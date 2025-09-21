Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Một Anh trai tự nhận là "Trấn Thành làng nhạc", đứng sau hit triệu view của Em xinh

Thiện Dư

HHTO - Anh trai này gây chú ý khi nhận mình là "Trấn Thành làng nhạc", có đầy đủ nhan sắc - tài năng, lại từng sáng tác một bản hit triệu lượt xem của Em Xinh "Say Hi".

Chính thức lên sóng tập 1 vào tối 20/9, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 thu hút lượng người xem khủng với sự tham gia của không chỉ những cái tên quen thuộc (B Ray, Ngô Kiến Huy, Karik...) mà còn có những tân binh tiềm năng, gây tò mò lớn. Một trong số đó là Jaysonlei - Anh trai có màn giới thiệu "đủ wow" và được khán giả vô cùng quan tâm trong thời gian qua.

550396827-31345962695049466-482473502167814308-n.jpg

Xuất hiện trong tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jaysonlei gây chú ý khi tự nhận mình là "Trấn Thành làng nhạc". Anh chàng chia sẻ: "Mình muốn là một nghệ sĩ đa phong cách, luôn sẵn sàng thể hiện cảm xúc thật của mình, để tạo ra những sản phẩm tốt, mang âm nhạc Việt Nam đến nhiều hơn với khán giả Việt Nam và ra cả nước ngoài".

Để giới thiệu bản thân đến với Trấn Thành, các Anh trai khác và khán giả, Jaysonlei đã trình bày một ca khúc do anh tự sáng tác, qua đó phô diễn giọng hát truyền cảm và không kém phần nội lực của mình.

550117859-1203958095104003-885057930856818449-n.jpg
Phần giới thiệu của Jaysonlei trong tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Nhờ ấn tượng mạnh này mà sau đó, Jaysonlei được nhiều Anh trai khác chú ý, sau cùng lọt vào đội hình Liên quân 1 với sân khấu Chill Guys Ngon Zai. Trước đó, anh chàng cũng có khoảnh khắc "gây sốt" mạng xã hội nhờ đoạn rap cùng đàn anh B Ray trong ca khúc chủ đề All Eyes On Us của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

551282691-17854411479537760-8646.jpg
Jaysonlei trên sân khấu Chill Guys Ngon Zai cùng Liên quân 1.

Sinh năm 2003, Jaysonlei (tên thật Lê Hồ Phước Thịnh) được chú ý đến khi là "em út" thuộc chung công ty giải trí C Mazor với các Em xinh Orange, Yeolan, Chi Xê. Anh nhanh chóng được khán giả biết đến với chất giọng R&B ngọt ngào, bắt tai thông qua những màn song ca với Orange (Nụ Cười Không Vui) hay Mỹ Mỹ (Espresso).

482328750-624806150187942-3783067782215732313-n.jpg

Đến năm 2025, thông qua chương trình Em Xinh "Say Hi" thì cái tên Jaysonlei còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn khi đã sáng tác phiên bản demo của Cách (Yêu Đúng) Điệu. Sau đó, bản demo này thuộc về đội Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San và Mỹ Mỹ, đánh dấu sự ra đời của sân khấu "đàn kiến" độc lạ, đạt gần 5 triệu lượt xem trên YouTube và trào lưu "Anh ơi cố lên, 1 2 1 2" gây sốt mạng xã hội. Vì lẽ đó, nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào Jaysonlei trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khi sở hữu tài năng đến từ giọng hát, trình diễn, sáng tác và nhất là ngoại hình trẻ đẹp, năng động.

491919442-652193354115888-4418563753318856758-n.jpg
483488851-624160980252459-5614054436010484410-n.jpg
546633337-770710005597555-7947650189260503345-n.jpg
Nhan sắc "em trai nhà bên" của Jaysonlei.
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Jaysonlei #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #Trấn Thành #Em Xinh "Say Hi" #Cách Yêu Đúng Điệu

Xem thêm

Cùng chuyên mục