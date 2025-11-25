Sau cái kết thảm ở Dear X, Hwang In Yeop "trùng sinh" chữa lành trong phim mới

HHTO - Ở "Dear X", Heo In Kang (Hwang In Yeop) khiến nhiều khán giả ám ảnh và chua xót thay cho cuộc đời đầy bi thảm của mình. Dường như lắng nghe được nỗi đau khổ của khán giả, thông tin Hwang In Yeop "giải vía" nam phụ số khổ trong dự án mới xuất hiện, là một tựa phim mang ngập hơi thở thanh xuân, chữa lành.

Sau tập 8 của Dear X, Heo In Kang (Hwang In Yeop) chính thức trở thành "nốt chu sa" khiến bao khán giả theo dõi phải thổn thức. Bà nội của In Kang phát hiện cuốn nhật ký động trời của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Bà trách mắng và quyết định mở rộng vòng tay để vỗ về cô như đứa cháu ruột thịt. Là một "con quỷ" máu lạnh với dã tâm ác liệt, hành động này của bà khiến Ah Jin bối rối, dường như cũng bắt đầu gác lại âm mưu nhen nhóm trong lòng.

Song, khi bà Kyung Suk ra ngoài để cho mèo ăn thì bị choáng, trượt chân ngã xuống cầu thang và tử vong ngay trước mắt Ah Jin. Nhưng cô không nói ra sự thật mà dùng nghi vấn mình làm hại bà để chia tay anh. Bệnh nền trầm cảm rối loạn hoảng sợ, chưa thoát được trống trải khi bà mất lại thêm nỗi đau khi tưởng rằng có được hạnh phúc hóa ra chỉ là giả dối, In Kang suy sụp, tự sát.

Tình yêu của Ah Jin trở thành "cọng rơm cứu mạng cuối cùng" cho cuộc đời bi kịch của In Kang cũng đứt đoạn.

Ngay từ khi "chào sân", Heo In Kang đã được thiết kế để trở thành nhân vật "đốn tim" khán giả. Là minh tinh hàng đầu giới giải trí, sống trong hào quang sáng ngời nhưng phía sau In Kang lại là vô số u uất khó nói thành lời. Vì là người mang vô vàn tổn thương, anh lại càng trân trọng và dốc trọn tâm can trong tình yêu dành cho Ah Jin.

Thậm chí, anh còn nghĩ đến chuyện xây dựng tổ ấm cùng cô ngay khi bản thân đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Dù vậy, tất cả chân thành đều đổ sông đổ biển bởi anh chỉ là một nạn nhân trong cái bẫy của Ah Jin.

Sự tử tế, chân thành và điềm đạm của In Kang khiến nhiều khán giả "sưng mắt", bức xúc thay cho cái kết của anh ở tập 8.

Như vậy, "vía" nam phụ số khổ của Hwang In Yeop tiếp tục được nối dài từ True Beauty sang đến tận Dear X. Khán giả đùa rằng "dớp nam phụ" của Hwang In Yeop luôn được hóa giải mỗi khi anh đóng vai chính.

Khép lại cuộc đời đầy bi kịch tại Dear X, Hwang In Yeop sẽ "trùng sinh" trong phim mới mang đậm hơi thở tuổi trẻ và hài hước. Mới đây, đài ENA xác nhận nam diễn viên sẽ trở lại trong bộ phim mang tên A Dream To You, đóng cặp cùng Hyeri.

Đây là một phim hài - tình cảm xoay quanh Lee Jae (Hyeri), một nữ phóng viên từng tràn đầy đam mê nhưng đến độ tuổi 30, cô mất đi tất cả nhiệt huyết và chỉ đang cố gắng tồn tại qua ngày. Sau đó, cô gặp Woo Su Bin (Hwang In Yeop), một đạo diễn trẻ thành công đang trên hành trình tìm lại cảm hứng trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ của họ sẽ mở ra hành trình chữa lành, cùng chung tay viết lại những ước mơ và nuôi dưỡng những cảm xúc vẫn còn dang dở.

Hyeri và Hwang In Yeop - sự kết hợp giữa nguồn năng lượng tích cực tỏa sáng và gương mặt "búng ra khổ" cũng khiến không ít khán giả "đặt gạch hóng".