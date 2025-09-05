Single’s Inferno 5: Nhan sắc tình tin đồn G-Dragon, nghi vấn bản sao Karina ghi danh

HHTO - Single’s Inferno 5 hút thảo luận “khủng” khi công bố số lượng người chơi đông kỷ lục. “Bạn gái tin đồn G‑Dragon”, “bản sao Karina” được đồn đoán sẽ ghi danh, sở hữu nhan sắc thế nào?

Netflix mới đây xác nhận Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5 dời lịch phát sóng vào tháng 1/2026, đánh dấu lần đầu tiên một chương trình tạp kỹ Hàn Quốc duy trì được sức hút tới mùa thứ 5 trên nền tảng Netflix.

Đạo diễn Kim Jae Won tiết lộ trong họp báo rằng mùa giải này quy tụ “số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay”. Đây là bước điều chỉnh quan trọng đáp lại phản hồi từ khán giả: “Trước đây chúng tôi nghĩ việc loại bỏ thí sinh là thú vị, nhưng khán giả lại phản ứng gay gắt. Vì vậy, mùa này chúng tôi muốn có nhiều thí sinh hơn bao giờ hết. Kết quả là câu chuyện tình yêu sẽ trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn.”

Quá trình tuyển chọn cũng được mở rộng, với nhiều phương thức mới lạ để tìm kiếm gương mặt tiềm năng.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về những gương mặt được dự đoán sẽ góp mặt trong mùa giải quy mô nhất của Single’s Inferno. Ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất bao gồm: Kim Min Ji, Mina Sue Choi, Kim Go Eun.

Kim Min Ji, sinh năm 1996, được mệnh danh là "Karina của làng điền kinh Hàn Quốc”. Nữ vận động viên cao 1m73 được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực thể thao, từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như: Giải vô địch điền kinh quốc gia lần thứ 44, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 98, Giải vô địch điền kinh quốc gia cúp KBS lần thứ 48…

Từng nhiều lần lên sóng truyền hình, Min Ji mang hình ảnh khỏe khoắn, năng động và có thể trở thành người chơi mang đến những khoảnh khắc bứt phá về thể lực cũng như tuyến tình cảm.

Mina Sue Choi từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021, sau đó đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2022. Danh hiệu này giúp cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở một trong bốn đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Mina Sue Choi sinh ra và lớn lên tại Úc, tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Illinois, có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát. Khán giả kỳ vọng mỹ nhân sinh năm 1999 sẽ đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại, có lối tư duy hiện đại, phóng khoáng mang hơi thở Âu Mỹ mới lạ cho chương trình.

Kim Go Eun, sinh năm 2000, là con gái của cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Kim Hyun Soo. Người đẹp từng giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 66 năm 2022.

Điều khiến Kim Go Eun được chú ý nhiều nhất chính là tin đồn hẹn hò với G-Dragon, tạo nên sự tò mò lớn từ truyền thông và fan K-Pop. Dù tin đồn đã bị phủ nhận, việc cô được đồn đoán bước vào Single’s Inferno 5 làm tăng sức nóng của chương trình.

Khán giả trung thành của Địa Ngục Độc Thân đánh giá Kim Go Eun sở hữu khí chất, sức hút tương tự Lee Si An (mùa 4), Freezia/ Song Ji A (mùa 1), được kỳ vọng sẽ là "át chủ bài" của mùa 5.



Ngoài ba gương mặt nổi bật nói trên, diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc còn lan truyền danh sách những "ứng cử viên" sáng giá cho mùa 5 gồm: hoạt náo viên Ha Ji Won, influencer Oh Hye Rin, VĐV bóng chuyền Lim Seong Jin, phát thanh viên Jung Young Han, tay chơi poker Steve Ye, phát thanh viên thời tiết Lee Yeji, YouTuber Song Eun Woo, Cho Bori...