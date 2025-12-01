Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Ảnh hậu trường của Kim Yoo Jung khiến khán giả muốn cô tái hợp với Park Bo Gum

Sam

HHTO - Kim Yoo Jung đang gây sốt với "Dear X" (X thân mến). Park Bo Gum không có bất kỳ liên quan nào với tác phẩm này. Tuy nhiên, một vài bức ảnh hậu trường của Yoo Jung lại khiến khán giả nảy ý tưởng về cơ duyên cặp đôi "Mây Họa Ánh Trăng" hợp tác lần 2.

Đó là loạt hình hậu trường phân cảnh quay/ chụp tạp chí của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) - Heo In Kang (Hwang In Yeop) trong Dear X, được công ty quản lý Yoo Jung đăng tải mới đây. Cô mặc hanbok cách tân, biểu cảm lạnh lùng, toát lên khí chất của tiểu thư đài các, sắc sảo.

Tháng 10 năm nay, tạp chí Harper's Bazaar phát hành ấn phẩm đặc biệt nằm trong chiến dịch Hanbok Wave 2025 do Park Bo Gum làm gương mặt đại diện. Anh khiến mạng xã hội châu Á "dậy sóng" với bộ hình mặc hanbok vừa quý tộc vừa bí ẩn.

yoo-jung-hanbok.jpg
park-bo-gum-3.jpg﻿
﻿yoo-jung-1.jpg
park-bo-gum-2.jpg
Bộ ảnh của Kim Yoo Jung và Park Bo Gum có sự hòa hợp bất ngờ dù được chụp ở 2 dự án khác nhau.

Hai bộ hình được tung ra trong thời gian không quá xa, khí chất tương đồng. Park Bo Gum và Kim Yoo Jung từng nên đôi trong bộ phim cổ trang Mây Họa Ánh Trăng (Love In The Moonlight). Vì thế, khán giả không kiềm lòng được mà hi vọng họ tái hợp. Nhất là khi khí chất của Yoo Jung - Park Bo Gum bộ ảnh hanbok mới nhất tỏa ra khác biệt hoàn toàn với hình tượng nhân vật tươi sáng, trong trẻo, hài hước ở Mây Họa Ánh Trăng.

Khán giả đề xuất hai diễn viên có thể chọn kịch bản nặng tâm lý với nhân vật trưởng thành, u tối hơn nếu họ hợp tác lần 2. Nội dung có ngọt ngào nhưng cũng phải đau đớn, giằng xé, có thể đấu trí, tranh giành quyền lực như khí chất trong bộ ảnh hanbok trên.

yoojung-park-bo-gum-1.jpg
Park Bo Gum và Kim Yoo Jung trong "Mây Họa Ánh Trăng".

Mây Họa Ánh Trăng được dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên, lên sóng vào năm 2016, càn quét màn ảnh châu Á nhờ nội dung dễ chịu, hài hước và "phản ứng hóa học tràn màn hình" của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung. Dàn diễn viên vẫn giữ quan hệ thân thiết ngoài đời cho đến hiện tại. Đầu năm nay, bộ tứ Mây Họa Ánh Trăng đã hội ngộ khi Yoo Jung, Jinyoung và Kwak Dong Yeon làm khách mời cho tập đầu tiên của The Season mùa do Park Bo Gum làm host.

cover-1.jpg
Sam
#Kim Yoo Jung #Park Bo Gum #Dear X #Hậu trường Dear X #Mây Họa Ánh Trăng #Kim Yoo Jung Park Bo Gum tái hợp #Park Bo Gum hanbok #Kim Yoo Jung hanbok

Xem thêm

Cùng chuyên mục