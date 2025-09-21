Anh Trai Say Hi 2025: Bray nổi bật, visual của loạt rapper gây tranh luận nảy lửa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tạo hình sân khấu đầu tiên và đáng mong chờ nhất của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức được tiết lộ. Netizen phản ứng thế nào về nhan sắc, trang phục của dàn nghệ sĩ?

Thành công của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào mùa giải mới. Sân khấu đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" 2025 càng được đón đợi hơn khi sở hữu nhiều dàn rapper đình đám, hứa hẹn về trận rap battle no beat nảy lửa. Bên cạnh đó, loạt ý kiến bàn luận xung quanh phần nhìn của dàn sao nam cũng trở thành đề tài nóng trên các nền tảng mạng xã hội.

anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-50.png

Highlight tập chào sân Anh Trai "Say Hi" 2025 hé lộ concept thời trang của các Liên quân. Cùng lựa chọn tông xanh cho trang phục trình diễn nhưng hai đội thi biến hóa theo hướng khác biệt.

anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-38.png

Đội thi có Karik, Tez, Vũ Cát Tường, NEGAV, Sơn K, Ngô Kiến Huy, JeyB, Bùi Trường Linh, Đỗ Nam Sơn, Gill, Mason Nguyễn, Vương Bình, Otis, Nhâm Phương Nam, CongB hóa thân thành các "chiến binh đến từ tương lai". Trang phục kết hợp giữa gam xanh dương phối sắc đỏ ở các chi tiết ghép nối, phụ kiện tạo điểm nhấn bắt mắt.

anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-40.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-29.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-41.png

Dàn rapper Karik, Gill, Mason Nguyễn khiến fan “ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa" với diện mạo mới trông như idol K-Pop. Ngô Kiến Huy - "anh cả" bị diss nhiều nhất trong trận chiến cũng có khoảnh khắc bùng nổ visual.

anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-35.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-46.png

Team còn lại gồm BigDaddy, Phúc Du, Dillan Hoàng Phan, Ogenus, Ryn Lee, Thái Ngân, Khôi Vũ, Robber, Jaysonlei, Bùi Duy Ngọc, Hải Nam, Cody Nam Võ, Rio, Lohan, Bray toát ra năng lượng phóng khoáng trong các bộ trang phục custom chất liệu demin xanh loang, kiểu dáng oversize. Phần lớn các bộ cánh đều được đính đá, phối phụ kiện dây xích, thắt lưng bản to mang tinh thần hip-hop.

anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-37.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-42.png

Spotlight thuộc về "cựu thí sinh" Thái Ngân với chiếc áo khoác lông xanh cobalt và đôi giày độn “khủng khiếp”.

anh-trai-say-hi-2025-negav.jpg
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-d-2.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-d-4.png

Bray và NEGAV thu hút sự chú ý của người xem khi diện trang phục hạ tông hẳn so với các thành viên khác. Sắc xám xanh trên outfit của hai người chơi khác team lại đồng điệu tới mức người hâm mộ phỏng đoán "thuyết âm mưu" rằng hai thí sinh "đánh lẻ" lập Liên quân 3. Trong khi một số netizen đùa rằng hai nghệ sĩ "quên đọc tin nhắn nhóm".

anh-trai-say-hi-2025-2.jpg
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-41.png
anh-trai-say-hi-2025-ep-1-lien-quan-43.png

Tuy nhiên, có một cuộc tranh luận khác "nảy lửa" hơn cả rap battle no beatlayout make-up của các "anh trai". Các ý kiến cho rằng loạt sao nam mất đi nét đẹp riêng vì lối trang điểm nặng tay, một màu theo trào lưu Douyin, đặc trưng nhấn vào lớp nền dày phấn, bắt sáng highlight, tạo bọng mắt giả...

anh-trai-say-hi-lien-quan-ep-1.jpg

Line up năm nay có nhiều rapper là những tên tuổi vốn gắn liền với hình tượng nam tính, bụi bặm như Karik, Gill, Tez, Mason Nguyễn... Theo đó, việc hóa trang các rapper theo hướng "nữ tính hóa", "búp bê sống" nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng rap fan, bị chê "ẻo lả", "mất chất".

Ở chiều ngược lại, có ý kiến đánh giá bênh vực, cho rằng việc các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm, đa dạng hóa hình tượng cần được tôn trọng.

#Anh Trai Say Hi 2025 #Bray #NEGAV #Ngô Kiến Huy #rap battle #Anh Trai Say Hi makeup #rapper Anh Trai Say Hi #Tez #Gill

