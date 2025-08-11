Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em Xinh "Say Hi": Juky San "đụng hàng" Jisoo BLACKPINK, LyHan gợi nhớ Ánh Sáng AZA

HHTO - Trong tập 11, vòng chọn đội Live stage 5, Orange hoá thân thành "Hoa hậu", Phương Mỹ Chi ghi điểm với trang phục cách điệu. LyHan đổi kiểu tóc, gợi nhớ tới Ánh Sáng AZA. Juky San "đụng hàng" Jisoo BLACKPINK trong thiết kế của thương hiệu Việt.

Sau khi chia tay 4 thí sinh tài năng, dàn "em xinh" bước vào vòng chọn đội cho Live stage 5. Lấy bối cảnh tiệm ký gửi giấc mơ, các thí sinh diện trang phục theo chủ đề nghề nghiệp mơ ước thời thơ ấu.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-7.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-13.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-14.jpg

16 gương mặt lọt vào chung kết thống nhất lựa chọn tông màu trung tính, tạo nên bảng màu trang nhã nhưng vẫn đủ đa dạng để tôn lên cá tính từng người.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-11.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-saabirose-conan.jpg

Saabirose hóa thân vào cảnh sát chìm như mong mỏi ngày bé. Bộ trang phục được cho là lấy cảm hứng từ nhân vật Vermouth - thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen trong truyện tranh Thám tử lừng danh Conan. Ánh mắt sắc lạnh cùng mái tóc xoăn nhẹ khiến Saabirose vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-10.jpg
Orange hoá thân thành Hoa hậu trong vòng chọn đội Live stage 5. Diện đầm dạ hội lộng lẫy, "em xinh" được khen "dịu keo".
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-1.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-2.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-16.jpg

Phong cách men-swear chiếm sóng mạnh mẽ trong tập 11, trở thành lựa chọn của nhiều “em xinh” để hiện thực hóa những ước mơ quyền lực: MAIQUINN hóa thân thành giám đốc công ty giải trí, Phương Ly làm thẩm phán, Bích Phương trở thành luật sư. Những bộ âu phục phom rộng, đường cắt gọn gàng, có phần cầu vai vuông vức kết hợp phụ kiện bản lớn đã khắc họa rõ nét hình ảnh phụ nữ thành đạt.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-8.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-9.jpg

Trào lưu boho-chic (thời trang du mục phóng khoáng kết hợp yếu tố hiện đại) được LyHan, Tiên Tiên hưởng ứng. "Chồng quốc dân" LyHan lăng xê kiểu phối "gấp ba thắt lưng" (triple-belt), cắt kiểu tóc "sói hoang" được nhận xét có chút gợi nhớ tới Ánh Sáng AZA.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-12.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-juky-san-jump-jisoo.jpg
em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-juky-san-jisoo.jpg

Juky San gây bất ngờ khi tiết lộ về học vấn, từng có kinh nghiệm 3 tháng làm nha sĩ. Nữ ca sĩ diện "nguyên cây trắng" đến từ FANCì CLUB. Trong đó, mẫu jacket trắng từng được Jisoo mặc trong MV JUMP "quẩy" cùng BLACKPINK khoảng một tháng trước.

em-xinh-say-hi-tap-11-live-stage-5-15.jpg

Phương Mỹ Chi "ghi điểm" trong trang phục cách điệu từ áo bà ba, chia sẻ về ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch.

hht-fb-0108.jpg
#Em Xinh Say Hi #Juky San #LyHan #Phương Mỹ Chi #Blackpink Jisoo #thời trang Em Xinh Say Hi #Orange

