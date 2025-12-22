Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hai nàng hậu Gen Z của Miss Cosmo 2025: Tân Hoa hậu có tính cách "tẻn tẻn"

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Miss Cosmo 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Miss Cosmo USA (Mỹ) Yolina Lindquist. Danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 được trao cho Miss Cosmo Philippines Chelsea Fernandez. Hai nàng hậu xinh đẹp thuộc thế hệ Z, với học thức đỉnh cao và tính cách "tẻn tẻn" dễ thương.

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

yolinda2.jpg
yolinda1.jpg
yolinda4.jpg

“Yolina không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình hay kỹ năng trình diễn, mà còn ở tầm nhìn của một người lãnh đạo trẻ. Trong suốt hành trình, cô ấy thể hiện rõ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng. Phần hùng biện về việc ứng dụng công nghệ để kết nối các nền văn hóa trong đêm chung kết là điểm cộng rất lớn”, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của tổ chức Miss Cosmo chia sẻ tại họp báo sau cuộc thi.

﻿yolinda-526.jpg
yolinda4-1212.jpg
yolinda3-3699.jpg

Hoa hậu Yolinda còn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Trong lời phát biểu ngay sau khi đăng quang, cô đã không ngừng nói: "Trộm vía Cosmo! Trộm vía Việt Nam!" khiến khán giả vô cùng bất ngờ và buồn cười.

﻿yolinda1-5591.jpg
yolinda2-9672.jpg

Yolina tốt nghiệp Summa Cum Laude tại Southern Illinois University, thành tích xuất sắc với một bằng Cử nhân Khoa học ngành Marketing và ba bằng Cử nhân khác ở các lĩnh vực: Kinh tế Quốc tế và Tài chính, tiếng Đức và Thương mại Quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập, Yolina còn là một thủ lĩnh năng động khi tham gia sáu tổ chức sinh viên và nhiều hội nhóm khác. Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Yolina còn được biết đến rộng rãi nhờ nền tảng cộng đồng mang tên Courage Over Cancer.

chelsea1.jpg
chelsea.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines. Người đẹp sở hữu rất nhiều giải thưởng phụ: Best Evening Gown (Trình diễn Dạ hội xuất sắc nhất), giải thưởng Cosmo People's Choice (Bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ) và được vào thẳng Top 10. Trong đêm Bán kết trước đó, Chelsea nhận giải thưởng Parade of Beauty Award và 1 Giải thưởng khác từ nhà tài trợ.

top2.jpg
top2-9303.jpg
top2-503.jpg
top2-1454.jpg

Theo đại diện BTC Miss Cosmo 2025, sự khác biệt giữa Hoa hậu và Á hậu là rất mong manh. Chelsea Fernandez được đánh giá là thí sinh giàu kinh nghiệm, mang nguồn năng lượng tích cực và phong thái chuyên nghiệp.

Á hậu Chelsea Fernandez khẳng định rằng, cô không cảm thấy tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí thứ 2: “Được góp mặt trong Top 2 của một cuộc thi quy mô như Miss Cosmo đã là thành tựu lớn. Yolina hoàn toàn xứng đáng với vương miện”.

happy-top2.jpg
happy-top2-9978.jpg

Ngay sau khi đăng quang, Top 2 Miss Cosmo 2025 sẽ bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu truyền thông, đồng thời tham gia các chuyến thiện nguyện tại TP.HCM và một số địa phương lân cận.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu #Gen Z #Yolina Lindquist #Chelsea Fernandez #nhan sắc #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục