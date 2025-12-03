Nhật Bản làm anime về chủ đề idol K-Pop, là đối thủ của K-Pop Demon Hunters?

HHTO - Toho Animation vừa xác nhận đang thực hiện một dự án hoàn toàn mới về Godzilla, được xem là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử hơn 70 năm của thương hiệu.

Tại sự kiện Anime Festival Asia Singapore 2025 diễn từ ngày 28 đến 30/11 vừa qua, Toho Animation bất ngờ xác nhận đang thực hiện một phim Godzilla mới. Dự án này đánh dấu một hướng đi "lạ" trong lịch sử hơn 70 năm của thương hiệu, khi thay vì là quái thú khổng lồ quen thuộc, nhân vật trung tâm của truyện lại là một cậu bé sở hữu sức mạnh Godzilla.

Hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất công bố hôm 29/11. Ảnh: @@godzilla_jp

Dự án được đồng sản xuất bởi Orange, đơn vị từng thực hiện Godzilla Singular Point (2021), và Igloo Studio đến từ Thái Lan. Hiện tên chính thức và các thông tin chi tiết khác về tác phẩm vẫn chưa được công bố.

Sự phối hợp giữa hai studio cùng ý tưởng nhân vật mới khiến nhiều khán giả kỳ vọng thương hiệu này sẽ có một hướng phát triển khác trên thị trường. Tuy vậy, loạt phim Godzilla chủ yếu được nhớ đến qua yếu tố “quái vật khổng lồ đại chiến”, nên việc xoay trục sang câu chuyện của một cậu bé khiến không ít người đánh giá đây là bước rẽ mạo hiểm.

Tác phẩm được kỳ vọng là đối trọng của "KPop Demon Hunters"

Thị trường anime vừa qua cũng có thêm một bước đi đáng chú ý khác, khi Đài truyền hình TBS và ENISHIYA xác nhận đang sản xuất Girl Crush, series hoạt hình Nhật Bản đầu tiên khai thác trực tiếp đề tài K-Pop. Dự án được xem là sự hưởng ứng của kinh đô anime trước "cơn sốt" thần tượng Hàn Quốc đang lan rộng toàn cầu.

"Girl Crush" được công bố sau thành công của "KPop Demon Hunters﻿" trên Netflix.

Girl Crush xoay quanh hai nữ sinh hoàn toàn trái ngược nhau, Tenka Momose và Erian Satou. Tenka là một cô nàng gần như hoàn hảo, xinh đẹp, học lực tốt, luôn được ngưỡng mộ nhưng lại gặp nhiều thất bại trong chuyện tình cảm. Ngược lại, Erian là người nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Tuy nhiên, cô lại mang trong mình những giấc mơ lớn về việc trở thành idol K-Pop.

Dù khác biệt, đam mê không thể cưỡng lại của Erian đã truyền cảm hứng cho Tenka. Cả hai quyết định sang Hàn Quốc để thử sức tại thị trường giải trí khắc nghiệt.

Với sự bùng nổ của K-Pop Demon Hunters chỉ vài tháng trước, nhiều người xem Girl Crush như "đối thủ" tiếp theo trong sân chơi hoạt hình thần tượng âm nhạc. Hiện TBS và ENISHIYA chưa công bố thời điểm phát sóng hay dàn diễn viên lồng tiếng cho series.

