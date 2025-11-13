Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai "nam thần" Ryoma Takeuchi và Keita Machida thành đôi trong “10DANCE”

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Netflix chính thức tung trailer cho "10DANCE" - bộ phim chuyển thể từ manga boylove được yêu mến của Nhật Bản, hé lộ cuộc đối đầu gay cấn trên sàn khiêu vũ.

10DANCE xoay quanh hai vũ công cùng tên Shinya. Suzuki Shinya (Takeuchi Ryoma thủ vai) là nhà vô địch khiêu vũ Latin của Nhật Bản, trong khi Sugiki Shinya (Machida Keita) là quán quân khiêu vũ Standard và xếp hạng hai thế giới. Vì cùng là những tài năng hàng đầu, cả hai thường bị đem ra so sánh và xem như đối thủ. Một ngày, Sugiki bất ngờ mời Suzuki hợp tác để tham gia một cuộc thi gọi là 10-Dance.

Ban đầu, Suzuki từ chối vì không tin có thể hòa hợp với “đối thủ truyền kiếp” của mình, thế nhưng khát vọng chiến thắng và tính ganh đua khiến anh chấp nhận lời đề nghị. Trong quá trình luyện tập, hai người với tính cách trái ngược liên tục va chạm, song dần thấu hiểu và tìm thấy sự đồng điệu không chỉ trong từng bước nhảy mà cả trong cảm xúc dành cho nhau.

14e05e68b85834066d49.jpg
Tạo hình của Takeuchi Ryoma trong vai Suzuki Shinya. Ảnh: Netflix

10DANCE do đạo diễn Otomo Keishi thực hiện, người từng đứng sau loạt phim Rurouni Kenshin (Lãng Khách Kenshin) The Legend & Butterfly (Huyền Thoại Và Bươm Bướm). “Khi hai con người cùng nhảy với nhau bằng tất cả cảm xúc, họ có thể vượt qua ranh giới của chính mình. Với Ryoma Takeuchi và Keita Machida, tôi tin khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một bộ phim vừa lộng lẫy vừa chân thành về tình yêu và nghệ thuật", Otomo chia sẻ về tác phẩm.

10dance-mv.jpg
aaaabc90shpm9jxwprehozavj73tlgrv9end5-obuclmie00h8r-hbctvnhionpbk65ox3t7vxbdp0pc0l4xzlfjht8iejs4dw88q8ed-4882.jpg
Ảnh: Netflix

Ryoma Takeuchi là nam diễn viên sinh năm 1993, từng quen thuộc với khán giả qua các dự án như Like a Dragon: Yakuza hay Sensei Kunshu. Đây là màn ra mắt đầu tiên của anh trên Netflix. Trong khi đó, Keita Machida đã từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng của Netflix như Alice in BorderlandYu Yu Hakusho, được đánh giá có khả năng thể hiện tốt những nhân vật nội tâm phức tạp.

5dbdccce30febca0e5ef.jpg
Một cảnh khiêu vũ của Takeuchi Ryoma trong phim. Ảnh: Netflix

Sự kết hợp giữa Takeuchi và Machida, hai cái tên nổi bật trong làng giải trí Nhật Bản, được xem là một điểm thu hút của 10DANCE. Theo chia sẻ từ ê-kíp, cả hai đã dành nhiều tháng luyện tập khiêu vũ để thể hiện các màn trình diễn một cách chân thực nhất, thay vì nhờ đến người đóng thế.

91kptthcdhl-uf10001000-ql80.jpg
"10DANCE" chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Inouesatoh.

Ra mắt lần đầu trên Young Magazine của Kodansha, nguyên tác 10DANCE của tác giả Inouesatoh được xem là một trong những manga tiên phong khai thác chủ đề khiêu vũ đối kháng, từng giành giải This BL is Amazing! năm 2019.

en-us-10dance-main-main-vertical-27x40-rgb-predate-1.jpg
Ảnh: Netflix

Phim dự kiến phát hành trực tuyến trên nền tảng Netflix vào ngày 18/12/2025.

image-4.jpg
ĐÔNG MIÊN
#10DANCE #Manga #phim Nhật #khiêu vũ #Netflix #Takeuchi Ryoma #Machida Keita #Otomo Keishi #Inouesatoh

