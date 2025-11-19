The Manipulated là "canh bạc" thắng lớn, đưa Ji Chang Wook trở về đỉnh cao

HHTO - Với chi phí đầu tư lên đến 35 tỷ won (gần 630 tỷ đồng), "The Manipulated" được xem là "canh bạc" cược lớn của Disney+ tại thị trường Hàn Quốc. Đến nay, ván bài này đã thắng lớn, nhận đánh giá tích cực trên các chuyên trang và đưa nam chính Ji Chang Wook trở về thời "hoàng kim" của mình.

Những ngày cuối năm, thị trường phim Hàn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên "nặng ký" như: Dear X, Typhoon Family, Would You Marry Me, As You Stood By... Trong đó, thành công của The Manipulated giúp Disney+ thổi bùng sức lan tỏa tại thị trường Hàn Quốc, nối gót Tempest.

Theo trang thống kê FlixPatrol, tính đến ngày 17/11, lượng người xem của The Manipulated đứng thứ 4 toàn cầu trên mục chương trình truyền hình của Disney+. Đáng chú ý, phim "bá chiếm" hạng 1 ở Hàn Quốc và Đài Loan trong vòng 12 ngày liên tục, cho thấy mức độ quan tâm bùng nổ đối với một phim thuộc thể loại hành động, giật gân.

Đối với một tác phẩm hoàn toàn không có yếu tố lãng mạn như The Manipulated, "chuỗi thắng" 12 ngày tại Hàn Quốc là một tín hiệu vô cùng khả quan.

Ngoài ra, phim cũng đạt số điểm khá cao - 8,6/10 trên trang đánh giá trực tuyến IMDb. Sau màn truy đuổi nghẹt thở giữa Tae Jung (Ji Chang Wook) - Yo Han (D.O.), điểm số cao nhất hiện đang thuộc về tập 6 với số điểm 9,6/10.

The Manipulated đạt 8,6/10 sao IMDb sau 6 tập phim.

Phim cũng được đánh giá 8,5/10 ở trên trang My Drama List.

Fabricated City - nguyên tác của The Manipulated "lội ngược dòng" về hạng 2 phim được xem nhiều nhất trên Netflix Hàn Quốc.

Vì sao lại nói The Manipulated là "canh bạc" của Disney+? Sau hiệu ứng bùng nổ Moving vào năm 2023, các tác phẩm tiếp theo của nền tảng không còn gây được tiếng vang mạnh mẽ tại thị trường Hàn Quốc và dần trở nên "đuối sức" trước đối thủ Netflix, cũng như những nền tảng OTT phổ biến với người dùng nội địa.

Disney+ tiến hành sản xuất loạt phim gốc trong khi nền tảng vẫn chưa "mở khóa" cho người dùng ở nhiều quốc gia châu Á. The Manipulated với chi phí đầu tư lên đến 35 tỷ won (hơn 630 tỷ đồng), khai máy ở giai đoạn đầy thử thách đó, trở thành "làn sóng mới" của Disney+ ở xứ sở kim chi.

Không chỉ The Manipulated đại thắng mà nam chính Ji Chang Wook cũng được đưa trở về thời kỳ đỉnh cao. Tên của anh Theo thống kê của Good Data Corporation, Ji Chang Wook chính là nam diễn viên được quan tâm nhất tuần đầu tháng 11 khi tăng vụt 28 hạng ngay sau khi The Manipulated lên sóng.

Sở hữu loạt cảnh hành động “tuyệt đối điện ảnh”, visual không tuổi và khả năng nhập vai xuất sắc, Ji Chang Wook dường như đưa người xem được trở lại thời hoàng kim khi Healer, The K2… từng “làm mưa làm gió” màn ảnh Hàn, đưa danh tiếng của anh lên đỉnh cao.

Ngoài ra, ở khắp cõi mạng thì tất cả các chi tiết liên quan - từ diễn biến từng tập, plot twist, diễn xuất, kỹ xảo đẹp mắt đều trở thành đề tài thảo luận sôi nổi.

Ngay khi có teaser tập 7 và 8, đông đảo khán giả háo hức đặt giả thuyết về tình tiết tiếp theo của The Manipulated. Teaser cho thấy Tae Jung thành công trốn thoát khỏi nhà tù, sau khi lừa cả "ông trùm" Yo Han để chiến thắng trò chơi sinh tồn. Từ đây, công cuộc trả thù tàn khốc của Tae Jung chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, liệu thân cô thế cô như anh có thể làm gì để lật ngược ván cờ, khi phía sau Yo Han là mạng lưới thông tin khổng lồ đang ráo riết truy lùng anh?