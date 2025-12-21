Thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025: Triệu Lộ Tư nhận đặc quyền, Cúc Tịnh Y kiêu sa

Hôm nay (21/12), lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025 của Tencent chính thức diễn ra tại Hải Khẩu (Trung Quốc). Tiếp nối các cặp đôi từng "khuấy đảo" mảng phim truyền hình, netizen cũng dành nhiều lời khen cho mức độ đầu tư trang phục của dàn sao.

"Áp trục" (xuất hiện cuối cùng) tại lễ trao giải, Triệu Lộ Tư khiến khán giả trầm trồ với màn sải bước tự tin cùng màn hình LED tô điểm bởi một con hổ ở phía sau. Nữ diễn viên chọn chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng thuộc thương hiệu AADNEVIK. Điểm đặc biệt của bộ trang phục nằm ở vòng cổ kim cương được chính ВVLGАRI - thương hiệu mà cô là đại diện thương hiệu chuẩn bị. Thiết kế này được cho là phiên bản độc nhất vô nhị, chỉ mới xuất hiện tại triển lãm.

Cúc Tịnh Y lựa chọn chiếc váy đen tuyền đến từ nhà mốt Nga Kamilla Purshie, phối cùng chân váy ngoài của POEM. Điểm nhấn của tạo hình được đặt vào chuỗi vòng cổ ngọc trai dài vừa lấp đầy khoảng trống của trang phục lại vừa gia tăng cảm giác thanh lịch và quý phái. "Mỹ nữ 4000 năm" xuất hiện với kiểu tóc xõa tự nhiên, khoe trọn vẹn bờ vai.

làền Hi Vi "chiếm spotlight" thảm đỏ với chiếc váy rực rỡ đến từ BST Xuân - Hè 2026 của Dior, phối cùng trang sức vàng của Chaumet. Tổng thể trang phục được đính đá quý cùng tua rua lấp lánh, ôm sát đường cong cơ thể. Với bộ trang phục có phần "nặng nề", "búp bê cổ trang thế hệ mới" chọn kiểu tóc buộc thấp cùng mái xéo giản dị, làm nổi bật nét đẹp thanh tú vốn có.

Bạch Lộc đi thảm đỏ 2 lần, một lần đi cặp với Thừa Lỗi và một lần là khoe dáng trong chiếc váy xòe bằng voan, nổi bật bởi tay áo bồng bềnh và phụ kiện hoa rực rỡ. Bộ ảnh demo của cô được tung ra leo lên top đầu Hot Search với lời khen xinh như nàng tiên, nữ hoàng rừng xanh.

Trái ngược với sự đơn giản của tạo hình đầu tiên, tạo hình thứ hai của Trương Lăng Hách gây bão bởi diện mạo điển trai và tuấn tú. Nam diễn viên chọn một bộ Âu phục cách điệu, kết hợp cùng áo măng tô in họa tiết cầu kỳ. Trang phục không chỉ làm nổi bật đôi chân dài của nam diễn viên, mà còn mang đến màu sắc sặc sỡ, đa dạng hơn cho cảm giác trang trọng của buổi lễ.