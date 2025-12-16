Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Điện ảnh Việt đầu năm 2026 khai thác mạnh hình ảnh người cha một mình nuôi con

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu như dòng phim kinh dị tâm linh bắt đầu thoái trào vào cuối năm 2026 thì phim gia đình lại có xu hướng lên ngôi ở rạp chiếu Việt.

Những câu chuyện về tình thân với những chi tiết cảm động, những mâu thuẫn được hóa giải vào phút cuối luôn khiến khán giả dễ đồng cảm.

cha-con-1.jpg
Kiều Minh Tuấn đóng vai chính trong Con Kể Ba Nghe

Đến đầu 2026, có liên tiếp hai phim Việt về tình cha con là Con Kể Ba NgheNhà Ba Tôi Một Phòng. Phim đầu tiên kể về người cha đơn thân là nghệ sĩ xiếc đi trên dây sống cùng cậu con trai ít nói. Người cha như sống hai cuộc đời: Một nửa rực rỡ ánh đèn trong rạp xiếc, nửa còn lại lặng lẽ im ắng ở căn nhà nhỏ. Và người cha ấy khao khát được nghe con trai kể chuyện, để có thể bước vào thế giới bí ẩn của con.

cha-con-2.jpg
Người cha luôn đau đáu nỗi niềm về con trai

Nhà Ba Tôi Một Phòng mang đến một căn nhà nhỏ với không gian chật hẹp trong một thành phố đông đúc, xô bồ tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười và cũng là nơi phơi bày hết tất cả những khác biệt về khoảng cách thế hệ.

Cha và con cứ ngỡ sẽ luôn êm ấm nhưng lại âm ỉ những mâu thuẫn khi cô con gái đầy hoài bão theo đuổi giấc mơ thời trang, còn người cha chỉ mong giữ gìn nghề làm mắm truyền thống - thứ ông xem như cả đời mình.

cha-con-5.jpg
Trường Giang sẽ trở lại vào mùa phim Tết 2026

Có thể thấy, hình ảnh người cha do Trường Giang thủ vai đại diện cho thế hệ cũ - đề cao kỷ luật, quen chịu cực, sống giản dị và dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc. Trong khi đó, nhân vật con gái lại đại diện cho Gen Z thẳng thắn, độc lập, có ước mơ và kỳ vọng hoàn toàn khác với cách ba cô nhìn nhận cuộc sống.

Chính sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột cảm xúc giữa hai thế hệ và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Và cả hai bộ phim đều khai thác câu chuyện rất đời, những xung khắc mà gia đình nào cũng vướng phải để khán giả dễ dàng chia sẻ, như thấy chính mình đâu đó trên màn ảnh.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim Việt #phim gia đình #Con kể ba nghe #Nhà ba tôi một phòng #Trường Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục