Ảnh hậu trường của Kim Yoo Jung khiến khán giả muốn cô tái hợp với Park Bo Gum

HHTO - Kim Yoo Jung đang gây sốt với "Dear X" (X thân mến). Park Bo Gum không có bất kỳ liên quan nào với tác phẩm này. Tuy nhiên, một vài bức ảnh hậu trường của Yoo Jung lại khiến khán giả nảy ý tưởng về cơ duyên cặp đôi "Mây Họa Ánh Trăng" hợp tác lần 2.

Đó là loạt hình hậu trường phân cảnh quay/ chụp tạp chí của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) - Heo In Kang (Hwang In Yeop) trong Dear X, được công ty quản lý Yoo Jung đăng tải mới đây. Cô mặc hanbok cách tân, biểu cảm lạnh lùng, toát lên khí chất của tiểu thư đài các, sắc sảo.

Tháng 10 năm nay, tạp chí Harper's Bazaar phát hành ấn phẩm đặc biệt nằm trong chiến dịch Hanbok Wave 2025 do Park Bo Gum làm gương mặt đại diện. Anh khiến mạng xã hội châu Á "dậy sóng" với bộ hình mặc hanbok vừa quý tộc vừa bí ẩn.

﻿ ﻿ Bộ ảnh của Kim Yoo Jung và Park Bo Gum có sự hòa hợp bất ngờ dù được chụp ở 2 dự án khác nhau.

Hai bộ hình được tung ra trong thời gian không quá xa, khí chất tương đồng. Park Bo Gum và Kim Yoo Jung từng nên đôi trong bộ phim cổ trang Mây Họa Ánh Trăng (Love In The Moonlight). Vì thế, khán giả không kiềm lòng được mà hi vọng họ tái hợp. Nhất là khi khí chất của Yoo Jung - Park Bo Gum bộ ảnh hanbok mới nhất tỏa ra khác biệt hoàn toàn với hình tượng nhân vật tươi sáng, trong trẻo, hài hước ở Mây Họa Ánh Trăng.

Khán giả đề xuất hai diễn viên có thể chọn kịch bản nặng tâm lý với nhân vật trưởng thành, u tối hơn nếu họ hợp tác lần 2. Nội dung có ngọt ngào nhưng cũng phải đau đớn, giằng xé, có thể đấu trí, tranh giành quyền lực như khí chất trong bộ ảnh hanbok trên.

Park Bo Gum và Kim Yoo Jung trong "Mây Họa Ánh Trăng".

Mây Họa Ánh Trăng được dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên, lên sóng vào năm 2016, càn quét màn ảnh châu Á nhờ nội dung dễ chịu, hài hước và "phản ứng hóa học tràn màn hình" của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung. Dàn diễn viên vẫn giữ quan hệ thân thiết ngoài đời cho đến hiện tại. Đầu năm nay, bộ tứ Mây Họa Ánh Trăng đã hội ngộ khi Yoo Jung, Jinyoung và Kwak Dong Yeon làm khách mời cho tập đầu tiên của The Season mùa do Park Bo Gum làm host.