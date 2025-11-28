Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Dear X: Yoo Jung có cảnh điên đẹp nhất nhưng kẻ đáng sợ gai người là "tổng tài"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khán giả đang muốn điên theo Kim Yoo Jung ở cảnh cuối của Baek Ah Jin ở "Dear X" (X thân mến) tập 10.

Khán giả đã đọc nguyên tác cũng phải "há hốc miệng" với tình tiết của hai tập mới Dear X vì bản phim đã thay đổi gần như toàn bộ tình tiết ở "map" cuối. Era phu nhân nhà tài phiệt của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) mở ra với những khung hình xa hoa nhưng "lạnh sống lưng". Kết tập 10 của Dear X đang làm cõi mạng chao đảo với diễn xuất và nhan sắc được khen chạm đỉnh của Yoo Jung.

gif-yoo-jung-2.gif

Sung Hee (Kim Ki Kyung) giả làm người giúp việc, lẻn vào dinh thự của Moon Do Hyeok (Hong Jong Hyun) vì muốn hại Baek Ah Jin. Sung Hee muốn hủy dung mạo của bạn để khiến đời cô xuống vực. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, người bị rạch một vệt dài trên mặt là Sung Hee. Cô đau đớn thét gào, còn Ah Jin đang bị chế ngự dưới sàn hồ bơi thì vừa khóc vừa cười thỏa mãn.

Đoạn kết tập này bùng nổ bởi đây là khung hình đẹp nhất trong những cảnh điên của Kim Yoo Jung suốt 10 tập. Ah Jin từng nhiều lần khẳng định cuộc đời Sung Hee như hiện tại vì sự ngu ngốc và kém may mắn. Những gì vừa diễn ra trong cuộc giằng co ở hồ bơi đã chứng minh cho lời nói đó. Sung Hee hành động dại dột, ngớ ngẩn và kém may mắn đến mức tự hại mình bằng chính cách cô muốn hại đối phương.

Kim Yoo Jung "đẹp điên" ở cuối tập 10 Dear X.
baek-ah-jin.jpg

Baek Ah Jin hả hê vì chiến thắng, vì cô không biết hối lỗi, vì thích thú với suy nghĩ của mình là đúng. Niềm hạnh phúc điên loạn của nhân vật được Kim Yoo Jung thể hiện rõ nét, tự nhiên đến "sởn da gà". Lời khen dành cho cô xuất hiện như mưa trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các tầng trạng thái chuyển từ thích thú, tận hưởng sang hoảng loạn, sợ hãi của Baek Ah Jin sau khi kết hôn với Moon Do Hyeok cũng được đánh giá cao.

Nếu Ah Jin nổi điên và tàn độc thấy rõ thì chồng cô - Do Hyeok là "kẻ điên tĩnh lặng". Anh ta đứng im cũng làm khán giả "rùng mình" ở đoạn kết tập 10. Một người bình thường khi thấy vợ đang bị tấn công sẽ tìm cách để cứu cô, nhưng Moon Do Hyeok thấy hỗn loạn thì chỉ chậm rãi bước đến. Anh ta ngó đầu và đứng điềm tĩnh nhìn Ah Jin - Sung Hee như thể xem một vở kịch. Moon Do Hyeok nghĩ gì lúc đó: Vợ (mình chọn) thật thú vị hay cô ấy giống tôi, cũng có người nhìn thấy là muốn giết?

screenshot-2025-11-28-113555.png
screenshot-2025-11-28-113536.png
Moon Do Hyeok là con quái vật mà ác quỷ Baek Ah Jin cũng phải khiếp sợ.

Tập 9 và 10 cho thấy sự kiểm soát mang vỏ bọc cưng chiều của "tổng tài". Anh ta theo dõi Baek Ah Jin mọi lúc mọi nơi, nắm rõ từng lịch trình đến chu kỳ sinh lý... Hai tập cuối của Dear X là khoảnh khắc Ah Jin nổ tung vì không thể chịu nổi cảnh con chim trong lồng. Jun Seo - Jae Oh sẽ trở lại, giúp cô thoát khỏi xiềng xích.

cover-1.jpg
Sam
#Kim Yoo Jung #Dear X #X thân mến #Dear X viral #Baek Ah Jin #Hong Jong Hyun #Moon Do Hyeok #Kim Yoo Jung visual #Kim Yoo Jung diễn xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục