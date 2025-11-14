Sakamoto Days bản live-action hoàn thiện dàn cast: Mỹ nam đóng Nagumo lộ diện?

HHTO - Ngoài hai “mỹ nam quốc bảo” Nhật Bản là Meguro Ren và Takahashi Fumiya, “Sakamoto Days” bản live-action đang dần hoàn thiện dàn diễn viên chính của mình, với một mỹ nam khác đóng vai Nagumo - một trong những nhân vật được yêu thích nhất nhì nguyên tác truyện tranh.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung truyện tranh

Mới đây, bản live-action của Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) đã công bố thêm diễn viên cho bộ phim của mình. Theo đó, nữ diễn viên Ueto Aya (Naoki Hanzawa) sẽ vào vai Sakamoto Aoi - vợ của Sakamoto Taro, và diễn viên nhí Yoshimoto Miyu đóng vai Sakamoto Hana - con gái của Sakamoto Taro.

Vợ và con gái của "sát thủ về vườn" Sakamoto trong bản live-action.

Trước đó nữa, Sakamoto Days bản live-action đã công bố hai diễn viên chính thức của phim. Nam diễn viên Meguro Ren (Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi) đảm nhận vai chính Sakamoto Taro, một sát thủ lừng danh trong thế giới ngầm, nhưng đã “gác kiếm” sau khi yêu và kết hôn với một cô gái bình thường.

Còn Takahashi Fumiya (Our Secret Diary) hóa thân Shin, một sát thủ trẻ từng là học trò và là cộng sự thân thiết của Sakamoto, có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Meguro Ren vai Sakamoto Taro.

Meguro Ren trong phiên bản "Sakamoto bồng bềnh".

Takahashi Fumiya vai Shin.

Đáng chú ý, trước khi có thông tin chính thức, trên MXH đã có danh sách dàn diễn viên tin đồn của Sakamoto Days bản live-action. Cho đến hiện tại, đã có ba cái tên trong danh sách tin đồn trở thành sự thật: Meguro Ren, Takahashi Fumiya, và Ueto Aya. Do đó, danh sách diễn viên tin đồn của Sakamoto Days bản live-action nhanh chóng “nóng” trở lại. Nhiều fan hy vọng rằng những cái tên còn lại trong danh sách cũng sẽ sớm được công bố chính thức.

Yokota Mayuu có khả năng trở thành Lu.

Theo đó, nữ diễn viên Yokota Mayuu (Sáu Tháng và Một Năm) có khả năng đóng vai Lu, con gái một trùm xã hội đen ở Trung Quốc. Khi bị sát thủ truy đuổi ở Nhật Bản, Lu vô tình được Sakamoto và Shin cứu giúp. Cuối cùng, Lu ở lại làm việc với tư cách nhân viên ở cửa hàng tiện lợi của Sakamoto. Ngoài tài năng làm bánh bao, mỗi khi say rượu Lu còn có tuyệt kỹ “túy quyền” rất lợi hại.

Kitamura Takumi được đồn sẽ đóng vai Nagumo.

Người còn lại trong danh sách diễn viên tin đồn là Kitamura Takumi (Hành Trình U Linh Giới). Nam diễn viên được cho là sẽ đóng vai Nagumo, một sát thủ bậc thầy với khả năng cải trang xuất sắc. Theo truyện tranh, Nagumo từng là bạn học cũ của Sakamoto ở trường đào tạo sát thủ. Trong lúc Sakamoto “nghỉ hưu”, Nagumo vẫn tiếp tục phát triển “sự nghiệp” sát thủ, là một trong những thành viên xuất sắc của The Order - nhóm gồm các sát thủ mạnh mẽ được thành lập để duy trì trật tự của giới sát thủ.

Câu chuyện của Sakamoto Days kể về Sakamoto Taro - một sát thủ huyền thoại, được đàn em ngưỡng mộ, còn kẻ thù thì khiếp sợ. Bỗng một ngày nọ, chàng sát thủ đã yêu. Thế là Sakamoto “nghỉ hưu”, kết hôn, làm chồng, làm cha, và… tăng cân. Từ một sát thủ hào hoa bảnh bao, Sakamoto hóa thành “ông chú bồng bềnh”. Nhưng, dù Sakamoto đã gác kiếm, kẻ thù cũ lẫn mới vẫn không ngừng kéo đến trước cửa hàng tiện lợi của anh. Liệu Sakamoto có bảo vệ được gia đình mình?

Sakamoto Days bản live-action dự kiến công chiếu vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2026 trước tiên ở Nhật Bản. Sakamoto Days đã được chuyển thể anime, khán giả có thể tìm xem trên Netflix.