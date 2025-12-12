Supergirl chính thức lộ diện: Nữ siêu anh hùng “thô ráp” tương phản với Superman

HHTO - Cuối cùng, sau bao chờ đợi, teaser trailer của “Supergirl” đã ra mắt, giới thiệu cô chị họ với sức mạnh tương đồng nhưng tính cách tương phản của Superman.

Mới đây, sau bao chờ đợi, teaser trailer của Supergirl đã ra mắt, chính thức giới thiệu Supergirl - cô được biết đến là chị họ của Superman. Supergirl của James Gunn không phải là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên nhân vật Supergirl xuất hiện trên màn ảnh, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Supergirl xuất hiện một cách “cá tính” nhất. Người đảm nhận vai diễn này là Milly Alcock - ngôi sao của House of Dragon.

Trước đó, trong Superman (2025), Supergirl đã xuất hiện thoáng qua với một vai cameo. Cô xuất hiện ở Pháo đài cô đơn - trụ sở của Superman - trong tình trạng vẫn đang say rượu, đón thú cưng Krypto sau một thời gian nhờ Superman trông giùm. Trong mở đầu teaser trailer của Supergirl, cô cũng xuất hiện với hình ảnh quen thuộc đó: Chú chó cưng đánh thức cô dậy trong lúc vẫn còn váng vất sau cơn say.

Có một vài điểm đáng chú ý trong teaser trailer Supergirl. Đầu tiên là lời giới thiệu và tuyên bố của Supergirl: “Tôi, Kara Zor-El, xin tuyên bố rằng năm 23 tuổi sẽ là năm tuyệt vời nhất”. Kara Zor-El là tên khai sinh của Supergirl ở hành tinh Krypton, cho thấy xuất thân của cô giống với Superman. Nhưng khác với Siêu Nhân đến Trái Đất khi vừa được sinh ra, Supergirl đến Trái Đất khi đã tuổi thiếu niên. Do đó, cô có những ký ức về hành tinh Krypton và vẫn bị tổn thương bởi nỗi đau mất quê hương.

Một vài phác thảo khác về “chân dung” Supergirl cũng xuất hiện trong teaser trailer: Thích tiệc tùng, ưa chè chén. Đáng chú ý, Supergirl phải ra khỏi Trái Đất để uống rượu, bởi Mặt Trời vàng ở đây khiến cô giải rượu quá nhanh.

Trong một quán rượu ngoài vũ trụ, Supergirl vướng vào một cuộc ẩu đả, gặp gỡ Ruthye - một cô bé đang tìm cách trả thù cho cái chết của bố. Ruthye ngỏ lời thuê cô làm “lính đánh thuê”. Ban đầu, Supergirl từ chối, nhưng sau đó cô thấy mình bị cuốn vào một hành trình trả thù và tìm kiếm công lý xuyên ngân hà. Sâu thẳm trong lòng, Kara nhìn thấy một phần của bản thân mình trong cô gái nhỏ kia - một người đã mất đi “thế giới” của mình, dù đó là thế giới ẩn dụ hay thế giới hiện hữu.

Cuối teaser trailer, Supergirl so sánh mình với người em họ Superman: “Cậu ấy nhìn thấy điều tốt đẹp trong mỗi người, còn tôi nhìn thấy sự thật”. Lời thoại đó đã phần nào tiết lộ sự khác biệt đến tương phản giữa Supergirl và Superman. Mặc dù sức mạnh của cả hai tương đồng nhưng về tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Superman được miêu tả là người lạc quan, tràn đầy hy vọng, thì Supergirl lại u ám và có nhiều gánh nặng về mặt cảm xúc.

Nói về Supergirl, James Gunn miêu tả cô như sau: “Rất nhiều lần các nữ siêu anh hùng được miêu tả quá hoàn hảo, nhưng cô ấy thì không hề như vậy”. Trong teaser trailer, có thể thấy Supergirl trông u ám, cô đơn, mệt mỏi vì sống dưới cái bóng của người em họ và vẫn còn đau buồn vì mất đi quê hương. Supergirl của James Gunn cho thấy việc mất đi gia đình và toàn bộ quê hương có thể đè nặng lên một người như thế nào, ngay cả khi người đó có siêu năng lực.

Được biết, nội dung Supergirl được lấy cảm hứng từ tập truyện tranh Supergirl: Woman of Tomorrow, nhưng không “sao chép” và “dán” mà có những thay đổi mới mẻ, phù hợp.

Phần lớn bối cảnh của Supergirl không diễn ra trên Trái Đất. Do lấy bối cảnh vũ trụ, có thể thấy teaser trailer của Supergirl mang màu sắc và phong cách gợi nhớ đến Guardians of The Galaxy - bộ ba phim siêu anh hùng của James Gunn thời còn làm phim cho Marvel.

Giống với Superman, Supergirl có thể “sạc” sức mạnh dưới ánh Mặt Trời vàng ở Trái Đất. Việc du hành vũ trụ có thể khiến sức mạnh của cô suy yếu và điều này làm tăng thêm yếu tố nguy hiểm cho hành trình báo thù sắp diễn ra trong Supergirl.

Supergirl dự kiến ra mắt vào ngày 26/6/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Trông thật tuyệt vời, cuối cùng Supergirl cũng có khoảnh khắc tỏa sáng trên màn ảnh rộng.”

“Màu sắc, hình ảnh và hành động đều rất hứa hẹn.”

“Trông rất kịch tính, tôi rất hào hứng được xem một phiên bản Supergirl mới mẻ, mang đến một điều gì đó mạnh mẽ hơn.”

“Thành thật mà nói việc Supergirl hoàn toàn suy sụp là phiên bản mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần, nhưng trông cũng khá thú vị đó.”

“Nhìn chung thì phim trông khá ổn, nhưng ngày phát hành sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Phát hành cùng thời điểm với Toy Story 5, Moana bản live-action, Odyssey sẽ gây bất lợi.”

“Trailer trông chán thế, tôi chẳng muốn xem. Và vì sao màu tóc của cô ấy lại sẫm màu hơn hồi Superman vậy?”

“Thể loại phim siêu anh hùng này đã lỗi thời rồi, tôi không đi xem một phiên bản khác của Guardians of The Galaxy đâu.”

“Mặc dù chủ đề khá u tối nhưng màu sắc trong truyện tranh lại rất tươi sáng và đẹp mắt. Tôi thấy điều đó không được thể hiện trong teaser trailer.”