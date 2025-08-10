Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Em Xinh "Say Hi": LyHan, Lamoon dẫn đầu mức tăng follow, vượt qua Phương Mỹ Chi

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cặp bạn thân Lamoon, Muộii ghi nhận mức tăng trưởng followers ấn tượng. LyHan tăng follow "khủng", vượt cả Phương Ly, Phương Mỹ Chi trước thềm chung kết Em Xinh "Say Hi".

Lamoon bước vào Em Xinh “Say Hi” cùng lượt theo dõi Instagram khiêm tốn chỉ hơn 2K người. Trước thềm phát sóng tập 11, chỉ số vượt mốc 166K, tương đương mức tăng trưởng gấp 83 lần so với xuất phát điểm. Kênh broadcast Vòm họng của Lâm Môn hiện đã cán mốc 65K thành viên. Loạt thành tích của Lamoon đánh dấu cú nhảy vọt lớn nhất mùa giải.

em-xinh-say-hi-lamoon-dh.jpg
em-xinh-say-hi-follow-lamoon.jpg

Nối tiếp thành công từ Vietnam Idol 2023, phim điện ảnh Địa Đạo, Lamoon nhập cuộc mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ tại Em Xinh “Say Hi”. Cô nàng tiến sâu tới Live stage 4, được nhận định là nhân tố đa tài của mùa giải.

em-xinh-say-hi-lamoon-dhdf.jpg
em-xinh-say-hi-follow-lamoon-ls4.jpg

“Em xinh” 22 tuổi sở hữu năng lực sáng tác, chất giọng baby voice đặc trưng cùng nhan sắc thăng hạng qua các sân khấu Live stage. Hình tượng nhí nhảnh của “út Khờ” trong các phân đoạn hậu trường tạo được thiện cảm với người xem. Người chơi sinh năm 2003 là gương mặt thân quen trong BXH Top 10 “em xinh” hút thảo luận cao nhất theo từng tập.

em-xinh-say-hi-follow-muoi-sodam.jpg
em-xinh-say-hi-follow-muoi-lq.jpg

Muộii sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m76, nhan sắc xinh đẹp. Qua các sân khấu, "em xinh" được khen ngợi nhờ khả năng sáng tác, ca hát, trình diễn cuốn hút. Muộii dừng chân đầy tiếc nuối sau sân khấu So Đậm (Live stage 3).

em-xinh-say-hi-follow-muoi-mv-ds.jpg
em-xinh-say-hi-follow-muoi-mv.jpg

Nối dài hiệu ứng từ show sống còn, Muộii phát hành MV debut Vào Một Ngày Khác. Ca khúc đầu tay của “em xinh” 23 tuổi khiến người nghe xúc động với lối kể chuyện đời thường mộc mạc, da diết về cuộc sống gia đình.

em-xinh-say-hi-follow-muoi-mv-f.jpg

bị loại sớm, Muộii đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng followers tại tài khoản cá nhân Instagram, chỉ xếp sau Lamoon. Tính tới ngày 9/8, Muộii có hơn 124K người theo dõi, ghi nhận mức tăng hơn 8 lần so với trước khi lên sóng.

em-xinh-say-hi-follow-lyhan-ced.jpg

LyHan là màu sắc độc đáo, hút thảo luận lớn tại Em Xinh "Say Hi" ở cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nữ tân binh 9X gây sốt ngay từ tập chào sân chỉ với phân đoạn dance break dài chưa đầy 10 giây, duy trì sức hút mạnh mẽ suốt 2 tháng phát sóng sau đó.

em-xinh-say-hi-follow-lyhan-dc.jpg
em-xinh-say-hi-follow-lyhan-dance.jpg

Khí chất “tổng tài, cool ngầu”, khả năng biến hóa phong cách trình diễn giúp LyHan hút lượng fan đông đảo. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ tân binh 26 tuổi được “thiên vị”, “tâng bốc quá đà” so với tài năng thực tế. Ở vài tập phát sóng gần đây, nữ tân binh liên tiếp nhận chỉ trích vì phát ngôn “EQ thấp”, trình diễn dance battle “hời hợt”.

em-xinh-say-hi-follow-lyhan.jpg
em-xinh-say-hi-follow-lyhan-fvea.jpg

Không thể phủ nhận, các luồng ý kiến đa chiều góp phần giúp tên tuổi LyHan “phủ sóng” truyền thông. Kênh thông báo, trò chuyện cùng fan trên Instagram của LyHan hiện có hơn 128K người tham gia, xếp thứ 2 dàn "em xinh", chỉ sau Miu Lê (180K thành viên).

Tài khoản Instagram cá nhân của cô hút thêm 218,7K lượt nhấn follow sau hơn 2 tháng phát sóng, mức tăng ấn tượng nhất dàn thí sinh. Chỉ số này của nữ tân binh vượt qua cả những tên tuổi có thâm niên hoạt động trong V-Biz như Phương Ly (tăng 200K), Phương Mỹ Chi (tăng 197K).

hht-fb-0108.jpg
Diệu Minh
#Em Xinh Say Hi #Em Xinh Say Hi tăng follow #Lamoon #Muộii #LyHan #Ánh Sáng AZA #Phương Ly #Phương Mỹ Chi

Xem thêm

Cùng chuyên mục