Cô mèo Hello Kitty chuẩn bị có live-action, chào sân hoành tráng tại Hollywood

HHTO - Sau nửa thế kỷ thống trị thị trường quà lưu niệm, biểu tượng dễ thương nhất nhì xứ sở hoa anh đào sẽ có bộ phim điện ảnh live-action kết hợp hoạt hình đầu tiên tại Hollywood, do hãng Warner Bros. hậu thuẫn.

Vừa qua, hãng Warner Bros. Pictures Animation và New Line Cinema đã xác nhận một phim điện ảnh về Hello Kitty đang được thực hiện. Phim được làm dưới dạng live-action (người đóng) kết hợp hoạt hình, dự kiến ra mắt màn ảnh rộng ngày 21/7/2028.

Hello Kitty nguyên bản ra đời năm 1974, do họa sĩ Yuko Shimizu sáng tạo. Ảnh: Sanrio

Dự án phim Hello Kitty vốn được "bật đèn xanh" từ năm 2019 và chỉ mới được hãng phim thông báo lịch ra rạp cùng các thông tin liên quan gần đây. Phim được viết bởi Dana Fox, người từng góp phần sản xuất bom tấn Wicked, và do đạo diễn từng tham gia các phim hoạt hình nổi tiếng như Zootopia, Big Hero 6 hay Wreck-It Ralph - Leo Matsuda chỉ đạo.

Movie Hello Kitty được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo kỳ cựu, từng làm nên các dự án lớn. Ảnh: Disney

Ra đời năm 1974 dưới bàn tay sáng tạo của công ty Sanrio, Hello Kitty nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh dễ thương và chiếc nơ đỏ đặc trưng. Không chỉ xuất hiện trên loạt sản phẩm lưu niệm, nhân vật này còn xây dựng một "hệ sinh thái thương hiệu" đồ sộ gồm thời trang, mỹ phẩm, quán cà phê, công viên giải trí và nhiều dự án hợp tác khác.

Một trong những điều khiến người hâm mộ tò mò nhất về bộ phim là liệu Kitty White (tên đầy đủ của nhân vật) có phá vỡ "nguyên tắc im lặng" của mình hay không. Việc thiếu miệng và không nói chuyện là một phần cốt yếu làm nên tính cách độc đáo của cô mèo này trong nhiều series hoạt hình trước đây.

Hello Kitty từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong văn hoá đại chúng.

﻿Ảnh: Shutterstock

Dù còn gần ba năm nữa mới đến ngày khởi chiếu, bộ phim về Hello Kitty đã thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Từ người hâm mộ lâu năm đến khán giả mới, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong chờ trước lần xuất hiện đầu tiên của biểu tượng này trên màn ảnh rộng Hollywood.



Người hâm mộ mong các nhân vật được yêu thích ở Vũ trụ Sanrio như My Melody, Gudetama, Little Twin Stars hay Kuromi cũng sẽ góp mặt trong phim. Ảnh: Sanrio

Bên cạnh sự kỳ vọng, một bộ phận fan cũng bày tỏ lo lắng rằng định dạng live-action kết hợp hoạt hình có thể khiến Hello Kitty đánh mất nét đặc trưng quen thuộc nếu không được xử lý tinh tế, thậm chí có ý kiến cho rằng lựa chọn làm "hoạt hình toàn phần" sẽ an toàn hơn. Một số bình luận bày tỏ hy vọng ekip sản xuất sẽ giữ được tinh thần nguyên bản và nét đáng yêu đặc trưng vốn đã làm nên sức hút của nhân vật suốt nhiều thập kỷ.