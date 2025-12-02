Tinh Quang Đại Thưởng: Triệu Lộ Tư được đồn là "vedette", dàn khách VIP bị chê nhạt

HHTO - Mới chỉ có một vài ngôi sao được xác nhận sẽ tham gia "Tinh Quang Đại Thưởng 2025" (Tencent Star Awards 2025) thông qua hậu viện hội hoặc lịch trình từ phòng làm việc. Những thông tin về toàn bộ danh sách khách mời, thứ tự đi thảm đỏ chủ yếu là "dưa" (tin đồn).

Ngô Lỗi, Lý Lan Địch, Châu Dã, Thừa Lỗi, Trương Miểu Di, Đàn Kiện Thứ, Bạch Lộc... đã xác nhận sẽ tham gia lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025. Theo thông tin từ blogger giải trí lớn tại Trung Quốc, khách mời còn có Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Trần Vỹ Đình, Tân Vân Lai, Vương Sở Nhiên...

Trong đó, đại diện VIP hay khách mời nhận cúp "Ngôi sao VIP" của đêm hội này năm nay là: Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề, Trần Tinh Húc, Lý Quân Nhuệ.

Đi kèm với tin đồn trên là "dưa" Triệu Lộ Tư là ngôi sao "áp trục" (đi cuối cùng - khách mời có cấp bậc cao nhất) ở thảm đỏ và trình diễn. Phía nữ diễn viên và ban tổ chức chưa xác nhận nhưng nếu dựa theo "dưa" khách mời bên trên thì dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư làm vedette là dễ hiểu.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng phát sóng trên Tencent (chủ tiệc của Tinh Quang Đại Thưởng), không được quảng bá rầm rộ khi mới phát sóng vẫn viral mạnh. Triệu Lộ Tư là nữ chính, gây sốt toàn mạng từ diễn xuất đến thời trang, góp công lớn trong việc giúp bộ phim nổi tiếng. Ngoài thành tích phim ảnh nổi bật trong dàn tiểu hoa tham gia sự kiện, Triệu Lộ Tư cũng tạo tiếng vang với mini album và fan meeting mừng sinh nhật.

Bên cạnh đó, một cuộc bàn luận lớn đang diễn ra trên mạng xã hội Trung. Khách mời đông đúc với nhiều ngôi sao trẻ đang được yêu mến, trai đẹp gái xinh tề tựu chắc chắn "bổ mắt" nhưng quá nhạt vì thiếu đỉnh lưu. Trong những cái tên được cho là "Ngôi sao VIP" của Tinh Quang Đại Thưởng 2025, ngoài Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc trội hơn về hiệu ứng phim chiếu, giá trị thương mại, những cái tên còn lại đều có một năm nhạt nhòa hoặc thất bại trên màn ảnh.

Sau khi có tin đồn về dàn khách mời Tinh Quang Đại Thưởng, khung hình chung của "Ngôi sao VIP" tại sự kiện này năm 2019 - 2020 lại hot với từ khóa lọt Top Hot Search mục Giải trí của Weibo. Nguyên một dàn đỉnh lưu tề tựu: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, tạo thành bức ảnh chung hiếm hoi của sự kết hợp giữa cặp đôi từng hợp tác, đồng nghiệp thân thiết và đối thủ màn ảnh trời chọn.

Hai khoảnh khắc được xếp vào "huyền thoại" Tinh Quang Đại Thưởng.

Ban tổ chức sẽ công bố khách mời chính thức vào ngày 8/12. Từ 9/12 - 11/12 sẽ lần lượt đăng poster (theo thứ tự bảng chữ cái). Một số khán giả hi vọng danh sách "chốt sổ" sẽ bùng nổ hơn. Tinh Quang Đại Thưởng 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại Hải Khẩu (Trung Quốc).