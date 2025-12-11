Sakamoto Days bản live-action: Mỹ nam Meguro Ren hài hước khi “bồng bềnh” 140kg

HHTO - Mới đây, Sakamoto Days bản live-action tung thêm một teaser dài 30 giây. Trong đó, phim lần đầu hé lộ tạo hình “bồng bềnh” của nam diễn viên Meguro Ren.

Bản live-action (phim do người thật đóng) của Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) được chuyển thể từ manga/anime cùng tên. Manga (truyện tranh) rất được yêu thích, khi lên phim anime (phim hoạt hình) cũng thu hút một lượng lớn khán giả.

Sakamoto Days đã có manga, anime, và sắp có phiên bản live-action.

Câu chuyện của Sakamoto Days kể về Sakamoto Taro - một cựu sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm, nhưng đã “gác kiếm” sau khi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái bình thường. Sau khi kết hôn, gã sát thủ hào hoa từng khiến bao kẻ thù khiếp sợ năm nào trở thành một ông bố bỉm sữa “bồng bềnh”, là chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Dù vậy, những kẻ thù cũ lẫn mới vẫn không chịu buông tha, một ngày nọ chúng đặt chân đến trước cửa hàng nhà anh, nhưng không phải để mua hàng.

Trong bản live-action, mỹ nam Nhật Bản Meguro Ren (Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi) đảm nhận vai chính Sakamoto Taro - với hai phiên bản cả gầy lẫn "múp".

Tạo hình "mảnh mai" của Meguro Ren.

Trước đó, Sakamoto Days bản live-action đã tung ra tạo hình “thon gọn” của Meguro Ren - thời Sakamoto Taro vẫn là gã sát thủ hào hoa, chưa kết hôn. Các fan lập tức chấm “điểm 10 chất lượng”, đồng thời tò mò tạo hình khi “bồng bềnh” của Meguro Ren trong vai này sẽ như thế nào. Đoạn teaser 30 giây vừa công bố đã thỏa mãn được điều này.

Meguro Ren trở thành "ông chú bồng bềnh".

Có thể thấy, trong tạo hình “bồng bềnh”, Meguro Ren đã “độn” người trông phình to gấp đôi, gấp ba bình thường; vòng eo “nở ra”, xuất hiện hai cái cằm, cái cổ gần như biến mất. Theo như truyện tranh, phiên bản "múp" của nhân vật Sakamoto Taro nặng đến 140kg. Chứng kiến Meguro Ren từ một mỹ nam vạn người mê hô biến thành một “ông chú” mũm mĩm, các fan được dịp cười ngất ngư. Được biết, nam diễn viên đã dành khoảng bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày để hóa trang đặc biệt, nhằm hóa thân thành phiên bản “múp míp” này.

Trong cả tạo hình thon gọn lẫn “mũm mĩm”, Meguro Ren đều thể hiện các cảnh hành động. Điều thú vị là, khi nhân vật ở phiên bản gầy, các cảnh hành động trông rất ngầu; còn khi nhân vật ở phiên bản “múp”, các cảnh chiến đấu lại có thêm phần hài hước.

Takahashi Fumiya trong vai Shin.

Trong teaser mới cũng bổ sung thêm một số cảnh phim của nam diễn viên Takahashi Fumiya (Our Secret Diary). Trong Sakamoto Days, Takahashi Fumiya vào vai Shin - người trước đây từng là học trò kiêm cộng sự của Sakamoto Taro khi anh còn là sát thủ. Hiện tại, Shin nhận lệnh của tổ chức đến “trừ khử” người đã từng dìu dắt mình năm xưa.

Bên cạnh hai mỹ nam được yêu thích tại Nhật Bản, Sakamoto Days bản live-action còn có sự tham gia của nữ diễn viên Ueto Aya - trong vai vợ của Sakamoto Taro, và diễn viên nhí Yoshimoto Miyu - đảm nhận vai con gái của chàng sát thủ “nghỉ hưu”.

Ngoài ra, danh sách diễn viên tin đồn sẽ góp mặt trong Sakamoto Days bản live-action còn có nữ diễn viên Yokota Mayuu (Sáu Tháng và Một Năm) - trong vai Lu, con gái một trùm xã hội đen ở Trung Quốc, có tài năng làm bánh bao và tuyệt kỹ túy quyền mỗi khi uống “sinh tố lúa mạch”.

Nam diễn viên Kitamura Takumi (Hành Trình U Linh Giới) được cho là sẽ đóng vai Nagumo - từng là bạn học cũ của Sakamoto Taro ở trường đào tạo sát thủ, hiện tại đã trở thành một sát thủ “cao cấp” trong ngành. Các fan đang rất hy vọng danh sách tin đồn này sẽ sớm được xác nhận là sự thật.

Sakamoto Days bản live-action sẽ được công chiếu trước tiên ở Nhật Bản vào 29/4/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Hài hơn tôi nghĩ đó.”

“Tạo hình mũm mĩm của Meguro Ren có thể làm tôi “cười-đến-chếch”, hahaha.”

“Tạo hình trông nặng nề như vậy mà Meguro Ren vẫn thực hiện nhiều pha hành động ấn tượng, ngạc nhiên nha!”

“Meguro Ren mảnh mai thì đẹp trai, mà bồng bềnh thì dễ thương!”

“Tôi đang rất mong chờ những cảnh hành động và cả hài hước của Meguro Ren!”

“Ai cũng khen Meguro Ren rồi, thì tôi khen Takahashi Fumiya nha. Đẹp trai, mà các cảnh hành động trông cũng dứt khoát, đẹp mắt.”