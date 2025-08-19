Chỉ số truyền thông của các Em Xinh “Say Hi”: Ai đang bứt phá, ai chững lại?

HHTO - Bộ ba Phương Mỹ Chi, Bích Phương, LyHan thống trị chỉ số thảo luận tại Em Xinh "Say Hi". Công thức thành công, bí kíp "giữ lửa" xuyên suốt show sống còn là gì?

Phương Mỹ Chi

Không tập nào vắng mặt trong Top 10 "em xinh" được chú ý nhất, nhiều lần giữ "ngôi vương" (tập 4-7), Phương Mỹ Chi chứng minh sức hút ổn định. Nữ ca sĩ tích lũy 129.923 lượt đề cập sau 11 tập, dẫn đầu toàn bộ dàn thí sinh.

Thành công của Phương Mỹ Chi đến từ cả năng lực chuyên môn lẫn giải trí. Cô tận dụng tốt sở trường dân gian đương đại, thử nghiệm kết hợp EDM, Hip-Hop, Pop Ballad, tạo ra Cầm Kỳ Thi Họa, Hề, Duyên "càn quét" BXH Top Trending của YouTube.

Nguồn: @hqihae

Nguồn: @whxjuan

Bên cạnh đó, "chị Bảy" giữ nhiệt nhờ khả năng hoạt ngôn, chăm pha trò. Từ cách xưng hô chú - cháu với MC Trấn Thành tới những màn đối đáp "sân si", "lục đục" cùng hội 2003-line giúp Phương Mỹ Chi viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Miu Lê

Miu Lê sở hữu thế mạnh tương tự Phương Mỹ Chi tại cuộc đua này, từ kinh nghiệm hoạt động âm nhạc tới tính cách hoạt ngôn. Phong cách hài hước, phát ngôn "gáy to" giúp "em xinh" chiếm sóng, đạt Top 1 BXH thảo luận ở tập 1-3-6, tổng cộng đạt 108.173 lượt đề cập, đủ để giữ vị trí Top 4 toàn mùa.

Tuy nhiên, càng về các live stage sau, Miu Lê đang mất đi sự tự tin và hoạt ngôn ban đầu khi liên tục thua cuộc. Người xem dần thấy cô khép mình, ít giao lưu hơn ở nửa sau game show. Thời lượng lên sóng, chỉ số thảo luận về nữ ca sĩ suy giảm đáng kể. Hai tập liên tiếp 10, 11, Miu Lê trượt khỏi Top 10 "em xinh" được thảo luận nhiều.

Bích Phương

Bích Phương là nhân tố có sức hút đặc biệt nhất dàn "em xinh". Giọng ca đến từ Quảng Ninh có độ thảo luận khổng lồ, sở hữu loạt hit trăm triệu view, vừa gây tò mò khi trở lại sau thời gian dài "ở ẩn".

Điều thú vị là sức nóng của chị cả "Say Hi" đến nhiều hơn từ các diễn biến hậu trường thay vì âm nhạc. Ở Live stage 2, khán giả bàn tán nhiều về mối quan hệ công khai "mập mờ" giữa cô và khách mời Tăng Duy Tân. Tinh thần nâng đỡ "người mới" hay tranh luận xung quanh những lần "thua trắng" nhưng "thắng đậm" trong lòng khán giả của đội trưởng Bích Phương là đề tài bàn tán nổi bật.

Bích Phương tích lũy 129.585 lượt đề cập sau 10 lần lọt Top thảo luận trong 11 tập. Chỉ số này xếp thứ 2 trong dàn cast, theo sát nút Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, Bích Phương đạt kỷ lục có lượt đề cập cao nhất mùa: 25.901 ở tập 5.

LyHan

Trường hợp thăng hạng danh tiếng ngoạn mục nhất Em Xinh "Say Hi" gọi tên LyHan. Gần như vô danh ở giai đoạn khởi động, nữ tân binh 26 tuổi tạo cú nổ ngay tập 1 chỉ với đoạn dance break chưa đầy 10 giây. Từ đó, cô duy trì chuỗi thành tích ấn tượng, nhiều lần đạt Top 1 (tập 9-10), lọt Top 10 ở 9/11 tập.

"Ngựa ô" LyHan vượt qua đàn chị Miu Lê, Orange để giữ vị trí Top 3 về tổng chỉ số thảo luận tại Em Xinh "Say Hi".

Sức hút của LyHan đến từ cá tính âm nhạc ma mị, cùng khí chất "soái tỷ", bên cạnh đó là tranh cãi về phát ngôn kém duyên hay phần dance battle thiếu lửa. Các luồng ý kiến trái chiều này vô tình giúp cái tên LyHan “phủ sóng”.