Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tinh Quang Đại Thưởng: Triệu Lộ Tư được đồn là "vedette", dàn khách VIP bị chê nhạt

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mới chỉ có một vài ngôi sao được xác nhận sẽ tham gia "Tinh Quang Đại Thưởng 2025" (Tencent Star Awards 2025) thông qua hậu viện hội hoặc lịch trình từ phòng làm việc. Những thông tin về toàn bộ danh sách khách mời, thứ tự đi thảm đỏ chủ yếu là "dưa" (tin đồn).

Ngô Lỗi, Lý Lan Địch, Châu Dã, Thừa Lỗi, Trương Miểu Di, Đàn Kiện Thứ, Bạch Lộc... đã xác nhận sẽ tham gia lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025. Theo thông tin từ blogger giải trí lớn tại Trung Quốc, khách mời còn có Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Trần Vỹ Đình, Tân Vân Lai, Vương Sở Nhiên...

Trong đó, đại diện VIP hay khách mời nhận cúp "Ngôi sao VIP" của đêm hội này năm nay là: Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề, Trần Tinh Húc, Lý Quân Nhuệ.

trieu-lo-tu.jpg

Đi kèm với tin đồn trên là "dưa" Triệu Lộ Tư là ngôi sao "áp trục" (đi cuối cùng - khách mời có cấp bậc cao nhất) ở thảm đỏ và trình diễn. Phía nữ diễn viên và ban tổ chức chưa xác nhận nhưng nếu dựa theo "dưa" khách mời bên trên thì dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư làm vedette là dễ hiểu.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng phát sóng trên Tencent (chủ tiệc của Tinh Quang Đại Thưởng), không được quảng bá rầm rộ khi mới phát sóng vẫn viral mạnh. Triệu Lộ Tư là nữ chính, gây sốt toàn mạng từ diễn xuất đến thời trang, góp công lớn trong việc giúp bộ phim nổi tiếng. Ngoài thành tích phim ảnh nổi bật trong dàn tiểu hoa tham gia sự kiện, Triệu Lộ Tư cũng tạo tiếng vang với mini album fan meeting mừng sinh nhật.

ava-2025-12-02t145239501.png

Bên cạnh đó, một cuộc bàn luận lớn đang diễn ra trên mạng xã hội Trung. Khách mời đông đúc với nhiều ngôi sao trẻ đang được yêu mến, trai đẹp gái xinh tề tựu chắc chắn "bổ mắt" nhưng quá nhạt vì thiếu đỉnh lưu. Trong những cái tên được cho là "Ngôi sao VIP" của Tinh Quang Đại Thưởng 2025, ngoài Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc trội hơn về hiệu ứng phim chiếu, giá trị thương mại, những cái tên còn lại đều có một năm nhạt nhòa hoặc thất bại trên màn ảnh.

Sau khi có tin đồn về dàn khách mời Tinh Quang Đại Thưởng, khung hình chung của "Ngôi sao VIP" tại sự kiện này năm 2019 - 2020 lại hot với từ khóa lọt Top Hot Search mục Giải trí của Weibo. Nguyên một dàn đỉnh lưu tề tựu: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, tạo thành bức ảnh chung hiếm hoi của sự kết hợp giữa cặp đôi từng hợp tác, đồng nghiệp thân thiết và đối thủ màn ảnh trời chọn.

khach-vip.jpg
Hai khoảnh khắc được xếp vào "huyền thoại" Tinh Quang Đại Thưởng.

Ban tổ chức sẽ công bố khách mời chính thức vào ngày 8/12. Từ 9/12 - 11/12 sẽ lần lượt đăng poster (theo thứ tự bảng chữ cái). Một số khán giả hi vọng danh sách "chốt sổ" sẽ bùng nổ hơn. Tinh Quang Đại Thưởng 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại Hải Khẩu (Trung Quốc).

cover-1.jpg
Lin
#Tinh Quang Đại Thưởng #Tinh Quang Đại Thưởng 2025 #khách mời Tinh Quang Đại Thưởng #Triệu Lộ Tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục