thăng Cấp cho biết: “Điểm đặc biệt của MV “Show Me” là lần đầu tiên chúng mình được cùng nhau đi ra nước ngoài làm việc, nên đã có nhiều kỷ niệm đặc biệt... Chúng mình hy vọng những gì đẹp đẽ và tâm huyết nhất thể hiện trong MV sẽ được khán giả đón nhận.”

Đông Quan - Lâm Anh - Minh Hiếu "sáng trưng" trong MV Show Me.

Chỉ sau 14 giờ lên sóng, Show Me hiện đạt hơn 1,1 triệu lượt xem. Phần hình được khen ngợi chỉn chu. Concept "hành trình trưởng thành", với khung cảnh các chàng trai cùng tập luyện, cùng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm - được triển khai chân thực, ý nghĩa. Nhiều người hâm mộ khẳng định, các tân binh đều "thăng hạng" nhan sắc lẫn thần thái trong MV đầu tiên.

Bên cạnh đó, đoạn rap của Duy Lân và Cường Bạch: "Gian nan chỉ là filter/ Cho khung hình deep/ Đam mê là filter cho đêm dài suy tư/ Thêm mơ mộng xa xôi/ Chẳng cần lý do để cho ta cất tiếng/ Trong ta là nội chiến với thứ mà ta yêu/..." cũng được nhận xét "đủ wow", giúp cho tổng thể ca khúc có điểm nhấn hơn.

MV Show Me nhận về hiệu ứng tốt từ khán giả theo dõi Tân Binh Toàn Năng.
Quỳnh Như
