Hai nàng hậu Gen Z của Miss Cosmo 2025: Tân Hoa hậu có tính cách "tẻn tẻn"

HHTO - Miss Cosmo 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Miss Cosmo USA (Mỹ) Yolina Lindquist. Danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 được trao cho Miss Cosmo Philippines Chelsea Fernandez. Hai nàng hậu xinh đẹp thuộc thế hệ Z, với học thức đỉnh cao và tính cách "tẻn tẻn" dễ thương.

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

“Yolina không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình hay kỹ năng trình diễn, mà còn ở tầm nhìn của một người lãnh đạo trẻ. Trong suốt hành trình, cô ấy thể hiện rõ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng. Phần hùng biện về việc ứng dụng công nghệ để kết nối các nền văn hóa trong đêm chung kết là điểm cộng rất lớn”, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của tổ chức Miss Cosmo chia sẻ tại họp báo sau cuộc thi.

﻿

Hoa hậu Yolinda còn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Trong lời phát biểu ngay sau khi đăng quang, cô đã không ngừng nói: "Trộm vía Cosmo! Trộm vía Việt Nam!" khiến khán giả vô cùng bất ngờ và buồn cười.

﻿

Yolina tốt nghiệp Summa Cum Laude tại Southern Illinois University, thành tích xuất sắc với một bằng Cử nhân Khoa học ngành Marketing và ba bằng Cử nhân khác ở các lĩnh vực: Kinh tế Quốc tế và Tài chính, tiếng Đức và Thương mại Quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập, Yolina còn là một thủ lĩnh năng động khi tham gia sáu tổ chức sinh viên và nhiều hội nhóm khác. Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Yolina còn được biết đến rộng rãi nhờ nền tảng cộng đồng mang tên Courage Over Cancer.

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines. Người đẹp sở hữu rất nhiều giải thưởng phụ: Best Evening Gown (Trình diễn Dạ hội xuất sắc nhất), giải thưởng Cosmo People's Choice (Bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ) và được vào thẳng Top 10. Trong đêm Bán kết trước đó, Chelsea nhận giải thưởng Parade of Beauty Award và 1 Giải thưởng khác từ nhà tài trợ.

Theo đại diện BTC Miss Cosmo 2025, sự khác biệt giữa Hoa hậu và Á hậu là rất mong manh. Chelsea Fernandez được đánh giá là thí sinh giàu kinh nghiệm, mang nguồn năng lượng tích cực và phong thái chuyên nghiệp.

Á hậu Chelsea Fernandez khẳng định rằng, cô không cảm thấy tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí thứ 2: “Được góp mặt trong Top 2 của một cuộc thi quy mô như Miss Cosmo đã là thành tựu lớn. Yolina hoàn toàn xứng đáng với vương miện”.

Ngay sau khi đăng quang, Top 2 Miss Cosmo 2025 sẽ bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu truyền thông, đồng thời tham gia các chuyến thiện nguyện tại TP.HCM và một số địa phương lân cận.