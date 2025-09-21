Một Anh trai tự nhận là "Trấn Thành làng nhạc", đứng sau hit triệu view của Em xinh

HHTO - Anh trai này gây chú ý khi nhận mình là "Trấn Thành làng nhạc", có đầy đủ nhan sắc - tài năng, lại từng sáng tác một bản hit triệu lượt xem của Em Xinh "Say Hi".

Chính thức lên sóng tập 1 vào tối 20/9, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 thu hút lượng người xem khủng với sự tham gia của không chỉ những cái tên quen thuộc (B Ray, Ngô Kiến Huy, Karik...) mà còn có những tân binh tiềm năng, gây tò mò lớn. Một trong số đó là Jaysonlei - Anh trai có màn giới thiệu "đủ wow" và được khán giả vô cùng quan tâm trong thời gian qua.

Xuất hiện trong tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jaysonlei gây chú ý khi tự nhận mình là "Trấn Thành làng nhạc". Anh chàng chia sẻ: "Mình muốn là một nghệ sĩ đa phong cách, luôn sẵn sàng thể hiện cảm xúc thật của mình, để tạo ra những sản phẩm tốt, mang âm nhạc Việt Nam đến nhiều hơn với khán giả Việt Nam và ra cả nước ngoài".

Để giới thiệu bản thân đến với Trấn Thành, các Anh trai khác và khán giả, Jaysonlei đã trình bày một ca khúc do anh tự sáng tác, qua đó phô diễn giọng hát truyền cảm và không kém phần nội lực của mình.

Phần giới thiệu của Jaysonlei trong tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Nhờ ấn tượng mạnh này mà sau đó, Jaysonlei được nhiều Anh trai khác chú ý, sau cùng lọt vào đội hình Liên quân 1 với sân khấu Chill Guys Ngon Zai. Trước đó, anh chàng cũng có khoảnh khắc "gây sốt" mạng xã hội nhờ đoạn rap cùng đàn anh B Ray trong ca khúc chủ đề All Eyes On Us của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Jaysonlei trên sân khấu Chill Guys Ngon Zai cùng Liên quân 1.

Sinh năm 2003, Jaysonlei (tên thật Lê Hồ Phước Thịnh) được chú ý đến khi là "em út" thuộc chung công ty giải trí C Mazor với các Em xinh Orange, Yeolan, Chi Xê. Anh nhanh chóng được khán giả biết đến với chất giọng R&B ngọt ngào, bắt tai thông qua những màn song ca với Orange (Nụ Cười Không Vui) hay Mỹ Mỹ (Espresso).

Đến năm 2025, thông qua chương trình Em Xinh "Say Hi" thì cái tên Jaysonlei còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn khi đã sáng tác phiên bản demo của Cách (Yêu Đúng) Điệu. Sau đó, bản demo này thuộc về đội Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San và Mỹ Mỹ, đánh dấu sự ra đời của sân khấu "đàn kiến" độc lạ, đạt gần 5 triệu lượt xem trên YouTube và trào lưu "Anh ơi cố lên, 1 2 1 2" gây sốt mạng xã hội. Vì lẽ đó, nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào Jaysonlei trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khi sở hữu tài năng đến từ giọng hát, trình diễn, sáng tác và nhất là ngoại hình trẻ đẹp, năng động.