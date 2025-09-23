Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh trai gây sốt bất ngờ nhờ 5 giây diễn Liên quân, cười đẹp như tài tử phim Hàn

Thiện Dư

HHTO - Chỉ với 5 giây tỏa sáng trên sân khấu Liên quân của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, chàng sao nam này trở thành đề tài gây sốt, thu hút lượng fan mới không hề nhỏ.

Trong tập 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, dàn tân binh đang được khán giả quan tâm không kém cạnh các anh lớn lâu năm. Ngoài Jaysonlei dễ thương hay CONGB toàn năng, cái tên Sơn.K cũng bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội nhờ màn thể hiện xuất sắc trên sân khấu Liên quân 2.

549628070-122159753624598339-3045203869547289034-n.jpg
Sơn.K gây sốt trên sân khấu Liên quân 2.

Trong ca khúc Độc Nhất Vô Nhị cùng Liên quân 2, Sơn.K có khoảnh khắc nhào lộn, breakdance thu hút và nhanh chóng trở thành đề tài "nóng sốt" trên mạng xã hội Threads. Dần dà, những thông tin về anh chàng "lính mới" này được cư dân mạng săn lùng, chia sẻ rầm rộ hơn rất nhiều.

23.jpg
Màn nhào lộn của Sơn.K nhận về lượng tương tác khủng.
Cận cảnh 5 giây breakdance của Sơn.K trên sân khấu Liên quân 2.

Ngay sau đó, không ít khán giả đã xem đi xem lại tập 1 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nhận ra bản thân đã suýt bỏ qua một nam thần thế hệ mới. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của Sơn.K, cho rằng anh có thần thái giống như nam chính phim Hàn, đặc biệt là với nụ cười tỏa nắng. Những chủ đề về Sơn.K thu hút tương tác lớn, còn lượng người theo dõi trên Instagram của anh chàng đang tăng chóng mặt.

3e.jpg
1-3998.jpg
22.jpg
aaa-7307.jpg
Khán giả "phát sốt" vì Sơn.K.
adad.jpg
Lượng người theo dõi của Sơn.K tăng mạnh.

Dù vậy, Sơn.K cũng được mong đợi sẽ là nhân tố "hài ngầm" trong chương trình. Ngay cả Anh trai Mason Nguyễn cũng từng chia sẻ trên sóng livestream rằng Sơn.K là một người "thoại rất hoang dã", càng khiến người xem mong đợi nhiều hơn.

2a-horz.jpg
Sơn.K là nhân tố "hài ngầm" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Sinh năm 2001, Sơn.K (hay Sơn Lê) là gà nhà chung công ty giải trí DreamS Entertainment cùng JSOL và Hoàng Duyên. Ngay khi xác nhận tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Sơn.K đã được các anh chị gửi gắm, hy vọng "thoại nhiều" để được chú ý. Trước đó, anh chàng cũng đã hợp tác với JSOL và Hoàng Duyên trong một số sản phẩm. Đặc biệt đáng chú ý, màn thể hiện của anh trong ca khúc She Never Cries của Hoàng Duyên được đánh giá cao.

519647891-122152074758598339-343.jpg
517511915-122150703668598339-368440409862779598-n.jpg
Sơn.K chung công ty với JSOL và Hoàng Duyên.

Với pha breakdance chiếm trọn chú ý, Sơn.K đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của Liên quân 2 Độc Nhất Vô Nhị. Sau đó đến với vòng Live Stage 1, anh chàng đã về chung đội với Buitruonglinh, CONGB, TEZ và Mason Nguyễn với ca khúc Hermosa, hứa hẹn tiếp tục khiến khán giả thích thú và ấn tượng.

550402676-1377203647409424-3185295007118077943-n.jpg
Sơn.K vào nhóm Hermosa trong vòng Live Stage 1.
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Sơn.K #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Liên quân 2 #TríSon Media #JSOL #Hoàng Duyên

