Thời lượng của "Avatar: Lửa Và Tro Tàn" hơn 3 tiếng, có tương xứng với độ hay?

HHTO - Sau một năm 2025 đầy biến động, điện ảnh Hollywood “chốt sổ” cuối năm bằng siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa Và Tro Tàn). Bom tấn được cả thế giới mong đợi khi hé lộ mặt tối của người Na’vi - điều mà các phần trước chưa từng được kể.

Cuộc chiến cũ, kẻ thù mới và đồng minh mới

Avatar: Lửa Và Tro Tàn lấy bối cảnh một năm sau khi gia đình Sully định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake và Neytiri cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam. Tuy nhiên, thời gian đau buồn không kéo dài lâu khi Đại tá Quaritch vẫn sống sót và chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác.

Mối thù cá nhân giờ đây bùng nổ thành cuộc chiến định đoạt vận mệnh cả hành tinh, khi Quaritch liên minh với Mangkwan (Tộc Tro) - bộ tộc Na'vi hung hãn đại diện cho mặt tối của Pandora dưới sự dẫn dắt của nữ thủ lĩnh Varang đầy thù hận. Giờ đây, khi nhà Sully phải đối mặt với chính đồng loại, cuộc xung đột trên Pandora leo thang đến những hậu quả tàn khốc nhất.

Trong hai phần phim trước, con người dù có công nghệ tiến bộ nhưng vẫn bại trận trước người Na’vi bởi hình thể, sức mạnh, tốc độ vượt trội cùng khả năng kết hợp với hệ sinh thái của hành tinh Pandora. Nhưng giờ đây, khi chính người Na’vi đối mặt với người Na’vi, mọi lợi thế không còn mà sẽ chuyển sang một cuộc chiến cân tài cân sức. Ngoài Tộc Tro, Avatar phần 3 còn hé lộ thêm bộ tộc Wind Traders (Tộc Gió). Họ giống như dân du mục, sống giữa bầu trời Pandora và di chuyển không ngừng bằng những sinh vật bay như Medusoids và Windrays.

Tộc Tro sẽ là trung tâm kịch tính cho phần 3.

Kỹ xảo hoành tráng, hiện đại bậc nhất Hollywood

Giống với hai phần trước, Avatar: Lửa Và Tro Tàn cũng được áp dụng những kỹ xảo hoành tráng và tiên tiến nhất vào thời điểm ra mắt. Đạo diễn James Cameron khẳng định phần phim mới này có phần hiệu ứng hình ảnh và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất cả thương hiệu. Ê-kíp đã dành 7 năm để xây dựng hành tinh Pandora và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim.

Ê-kíp dành tới 4 năm để ghi hình.

Không những thế, James Cameron còn là một trong những đạo diễn phản đối mạnh mẽ nhất việc sử dụng A.I. Ông muốn đưa những hình ảnh càng chân thật càng tốt khi kết hợp cả kỹ xảo và hiệu ứng thật trong từng cảnh quay. Điều này đòi hỏi các công nghệ tái hiện hiệu ứng mới nhất để tái hiện khung cảnh dưới nước ở phần hai. Còn ở Avatar: Lửa Và Tro Tàn sẽ là những trận không chiến ác liệt giữa các chủng tộc Na’vi.

Suất chiếu sớm nhận vô vàn lời khen, xứng đáng bom tấn chốt năm 2025

Những cảnh quay đẹp mê hồn trong phần phim mới.

Vừa qua, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã có suất chiếu sớm tại Mỹ. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim nhận về hàng loạt lời khen ngợi xứng tầm siêu phẩm điện ảnh hàng đầu năm 2025. Phần kỹ xảo và hình ảnh vẫn là yếu tố nhận được nhiều lời khen nhất phim, nhưng nội dung cũng được đánh giá là hay nhất trong cả 3 phần.

Và nếu có điều gì khiến bạn e ngại khi ra rạp xem Avatar: Lửa Và Tro Tàn, đó là thời lượng phim dài đến 195 phút (3 tiếng 15 phút). Nên chúng ta sẽ cần ăn thật no và hạn chế uống nước khi vào rạp, để sẵn sàng đắm chìm vào cuộc chiến mãn nhãn này.