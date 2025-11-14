Sự thật về chàng “thám tử xuyên không” trong vụ trộm bí ẩn ở bảo tàng Pháp

HHTO - Trong vụ trộm xảy ra ở Bảo tàng Louvre ở Pháp, một tấm ảnh đã khiến thế giới phải tò mò. Một anh chàng, có lẽ là một thám tử, dường như đã xuyên không đến để tìm lời giải cho sự mất tích của các món bảo vật. Thực hư thế nào?

Vào ngày 19/10, ngay giữa ban ngày, Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) đã bị trộm một cách chớp nhoáng và táo tợn. Chỉ trong 7 phút, băng cướp đã cuỗm mất nhiều món trang sức “giá trị vô giá” có liên quan đến Hoàng đế Napoléon và hoàng hậu.

Vụ trộm bảo tàng này “bí ẩn” không chỉ bởi ở cách thức và thời gian băng cướp lấy đi các bảo vật giá trị, mà còn bởi một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp ở hiện trường vụ án, có ba cảnh sát đang dựa vào xe, phía bên phải họ là một chàng trai. Điều khiến bức ảnh này gây tò mò và phủ sóng khắp nơi là bởi chàng trai ăn mặc “kiểu xưa”, có vẻ đăm chiêu, trông như thể một chàng thám tử vừa xuyên không đến để phá vụ án này.

Khi bức ảnh này viral, đông đảo netizen tham gia bàn luận và đặt ra các giả thuyết quanh chàng “thám tử xuyên không” này. Một số cho rằng đó là ảnh giả, ảnh do AI ghép… Một số khác thì bình luận rằng đó là người trong cuộc, một thám tử thật với gu thời trang kiểu cũ đang điều tra vụ trộm. Một số “mộng mơ” hơn thì đùa rằng có lẽ đó là một thám tử từ quá khứ xuyên không thật.

Sự thật, đó là một bức ảnh thật, “thám tử xuyên không” là một người thật sống ở thời đại này. Anh chàng là Pedro Elias Garzon Delvaux, 15 tuổi, hiện đang sống cùng cha mẹ và ông nội ở Rambouillet, cách Paris 30 km. Vào ngày Bảo tàng Louvre bị trộm viếng thăm, anh chàng chỉ đơn giản là định đến đó tham quan cùng mẹ và ông nội.

Vụ trộm khiến bảo tàng đóng cửa, Pedro đứng ở hàng rào an ninh tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, và vô tình lọt vào ống kính. “Lúc chụp ảnh, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đi ngang qua thôi”.

Khi bức ảnh “thám tử xuyên không” viral và được bàn tán khắp nơi, Pedro không lên tiếng ngay, mà quyết định im lặng và quan sát. Anh chàng giải thích: “Tôi không muốn nói ngay rằng đó là tôi. Bức ảnh này ẩn chứa một điều bí ẩn, vì vậy bạn phải giữ bí mật”. Pedro cũng hiểu vì sao bức ảnh lại khiến mọi người tò mò: “Trong ảnh, tôi ăn mặc theo phong cách những năm 1940, còn chúng ta đang ở năm 2025”.

Pedro cho biết anh chàng bắt đầu ăn mặc theo “kiểu cũ” chưa đầy một năm trước, lấy cảm hứng từ lịch sử thế kỷ 20, hình ảnh đen trắng của các chính khách và thám tử hư cấu. Giữa một biển áo hoodie và giày thể thao, Pedro xuất hiện với phong cách độc đáo trên một bộ vest ba mảnh. Anh chàng nói riêng với mũ thì không phải ngày nào cũng đội. Mũ phớt chỉ dành cho cuối tuần, ngày lễ và các chuyến thăm bảo tàng. “Tôi thích sự sang trọng. Tôi đến trường như thế này”.

Pedro hiểu vì sao mọi người lại gán cho mình hình ảnh một thám tử, bởi một vụ trộm khó tin thường sẽ được trông đợi được giải mã bởi một thám tử khó tin. Anh chàng thích ý tưởng rằng một tội ác bất thường đòi hỏi một người có vẻ ngoài khác thường. “Khi điều gì đó bất thường xảy ra, bạn không thể tưởng tượng ra một thám tử bình thường. Bạn tưởng tượng ra một người khác biệt”.

Được biết, Pedro là fan của Sherlock Holmes - thám tử hư cấu lừng danh trong tiểu thuyết của Sir Arthur Conan Doyle, và Hercule Poirot - thám tử hư cấu nổi tiếng của “nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie. Anh chàng thừa nhận rất yêu Poirot, và nhận xét vị thám tử này “rất thanh lịch”.

“Tôi rất ngạc nhiên khi chỉ với một bức ảnh, bạn có thể trở nên nổi tiếng chỉ trong vài ngày”. Pedro cho biết mình thoải mái với bất cứ điều gì sắp tới. Anh chàng cười toe toét khi nói: “Tôi đang chờ mọi người liên hệ để đóng phim. Điều đó sẽ rất buồn cười”.