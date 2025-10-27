Không phải Thanh Gươm Diệt Quỷ, đây là anime nhận giải xuất sắc nhất năm 2025

Vừa qua, lễ trao giải nổi tiếng Newtype Anime Awards 2025 của Nhật Bản đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ với kết quả hạng mục Anime của năm. Vượt qua nhiều đối thủ "sừng sỏ", dự án MAKEINE: Too Many Losing Heroines! (hay MAKEINE: Có Quá Nhiều Nữ Chính Thua Cuộc!) đã bất ngờ được xướng tên, trở thành anime truyền hình được đánh giá cao nhất năm nay.

MAKEINE: Too Many Losing Heroines! là anime hay nhất năm 2025.

Giải thưởng được tổ chức bởi tạp chí Monthly Newtype và dựa trên bình chọn từ độc giả và cộng đồng người xem anime, bao quát các tác phẩm phát hành từ mùa hè 2024 đến mùa xuân 2025. Qua đó, MAKEINE: Too Many Losing Heroines! đạt số phiếu dẫn đầu, ngoài ra còn ẵm luôn giải Nam chính xuất sắc nhất cho Kazuhiko Nukumizu và Bài hát nhạc phim xuất sắc nhất cho Tsuyogaru Girl.

Đáng nói, chiến thắng của MAKEINE: Too Many Losing Heroines! hoàn toàn khiến những khán giả theo dõi anime lâu năm phải sốc, khi nó vượt qua những siêu phẩm được đánh giá cao trong thời gian qua như Solo Leveling, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đại Trụ Đặc Huấn, DanDaDan... để giành ngôi vị cao nhất. Cái tên sở hữu lượt bình chọn cao thứ hai thuộc về Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, song phim đã được bù đắp với giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Siêu phẩm Solo Leveling chỉ đạt hạng 4.

Sở hữu phong cách độc đáo, DanDaDan chỉ giành được hạng 7.

Ra mắt vào tháng 7/2024 và được sản suất bởi A-1 Pictures (chung "nhà" với Solo Leveling), MAKEINE: Too Many Losing Heroines! xoay quanh Kazuhiko Nukumizu, một học sinh năm nhất trung học bình thường, tự nhận là "bóng đèn" trong những câu chuyện tình lãng mạn xung quanh mình. Cuộc sống yên bình của Kazuhiko bắt đầu thay đổi khi cậu vô tình chứng kiến cô bạn học Anna Yanami xinh đẹp bị "crush" thời thơ ấu từ chối thẳng thừng để theo đuổi người khác.

Nam chính Kazuhiko cùng các "nữ chính thất bại".

Từ đó, Kazuhiko bị cuốn vào vòng xoáy của những người được gọi là "nữ chính thất bại", là các cô gái xinh đẹp nhưng liên tục bị phũ phàng trong tình yêu. Nghe có vẻ giống các kiểu phim harem (một nam chính được nhiều nữ phụ yêu thích) thông thường, MAKEINE: Too Many Losing Heroines! đã "lật ngược" công thức bằng cách tập trung vào sự đồng cảm, hành trình "chữa lành" của các nhân vật nữ qua lăng kính hài hước châm biếm.

Phim mang đến cho người xem thông điệp thú vị, ý nghĩa rằng đôi khi, những "thất bại" mà ta gặp trên đường đời mới là khởi đầu cho sự trưởng thành hay thành công thực sự. Xuyên suốt 12 tập phim, Kazuhiko không bị gượng ép ghép đôi với bất kì "nữ chính" nào, trái lại là bạn đồng hành để các cô nàng tìm thấy chân lý thật sự trên đường đời của mỗi người.

Phim được chấm 7,4/10 bởi IMDb.

MAKEINE: Too Many Losing Heroines! được giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt, đạt điểm trung bình 7,4/10 trên IMDb (có tập chạm đến mốc 8/10) nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa hài hước, hóm hỉnh và những khoảnh khắc chạm đến trái tim. Ngay cả khán giả quốc tế cũng đang dần bị "thu phục" bởi phim nhờ nhân vật dễ đồng cảm và thông điệp sống tích cực - một luồng gió mới so với các bom tấn hành động.