Phương Ly khoe ảnh bikini hậu concert Em xinh, sắc vóc khác lạ khiến fan ngỡ ngàng

MIDI

HHTO - Phương Ly hiếm hoi khoe khoảnh khắc diện bikini trên mạng xã hội cá nhân. Bộ ảnh hút hơn 50K lượt "thả tim", sắc vóc khác lạ của "em xinh" gây bàn tán.

Vài ngày sau concert mở màn của Em Xinh "Say Hi", Phương Ly đăng tải loạt hình ảnh diện bikini bên bờ biển. Giọng ca Vỗ Tay diện bộ đồ bơi hai mảnh phối tông xanh cô ban - đen. Nữ ca sĩ kết hợp kính mát, túi cói, kiểu tóc búi thấp cài hoa, hoàn thiện tổng thể vừa phóng khoáng vừa sang trọng.

phuong-lybikiniem-xinh-say-hi-4.jpg
phuong-lybikiniem-xinh-say-hi-5.jpg
Phương Ly có chuyến nghỉ dưỡng sau thời gian dài "chinh chiến" tại Em Xinh "Say Hi".

Bộ hình nhanh chóng gây sốt, hút tới hơn 50K lượt "thả tim" trên Instagram chỉ sau hai giờ đăng tải, vượt xa lượng tương tác ở bài đăng tạo hình concert từ 2 ngày trước.

phuong-lybikiniem-xinh-say-hi-1.jpg
Halloween 2024 Phương Ly Bunny.jpg

Bên cạnh vóc dáng săn chắc, khán giả đặc biệt chú ý đến làn da nâu rám nắng khỏe khoắn của mỹ nhân V-Biz. Đây được xem là sự thay đổi rõ rệt so với hình tượng “vợ quốc dân” nữ tính, trắng trẻo thường thấy của Phương Ly.

phuong-lybikiniem-xinh-say-hi-1vsxz.jpg
phuong-lybikiniem-xinh-say-hi-1vs.jpg

Đây cũng là lần hiếm hoi Phương Ly đăng tải hình ảnh mặc đồ bơi lên mạng xã hội cá nhân. Lần gần nhất người hâm mộ thấy nữ ca sĩ trong trang phục bikini là vào cuối tháng 12/2023. Bài đăng kèm chú thích “SeaMe” khi ấy từng dấy lên tin đồn Phương Ly hẹn hò "bạn thân" Andree.

em-xinh-say-hi-phuong-ly-say-hi.jpg

Phương Ly tiến sâu tới Chung kết Em Xinh "Say Hi", chiến thắng hạng mục The Best Transformation (người chơi có sự thay đổi ấn tượng nhất). Trong "hội chị cả" Em Xinh, Phương Ly thuộc nhóm người chơi có hành trình thi đấu nhiều màu sắc.

phuong-ly-em-xinh-say-hi-sc.jpg
phuong-ly-em-xinh-say-hi-ls.jpg

Bên cạnh khả năng dẫn dắt đội nhóm, giọng ca Mặt Trời Của Em tỏa sáng rực rỡ ở khía cạnh thời trang. Qua từng sân khấu Live stage, netizen trầm trồ với mức độ đầu tư đắt đỏ, cầu kỳ của Phương Ly cho trang phục, phụ kiện trình diễn.

fb-cover-15092025.jpg
MIDI
#Phương Ly #bikini #Em Xinh Say Hi #concert Em Xinh Say Hi #thời trang Em Xinh Say Hi #Phương Ly hẹn hò #mỹ nhân V-Biz đồ bơi

