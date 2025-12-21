Thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025: Lưu Vũ Ninh "chạy show", Tống Tổ Nhi đẹp nức lòng

HHTO - Không hổ danh sự kiện được mong chờ nhất năm, dàn sao "bung lụa" tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025 khiến dân tình ngây ngất với những bộ cánh rực rỡ được đầu tư tỉ mỉ. Hàng loạt couple từ Tống Ninh Nhất Chỉ Nga hay Quân Khiên Mạnh Nhiễu thay nhau chiếm bảng Hot Search.

Một trong những sự kiện cuối năm được fan C-Biz mong chờ là Tinh Quang Đại Thưởng do đài Tencent tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/12. Hàng loạt các tác phẩm nổi bật của năm như Khom Lưng, Cẩm Nguyệt Như Ca... đều được chiếu trên nền tảng Tencent. Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi các cặp đôi bước ra từ phim thu hút sự chú ý đông đảo ngay từ thảm đỏ.

Người bận rộn nhất thảm đỏ hôm nay gọi tên Lưu Vũ Ninh với màn "chạy show" liên tiếp cùng 3 đoàn khác nhau. Lần thứ nhất, anh sải bước trên thảm đỏ cùng dàn cast của show Bắt đầu suy luận nào. Ngay sau đó, nam diễn viên lập tức quay ngược lại để sánh bước cùng các thành viên trong chương trình Địa cầu siêu tươi mới.

Outfit đầu tiên của Lưu Vũ Ninh.

Outfit đầu tiên của anh đến từ bộ sưu tập VALENTINO 26 Early Autumn, gồm áo len cổ cao phối cùng blazer rộng họa tiết caro, đeo kính râm và tóc chải ngược để làm bật dáng vẻ phong trần.

Dáng vẻ "cao lãnh" của Lưu Vũ Ninh không kéo dài được bao lâu, khi anh phải vội vàng chạy ngược lại để đi thảm đỏ lần ba cùng Tống Tổ Nhi. Cảnh tượng nam diễn viên hớt hải khiến netizen "cười bò", thậm chí còn xuất hiện hashtag hài hước "Lưu Vũ Ninh chạy loạn trên thảm đỏ".

"Nam - nữ quân nước Ngụy" tái ngộ trên thảm đỏ "Tinh Quang Đại Thưởng" với tạo hình không thể "chặt chém" hơn.

Lưu Vũ Ninh đổi sang outfit gây choáng ngợp, được thiết kế riêng từ nhà mốt weiræn. Sánh bước cùng "nam quân", Tống Tổ Nhi thu hút mọi ánh nhìn với trang phục diễm lệ thuộc BST Xuân/Hè 2025 của Tony Ward, gợi nhớ hỉ phục nổi tiếng mà cô từng mặc trong giai đoạn đầu của Khom Lưng. Phối trang sức bạc của Tiffany&Co. cùng mái tóc búi thấp, "nàng Kiều Man" khiến dư luận xuýt xoa với nhan sắc ngày càng thanh lịch và mặn mà.

Cặp đôi Cẩm Nguyệt Như Ca cũng khiến công chúng nức lòng với khung cảnh rực rỡ không khác nào lễ cưới.

Châu Dã gây ấn tượng với chiếc váy của Robert Wun Xuân - Hè 2024, phối cùng trang sức của hãng Tasaki và khăn voan đội đầu dài. Sự kết hợp đầy tinh tế đã mang đến cho cô tạo hình mạnh mẽ như nữ tướng sắc sảo, can trường gợi nhớ vai diễn Hòa Yến, nhưng cũng không kém phần kiêu sa.

Thừa Lỗi lựa chọn một bộ âu phục đen đơn giản, phối cùng gile da cách điệu và trang sức. Khi voan đội đầu của Châu Dã bị giẫm lên, anh đã tinh tế xử lý giúp và còn cầm hộ cô suốt quãng đường khiến cư dân mạng "mềm tim". Ngay sau phần này, Thừa Lỗi cũng nhanh chóng thay đổi sang suit đen bằng nhung lịch lãm, sánh bước cùng Bạch Lộc nhằm tuyên truyền phim Mạc Ly sắp sửa lên sóng.

Bạch Lộc gây choáng ngợp ở thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng với tạo hình huyền bí trong chiếc váy xẻ tà lấp lánh của Ulyana Sergeenko, kết hợp trang sức De Beers và giày cao gót từ Jimmy Choo.

Lý Quân Nhuệ gây ấn tượng với tạo hình gồm nhiều layer với màu sắc hài hòa: lớp áo dạ màu xanh bạc hà cùng cúc to bản, áo khoác vàng be đồng điệu, áo sơ mi trắng cách điệu và quần đen. Không lựa chọn suit đen đơn giản như những năm trước, Lý Quân Nhuệ khiến dân tình "ngây ngất" khi không khác nào một hoàng tử thực thụ.

Phần thảm đỏ của Mạnh Tử Nghĩa lại khá tối giản với trang phục dạ hội màu kem trơn, điểm xuyết bởi lớp váy phồng to ở phần đuôi và trang sức bạc lấp lánh.

Từ khóa "Quân Khiên Mạnh Nhiễu" leo thẳng lên top 3 lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo ngay sau khi cặp đôi xuất hiện.

Ngay sau màn xuất hiện của cả hai, từ khóa "Quân Khiên Mạnh Nhiễu" (tên couple của cả hai) đã lọt top 3 tìm kiếm thuộc bảng giải trí trên Weibo. Đã 1 năm kể từ khi Cửu Trùng Tử gây sốt nhưng sức hút của cặp đôi Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là khi cả hai đang tái hợp trong dự án Trưởng Công Chúa.