Last Samurai Standing: Khi Netflix làm "Trò Chơi Con Mực" phiên bản samurai

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 27/10 vừa qua, Netflix vừa phát hành trailer chính thức cho "Last Samurai Standing", bộ phim kết hợp độc đáo giữa đấu trường sinh tồn kiểu "Squid Game” và bối cảnh lịch sử gợi nhớ đến "Shogun”.

Last Samurai Standing đưa khán giả về cuối thế kỷ 19, thời kỳ Minh Trị nhiều biến động, khi tầng lớp Samurai dần mất đi sức mạnh và vị thế. Phim theo chân 292 chiến binh, trong đó có nhân vật chính Shujiro Saga, những người được mời đến Đền Tenryuji ở Kyoto để tham gia một trò chơi tàn khốc với phần thưởng tiền mặt khổng lồ.

Mỗi người mang theo một tấm thẻ gỗ như tượng trưng cho sinh mệnh, người chơi buộc phải cướp thẻ của đối thủ và chạy đua về Tokyo, nơi chỉ một người duy nhất có thể sống sót trở thành kẻ chiến thắng.

5e0483e4d57f5821016e.jpg
Phim là sự kết hợp giữa chất sinh tồn của "Squid Game﻿" và không khí sử thi gợi nhớ "Shogun﻿".

Last Samurai Standing do nam tài tử Junichi Okada đóng chính, anh cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất và biên đạo hành động cho phim. Giống với các tác phẩm "kiếm hiệp" Nhật nổi tiếng như Rurouni Kenshin, phần lớn các pha hành động trong Last Samurai Standing được dàn dựng thủ công, không phụ thuộc vào kỹ xảo hay diễn viên đóng thế.

d5b315e0fa7877262e69.jpg
Junichi Okada thủ vai nam chính Shujiro Saga. Ảnh: Netflix

Ông Kaata Sakamoto, Giám đốc nội dung Netflix Nhật Bản, cho biết Last Samurai Standing không chỉ kể về những trận chiến bằng kiếm mà còn đặt ra câu hỏi về danh dự và cách tầng lớp samurai sống sót khi mất đi quyền lực. “Bộ phim nói về điều gì sẽ xảy ra khi những chiến binh mạnh mẽ nhất bỗng trở nên bình thường và phải chiến đấu để bảo vệ chính mạng sống của mình”, ông chia sẻ.

Theo Netflix, các cảnh hành động trong phim được ghi hình trong nhiều ngày với hơn 1.000 diễn viên và thành viên đoàn phim tham gia, nhằm tái hiện quy mô trận chiến thời cổ một cách hoành tráng nhất. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến những cảnh đối kiếm mãn nhãn, tái hiện tinh thần võ sĩ đạo truyền thống trong bối cảnh thời đại đổi thay.

543512689-1191355656359747-1209369002112212266-n-3036.jpg
Ảnh: Netflix

Ngoài Junichi Okada, phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Kaya Kiyohara, Masahiro Higashide, Shota Sometani, Riho Yoshioka, Takayuki Yamada, Kazunari Ninomiya, Hiroshi Tamaki và Hideaki Ito. Netflix cũng công bố thêm nhiều tên tuổi mới như Gaku Hamada, Arata Iura và Tetsushi Tanaka, góp phần mở rộng thế giới nhân vật phong phú của phim.

last-samurai-standing-cast-announcement-final-2.jpg
Phim có hệ thống nhân vật tương đối đồ sộ. Ảnh: Netflix

Last Samurai Standing sẽ ra mắt với 6 tập, dự kiến khởi chiếu từ ngày 13/11/2025 trên nền tảng Netflix.

image.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Netflix #Last Samurai Standing #Shogun #Squid Game #phim Nhật #đấu trường sinh tử #Kaya Kiyohara #Junichi Okada

