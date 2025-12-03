Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Nhật Bản làm anime về chủ đề idol K-Pop, là đối thủ của K-Pop Demon Hunters?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Toho Animation vừa xác nhận đang thực hiện một dự án hoàn toàn mới về Godzilla, được xem là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử hơn 70 năm của thương hiệu.

Tại sự kiện Anime Festival Asia Singapore 2025 diễn từ ngày 28 đến 30/11 vừa qua, Toho Animation bất ngờ xác nhận đang thực hiện một phim Godzilla mới. Dự án này đánh dấu một hướng đi "lạ" trong lịch sử hơn 70 năm của thương hiệu, khi thay vì là quái thú khổng lồ quen thuộc, nhân vật trung tâm của truyện lại là một cậu bé sở hữu sức mạnh Godzilla.

7f33b151d3165c480507.jpg
Hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất công bố hôm 29/11. Ảnh: @@godzilla_jp

Dự án được đồng sản xuất bởi Orange, đơn vị từng thực hiện Godzilla Singular Point (2021), và Igloo Studio đến từ Thái Lan. Hiện tên chính thức và các thông tin chi tiết khác về tác phẩm vẫn chưa được công bố.

Sự phối hợp giữa hai studio cùng ý tưởng nhân vật mới khiến nhiều khán giả kỳ vọng thương hiệu này sẽ có một hướng phát triển khác trên thị trường. Tuy vậy, loạt phim Godzilla chủ yếu được nhớ đến qua yếu tố “quái vật khổng lồ đại chiến”, nên việc xoay trục sang câu chuyện của một cậu bé khiến không ít người đánh giá đây là bước rẽ mạo hiểm.

Tác phẩm được kỳ vọng là đối trọng của "KPop Demon Hunters"

Thị trường anime vừa qua cũng có thêm một bước đi đáng chú ý khác, khi Đài truyền hình TBS và ENISHIYA xác nhận đang sản xuất Girl Crush, series hoạt hình Nhật Bản đầu tiên khai thác trực tiếp đề tài K-Pop. Dự án được xem là sự hưởng ứng của kinh đô anime trước "cơn sốt" thần tượng Hàn Quốc đang lan rộng toàn cầu.

261b6bce5489dbd78298.jpg
"Girl Crush" được công bố sau thành công của "KPop Demon Hunters﻿" trên Netflix.

Girl Crush xoay quanh hai nữ sinh hoàn toàn trái ngược nhau, Tenka Momose và Erian Satou. Tenka là một cô nàng gần như hoàn hảo, xinh đẹp, học lực tốt, luôn được ngưỡng mộ nhưng lại gặp nhiều thất bại trong chuyện tình cảm. Ngược lại, Erian là người nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Tuy nhiên, cô lại mang trong mình những giấc mơ lớn về việc trở thành idol K-Pop.

Dù khác biệt, đam mê không thể cưỡng lại của Erian đã truyền cảm hứng cho Tenka. Cả hai quyết định sang Hàn Quốc để thử sức tại thị trường giải trí khắc nghiệt.

b20ea25d911a1e44470b.jpg
7919734a400dcf53961c.jpg

Với sự bùng nổ của K-Pop Demon Hunters chỉ vài tháng trước, nhiều người xem Girl Crush như "đối thủ" tiếp theo trong sân chơi hoạt hình thần tượng âm nhạc. Hiện TBS và ENISHIYA chưa công bố thời điểm phát sóng hay dàn diễn viên lồng tiếng cho series.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

bb540c726cdce082b9cd.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Manga #Godzilla #Toho #Orange #Igloo Studio #Girl Crush #TBS #ENISHIYA #K-Pop #K-Pop Demon Hunters

Xem thêm

Cùng chuyên mục