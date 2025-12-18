Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhân vật được ưu ái nhất One Piece, khiến tác giả "phá lệ" trao sức mạnh khủng

Thiện Dư

HHTO - Tác giải Eiichiro Oda đã trao cho nhân vật này sức mạnh mới trong phim One Piece, dù cho điều này đi ngược hoàn toàn với truyện gốc.

Phiên bản anime của One Piece đang chuyển thể dần cốt truyện Egghead một cách ấn tượng, với chất lượng hình ảnh được đánh giá vượt trội trong những tháng gần đây. Thế nhưng trong khi đang được đánh giá cao, tập 1152 mới đây đã gây tranh cãi khi giới thiệu một thay đổi lớn, khác biệt hoàn toàn so với nguyên tác truyện tranh của Eiichiro Oda. Thực chất, tự tay Oda đã thêm thắt chi tiết này cho một nhân vật không ai ngờ đến.

1000015315.jpg
Nhân vật Bonney được tác giả One Piece trao cho sức mạnh mới đầy bất ngờ, không giống với truyện tranh gốc.

Cụ thể trong trận chiến giữa Thánh Saturn với bộ đôi Luffy - Bonney, nhân vật Bonney bản phim đã được trao cho sức mạnh Bá Vương Sắc Haki, thứ mà nhân vật này chưa thức tỉnh trong nguyên tác. Ngay sau khi biến thành dạng Nika, Bonney tung cú đấm mạnh mẽ nhắm vào Saturn song song với đòn tấn công của Luffy. Nếu trong truyện Bonney chỉ sử dụng Vũ Trang Haki để liên tục áp sát Saturn thì ở phiên bản anime, cô lại có thêm hiệu ứng tia sét đỏ từ nắm đấm khổng lồ. Tia sét đỏ chính là dấu hiệu đặc trưng của việc truyền Bá Vương Sắc Haki vào đòn đánh.

1000015618.jpg
Bonney sở hữu Bá Vương Sắc Haki trong bản phim của One Piece.

Tinh tiết này khiến một bộ phận khán giả, đặc biệt những ai theo dõi song song hai phiên bản One Piece bối rối, nghĩ rằng Bonney thực sự sở hữu năng lực này. Trước đó, One Piece thường xuyên bị phê bình vì sử dụng hiệu ứng này một cách thiếu nhất quán, thậm chí áp dụng cho nhiều nhân vật ngẫu nhiên không sở hữu Haki.

Đáng nói hơn, việc Bonney có thể truyền loại Haki này ở độ tuổi hiện tại là điều không hợp lý. Cho đến hiện tại, Quan Sát là Haki duy nhất mà cô sở hữu đúng chuẩn. Có thể, sự thay đổi này của Oda đã gây nên sự "xào xáo" trong cộng đồng người hâm mộ, thậm chí cho thấy sự ưu ái quá mức dành cho nhân vật này.

1000015466.jpg
Bonney chỉ là một trong số nhiều tình tiết sáng tạo của chính Oda dành cho bản phim.

Còn nhớ trong cốt truyện Wano, Prometheus từng nhảy xuống biển cứu chủ nhân, dù trong nguyên tác Oda từng đề cập chứng sợ nước, có thể chết nếu tiếp xúc của nhân vật này. Hoặc, cái kết của trận đấu giữa Sanji và S-Shark cũng kết thúc khác biệt so với bản gốc. Từ đó, nhiều khán giả "ruột" lo sợ sự sáng tạo này có thể phá đi những tinh hoa và tinh thần câu chuyện mà chính Oda đã mất nhiều năm xây dựng.

ft1471.jpg
Thiện Dư
#One Piece #Eiichiro Oda #Luffy #truyện tranh One Piece #anime #Bonney

