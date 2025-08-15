Em Xinh Say Hi: Chiến thuật tỏa sáng khác biệt của Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi

HHTO - Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi là hai nhân tố đặc biệt khi tham gia Em Xinh "Say Hi" với kinh nghiệm ca hát gần như bằng không. Giữa dàn đối thủ “cộm cán", bộ đôi fashionista lựa chọn chiến thuật thi đấu ra sao?

Dàn line-up Em Xinh “Say Hi” được công bố, mạng xã hội bàn tán xôn xao về sự góp mặt của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn. Họ là số ít người chơi nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang, chưa từng đứng trên sân khấu ca hát chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của bộ đôi trong một sân chơi âm nhạc tạo ra hiệu ứng bàn luận sôi nổi, đồng thời đặt họ vào thế so sánh mặc định từ công chúng. Tuy nhiên thay vì cạnh tranh trực diện, hai thí sinh chọn lối chơi khác biệt tại đường đua mới.

Châu Bùi nhập cuộc mạnh mẽ tại show sống còn, tạo ấn tượng tốt ở sân khấu Run, Không Đau Nữa Rồi về tinh thần nghiêm túc, dấn thân với âm nhạc.

Hành trình luyện thanh, tập nhảy trong âm thầm suốt 6 năm, chủ động tìm kiếm cơ hội thử sức tại Em Xinh "Say Hi" của cô được tiết lộ cũng là đề tài hút thảo luận, truyền cảm hứng đến nhóm khán giả trẻ.

Ở nửa sau cuộc thi, Châu Bùi đối diện nhiều sóng gió. Phần hát trong ca khúc So Đậm của cô bị chê "dở kinh khủng". Biểu cảm của người chơi sinh năm 1997 khi thi nhảy đối kháng (dance battle) hay các phân cảnh reaction thiếu tiết chế gây khó chịu.

Theo đó, việc Châu Bùi tiến sâu tới Chung kết game show dù khả năng hát nhảy hạn chế thổi bùng tranh cãi. Nhiều khán giả bức xúc khi có nhiều gương mặt nổi bật hơn hẳn về chuyên môn như Muộii, Han Sara, Lyly… xứng đáng được tỏa sáng hơn, lại phải ra về sớm. Dẫu vậy, vẫn có ý kiến kêu gọi nhìn nhận công tâm về những nỗ lực, tinh thần hết mình của Châu Bùi trong hành trình bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn chọn hướng đi an toàn nhưng ấn tượng. “Em xinh” 29 tuổi tận dụng tối đa thế mạnh thời trang sẵn có. Cô đảm nhận vai trò định hướng phong cách cho các tiết mục nhóm, được mệnh danh là "bà hoàng concept" sau 4 Live stage.

Các tín đồ thời trang đánh giá cao tư duy thẩm mỹ của Quỳnh Anh Shyn ở mảng trang phục sân khấu. Đặc trưng nằm ở những cặp màu tương phản, tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, kết hợp cùng yếu tố văn hóa từ Á sang Âu.

﻿Các thành viên đẹp đồng đều, thăng hạng nhan sắc dưới sự "phù phép" của Quỳnh Anh Shyn﻿. (Nguồn: @sno.owinn )

Về chuyên môn, khả năng hát, nhảy của Quỳnh Anh Shyn được đánh giá ở mức ổn định - không “phá bài”, đủ để ghi dấu ấn với người xem.

(Nguồn: @quynhanhshynversion)

"Người qua đường" bất ngờ khi gặp gỡ nhân cách dễ mến của Quỳnh Anh Shyn trong show thực tế, đối lập hẳn với hình tượng high fashion, nổi loạn thường thấy ở các tuần lễ thời trang quốc tế. Các phát ngôn chân thật, dí dỏm của “gái Bắc” ghi điểm.

Dừng chân trước thềm Chung kết, Quỳnh Anh Shyn có hành trình thi đấu trọn vẹn tại Em Xinh “Say Hi”.