Dear X: Yoo Jung có cảnh điên đẹp nhất nhưng kẻ đáng sợ gai người là "tổng tài"

Khán giả đã đọc nguyên tác cũng phải "há hốc miệng" với tình tiết của hai tập mới Dear X vì bản phim đã thay đổi gần như toàn bộ tình tiết ở "map" cuối. Era phu nhân nhà tài phiệt của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) mở ra với những khung hình xa hoa nhưng "lạnh sống lưng". Kết tập 10 của Dear X đang làm cõi mạng chao đảo với diễn xuất và nhan sắc được khen chạm đỉnh của Yoo Jung.

Sung Hee (Kim Ki Kyung) giả làm người giúp việc, lẻn vào dinh thự của Moon Do Hyeok (Hong Jong Hyun) vì muốn hại Baek Ah Jin. Sung Hee muốn hủy dung mạo của bạn để khiến đời cô xuống vực. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, người bị rạch một vệt dài trên mặt là Sung Hee. Cô đau đớn thét gào, còn Ah Jin đang bị chế ngự dưới sàn hồ bơi thì vừa khóc vừa cười thỏa mãn.

Đoạn kết tập này bùng nổ bởi đây là khung hình đẹp nhất trong những cảnh điên của Kim Yoo Jung suốt 10 tập. Ah Jin từng nhiều lần khẳng định cuộc đời Sung Hee như hiện tại vì sự ngu ngốc và kém may mắn. Những gì vừa diễn ra trong cuộc giằng co ở hồ bơi đã chứng minh cho lời nói đó. Sung Hee hành động dại dột, ngớ ngẩn và kém may mắn đến mức tự hại mình bằng chính cách cô muốn hại đối phương.

Kim Yoo Jung "đẹp điên" ở cuối tập 10 Dear X.

Baek Ah Jin hả hê vì chiến thắng, vì cô không biết hối lỗi, vì thích thú với suy nghĩ của mình là đúng. Niềm hạnh phúc điên loạn của nhân vật được Kim Yoo Jung thể hiện rõ nét, tự nhiên đến "sởn da gà". Lời khen dành cho cô xuất hiện như mưa trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các tầng trạng thái chuyển từ thích thú, tận hưởng sang hoảng loạn, sợ hãi của Baek Ah Jin sau khi kết hôn với Moon Do Hyeok cũng được đánh giá cao.

Nếu Ah Jin nổi điên và tàn độc thấy rõ thì chồng cô - Do Hyeok là "kẻ điên tĩnh lặng". Anh ta đứng im cũng làm khán giả "rùng mình" ở đoạn kết tập 10. Một người bình thường khi thấy vợ đang bị tấn công sẽ tìm cách để cứu cô, nhưng Moon Do Hyeok thấy hỗn loạn thì chỉ chậm rãi bước đến. Anh ta ngó đầu và đứng điềm tĩnh nhìn Ah Jin - Sung Hee như thể xem một vở kịch. Moon Do Hyeok nghĩ gì lúc đó: Vợ (mình chọn) thật thú vị hay cô ấy giống tôi, cũng có người nhìn thấy là muốn giết?

Moon Do Hyeok là con quái vật mà ác quỷ Baek Ah Jin cũng phải khiếp sợ.

Tập 9 và 10 cho thấy sự kiểm soát mang vỏ bọc cưng chiều của "tổng tài". Anh ta theo dõi Baek Ah Jin mọi lúc mọi nơi, nắm rõ từng lịch trình đến chu kỳ sinh lý... Hai tập cuối của Dear X là khoảnh khắc Ah Jin nổ tung vì không thể chịu nổi cảnh con chim trong lồng. Jun Seo - Jae Oh sẽ trở lại, giúp cô thoát khỏi xiềng xích.