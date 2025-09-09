Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cùng ngày, “bá tước” Sơn Tùng M-TP và "hoàng tử" SOOBIN đụng độ outfit sân khấu

MIDI

HHTO - Tạo hình trình diễn mới nhất của Sơn Tùng M-TP và SOOBIN gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội nhờ nhiều điểm trùng hợp thú vị.

Cuối tuần vừa qua, cộng đồng khán giả yêu nhạc Việt có cơ hội tham gia nhiều sự kiện âm nhạc sôi động. Trong đó, tạo hình trình diễn của hai sao nam đình đám Sơn Tùng M-TP và SOOBIN thu hút thảo luận lớn.

son-tung-m-tpsoobin-1.jpg
son-tung-m-tpsoobin-17.jpg

Cái tên được săn đón nhất tại đại nhạc hội ở Công viên Yên Sở (Hà Nội) là Sơn Tùng M-TP.

son-tung-m-tpsoobin-3.jpg
son-tung-m-huc.jpg

Sơn Tùng M-TP hóa thân thành bá tước Saint Toine Emtippy, diện âu phục mang hơi hướng cổ điển. Bộ suit đen truyền thống được phối cùng sơ mi trắng cổ đứng, áo đuôi tôm - kiểu dáng gắn liền với văn hóa nhạc kịch, thính phòng thế kỷ 18.

Hoàn thiện diện mạo, "nhạc trưởng" Sơn Tùng M-TP phá cách với kính râm và trang sức bạc bản lớn, thổi vào outfit "chất" rock-star ngạo nghễ.

son-tung-m-tpsoobin-4.jpg
son-tung-m-tpsoobin-16.jpg

Chủ đề hoàng gia được xây dựng hoàn chỉnh, xuyên suốt màn trình diễn của Sơn Tùng M-TP. Ngôi sao 31 tuổi phối lại các bản hit theo dòng nhạc thính phòng, giao lưu đậm chất quý tộc với các "công nương".

son-tung-m-tpsoobin-2.jpg
soobin-6f.jpg

Cũng trong cuối tuần qua, một lượng lớn người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào hai đêm concert cuối của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, tổ chức tại TP. HCM. SOOBIN thuộc nhóm “anh tài” nhận được nhiều sự quan tâm. Anh duy trì phong độ trình diễn cuốn hút, đầy cảm xúc, có nhiều khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.

son-tung-m-tpsoobin-7.jpg
son-tung-m-tpsoobin-8.jpg

Trong đó, tạo hình của SOOBIN ở tiết mục Những Kẻ Mộng Mơ gây chú ý. Anh khoe nhan sắc điển trai trong trang phục chủ đề hoàng tử lịch lãm, thời thượng.

son-tung-m-tpsoobin-udc.jpg
son-tung-m-tpsoobin-9.jpg

Hàng cúc bạc trên áo gợi nhớ tới Hussar Jacket/ Napoleon Jacket - trang phục lấy cảm hứng từ quân phục kỵ binh châu Âu thế kỷ 18 - 19, là chi tiết đắt giá hoàn thiện tạo hình đậm chất hoàng gia của giọng ca 32 tuổi.

ava-son-tung-m-tpsoobindung-outfit.jpg

Người hâm mộ nhận ra điểm chung thú vị trong diện mạo sân khấu của hai sao nam nổi tiếng bậc nhất V-Biz. Ê-kíp stylist đều khai thác cảm hứng hoàng gia châu Âu cho outfit trình diễn của hai mỹ nam 9X. Cả hai ca sĩ đều mặc gam màu cơ bản (đen, trắng), tạo điểm nhấn đắt giá ở phụ kiện, form dáng để tỏa sáng trên sân khấu.

