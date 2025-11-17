Vì Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân của Hoắc Kiến Hoa chiếu, Lưu Diệc Phi được gọi tên

HHTO - Đây chỉ là chút trêu đùa của dân mạng với "Vì Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân" - bộ phim do Hoắc Kiến Hoa - Chu Châu đóng chính.

Chu Châu - Hoắc Kiến Hoa nên duyên trong Vì Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân chính là lý do duy nhất Lưu Diệc Phi được gọi tên dù không góp mặt. Ba ngôi sao đều tham gia diễn xuất trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Lưu Diệc Phi đóng chính, vào vai Hoàng Diệc Mai. Chu Châu diễn vai phụ Tina, chị sếp sang chảnh, tâm lý của Diệc Mai. Hoắc Kiến Hoa vào vai Phó Gia Minh - "cờ xanh" đoản mệnh, mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi kết buồn của Hoa Hồng.

Chu Châu - Lưu Diệc Phi - Hoắc Kiến Hoa trong "Câu Chuyện Hoa Hồng".

Dưới một số video quảng bá của Vì Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân, một số khán giả theo dõi cả hai bộ phim nhận ra gương mặt quen đã réo tên Hoàng Diệc Mai, đùa vui:

"Hoàng Diệc Mai sẽ nghĩ thế nào đây."

"Ôi sếp cũ và tình cũ của Hoa Hồng đến với nhau à."

"Lần này anh ấy bị bệnh thì được chữa rồi."

"Chắc là không thấy có lỗi với Hoàng Diệc Mai đâu, tình không thành thì mình tìm người mới thôi."

Vì Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân lên sóng vào ngày 16/11. Phim được làm lại từ bộ phim Kekkon Dekinai Otoko. Phim nhận được đánh giá tích cực sau những tập đầu với chuyện tình trung niên nhưng không "ngấy dầu". Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu đẹp như ngày nào, "phản ứng hóa học" không tệ.

Anh vào vai Du Du - nhà thiết kế cố chấp, độc miệng, nói chuyện không đến 10 câu đã khiến đối phương khó chịu. Chưa cần qua tập 2, khán giả đã hiểu vì sao "anh chú" 40 tuổi này độc thân. Chu Châu đẹp bất chấp mọi khung hình dù cô chỉ mặc áo blouse. Cố Diệp Kha là bác sĩ sáng giá, liên tục bị gia đình "dí" xem mắt mọi lúc.

Cô vô tình gặp Du Du ở rạp phim, sau đó là bệnh viện khi anh tái phát bệnh trĩ... Những màn "gieo duyên" của Du Du - Diệp Kha hài hước, dễ chịu. Đôi phụ do Phí Khải Minh - Lý Khải Hinh đảm nhận cũng được kỳ vọng thêm màu sắc tươi mới cho phim.