Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Loạt tạo hình solo lộng lẫy, hoành tráng nhất Chung kết 1 Em Xinh “Say Hi”

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đêm Chung kết 1 Em Xinh "Say Hi" chứng kiến màn bùng nổ visual của "hội chị cả" Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh. Dàn tân binh MaiQuinn, Châu Bùi, Lamoon cũng có tạo hình solo ấn tượng, mang đậm dấu ấn riêng.

Chung kết 1 Em Xinh “Say Hi” bùng nổ nhờ loạt sân khấu solo. Cá tính thời trang, âm nhạc của Top 16 người chơi được hoàn thiện, "bung xõa" sau hơn 2 tháng chinh chiến, ghép nhóm. Người chơi nào có tạo hình trình diễn solo đáng chú ý nhất?

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-maiquinn.jpg

Tiết mục solo Thao Túng Tâm Lý mang đậm cá tính phóng khoáng, có chút hoang dại đặc trưng của MaiQuinn. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 "cháy hết mình" trong trang phục tông đỏ rực rỡ, điểm xuyết nhiều chi tiết mang âm hưởng thổ dân, du mục.

Bộ cánh là trang phục thiết kế độc quyền từ thương hiệu MOTs, phối bởi stylist Đặng Minh Bảo - người đồng hành cùng cô trong nhiều tạo hình từ đầu game show tới tận Chung kết.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-52hz-su.jpg

52Hz đưa khán giả bước vào câu chuyện cổ tích buồn qua Trời Sao. "Em xinh" sinh năm 1999 phát sáng trong trang phục dạ hội gam xanh dương, hòa cùng không gian mơ màng của những vì sao.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-phuong-my-chi-gt5.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-phuong-my-chi-78ny6.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-phuong-my-chi.jpg

Phương Mỹ Chi khuấy động trường quay cùng Ếch Ngoài Đáy Giếng. Thiết kế váy bí phồng với chất liệu kim sa, đính đá lấp lánh do NTK trẻ Bùi Hoàng Ân thực hiện, giúp “chị Bảy” nổi bật trên sân khấu.

Bùi Hoàng Ân, sinh năm 2003 là NTK từng đoạt giải cao tại các cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của các cuộc thi nhan sắc như Miss Cosmo Vietnam, Miss International Queen Vietnam...

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-chau-bui-12.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-chau-bui-nha-mi.jpg

Châu Bùi gây ấn tượng mạnh với tạo hình sân khấu solo lãng mạn, dịu dàng theo phong cách balletcore. Sáng tạo của NTK Nhã Mi (CUMOI) được lấy cảm hứng từ hiệu ứng màu nước, vừa bay bổng vừa tinh xảo, khiến “em xinh” Phương Mỹ Chi phải xin “in tư” NTK ngay sau phần trình diễn.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-chau-bui-nha-mi-l.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-chau-bui-cumoi.jpg

Trong tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa (Live stage 4), "em xinh" Châu Bùi cũng có khoảnh khắc thăng hạng nhan sắc trong thiết kế của Nhã Mi. Mẫu đầm dạ hội kỳ ảo đánh dấu lần đầu NTK nhận làm phục trang biểu diễn cho nghệ sĩ sau gần 20 năm làm nghề.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-lamoon.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-lamoon-jhjkncc.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-lamoon-jhjknc.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-lamoon-jhjkn.jpg

Lamoon tỏa sáng trong Dương Gian với trang phục đính kết cầu kỳ, phảng phất tinh thần văn hóa Việt.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bao-anh-jghkfhgn.jpg

Sau nhiều vòng thi bị nhận xét mờ nhạt, Bảo Anh bùng nổ trở lại với Cô Ấy Không Yêu Anh, kết hợp cùng rapper Phúc Du. Vẻ tự tin, mặn mà của nữ ca sĩ trong trang phục đen phối ren tinh tế gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của cô.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bao-anh-hao-tang.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bao-anh-ls.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bao-anh-ls1.jpg

Đằng sau tạo hình ấn tượng là sự kết hợp ăn ý của stylist Trần Huỳnh Nhật An (An Giồ) và NTK Hảo Tăng, bộ đôi đã đồng hành cùng Bảo Anh trong nhiều Live stage.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bich-phuong-23.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-bich-phuong.jpg

Bích Phương hóa thân thành nữ thần trong tiết mục solo Chu Kỳ Mới. Bộ cánh trình diễn lấp lánh, đính kết tinh xảo tôn lên sắc vóc của giọng ca người Quảng Ninh, đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của chị cả vũ trụ "Say Hi" với NTK Đỗ Long.

em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-phuong-vtrfe.jpg
em-xinh-say-hi-solo-chung-ket-phuong-vt.jpg

Phương Ly thoát kiếp diễn đầu, đảm nhận vai trò kết màn Chung kết 1 Em Xinh "Say Hi" với phần trình diễn mãn nhãn, sôi động mang tên Vỗ Tay. "Vợ quốc dân" lan tỏa tinh thần tích cực, tự tin trong váy áo sắc hồng kẹo ngọt, kết hợp trang sức Chanel.

Đứng sau tạo hình sân khấu lộng lẫy này là stylist Phạm Bảo Luận và NTK Lê Long. Bộ đôi đã góp phần quan trọng trong việc định hình gu thời trang sành điệu cho “phú bà” V-Biz xuyên suốt show giải trí.

hht-fb-1508.jpg
MIDI
#Em Xinh Say Hi #Bích Phương #Phương Ly #Bảo Anh #Em Xinh Say Hi chung kết #Em Xinh Say Hi thời trang #Châu Bùi

Xem thêm

Cùng chuyên mục