Em Xinh "Say Hi": LyHan, Lamoon dẫn đầu mức tăng follow, vượt qua Phương Mỹ Chi

HHTO - Cặp bạn thân Lamoon, Muộii ghi nhận mức tăng trưởng followers ấn tượng. LyHan tăng follow "khủng", vượt cả Phương Ly, Phương Mỹ Chi trước thềm chung kết Em Xinh "Say Hi".

Lamoon bước vào Em Xinh “Say Hi” cùng lượt theo dõi Instagram khiêm tốn chỉ hơn 2K người. Trước thềm phát sóng tập 11, chỉ số vượt mốc 166K, tương đương mức tăng trưởng gấp 83 lần so với xuất phát điểm. Kênh broadcast Vòm họng của Lâm Môn hiện đã cán mốc 65K thành viên. Loạt thành tích của Lamoon đánh dấu cú nhảy vọt lớn nhất mùa giải.

Nối tiếp thành công từ Vietnam Idol 2023, phim điện ảnh Địa Đạo, Lamoon nhập cuộc mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ tại Em Xinh “Say Hi”. Cô nàng tiến sâu tới Live stage 4, được nhận định là nhân tố đa tài của mùa giải.

“Em xinh” 22 tuổi sở hữu năng lực sáng tác, chất giọng baby voice đặc trưng cùng nhan sắc thăng hạng qua các sân khấu Live stage. Hình tượng nhí nhảnh của “út Khờ” trong các phân đoạn hậu trường tạo được thiện cảm với người xem. Người chơi sinh năm 2003 là gương mặt thân quen trong BXH Top 10 “em xinh” hút thảo luận cao nhất theo từng tập.

Muộii sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m76, nhan sắc xinh đẹp. Qua các sân khấu, "em xinh" được khen ngợi nhờ khả năng sáng tác, ca hát, trình diễn cuốn hút. Muộii dừng chân đầy tiếc nuối sau sân khấu So Đậm (Live stage 3).

Nối dài hiệu ứng từ show sống còn, Muộii phát hành MV debut Vào Một Ngày Khác. Ca khúc đầu tay của “em xinh” 23 tuổi khiến người nghe xúc động với lối kể chuyện đời thường mộc mạc, da diết về cuộc sống gia đình.

Dù bị loại sớm, Muộii đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng followers tại tài khoản cá nhân Instagram, chỉ xếp sau Lamoon. Tính tới ngày 9/8, Muộii có hơn 124K người theo dõi, ghi nhận mức tăng hơn 8 lần so với trước khi lên sóng.

LyHan là màu sắc độc đáo, hút thảo luận lớn tại Em Xinh "Say Hi" ở cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nữ tân binh 9X gây sốt ngay từ tập chào sân chỉ với phân đoạn dance break dài chưa đầy 10 giây, duy trì sức hút mạnh mẽ suốt 2 tháng phát sóng sau đó.

Khí chất “tổng tài, cool ngầu”, khả năng biến hóa phong cách trình diễn giúp LyHan hút lượng fan đông đảo. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ tân binh 26 tuổi được “thiên vị”, “tâng bốc quá đà” so với tài năng thực tế. Ở vài tập phát sóng gần đây, nữ tân binh liên tiếp nhận chỉ trích vì phát ngôn “EQ thấp”, trình diễn dance battle “hời hợt”.

Không thể phủ nhận, các luồng ý kiến đa chiều góp phần giúp tên tuổi LyHan “phủ sóng” truyền thông. Kênh thông báo, trò chuyện cùng fan trên Instagram của LyHan hiện có hơn 128K người tham gia, xếp thứ 2 dàn "em xinh", chỉ sau Miu Lê (180K thành viên).

Tài khoản Instagram cá nhân của cô hút thêm 218,7K lượt nhấn follow sau hơn 2 tháng phát sóng, mức tăng ấn tượng nhất dàn thí sinh. Chỉ số này của nữ tân binh vượt qua cả những tên tuổi có thâm niên hoạt động trong V-Biz như Phương Ly (tăng 200K), Phương Mỹ Chi (tăng 197K).