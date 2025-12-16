Điện ảnh Việt đầu năm 2026 khai thác mạnh hình ảnh người cha một mình nuôi con

HHTO - Nếu như dòng phim kinh dị tâm linh bắt đầu thoái trào vào cuối năm 2026 thì phim gia đình lại có xu hướng lên ngôi ở rạp chiếu Việt.

Những câu chuyện về tình thân với những chi tiết cảm động, những mâu thuẫn được hóa giải vào phút cuối luôn khiến khán giả dễ đồng cảm.

Kiều Minh Tuấn đóng vai chính trong Con Kể Ba Nghe

Đến đầu 2026, có liên tiếp hai phim Việt về tình cha con là Con Kể Ba Nghe và Nhà Ba Tôi Một Phòng. Phim đầu tiên kể về người cha đơn thân là nghệ sĩ xiếc đi trên dây sống cùng cậu con trai ít nói. Người cha như sống hai cuộc đời: Một nửa rực rỡ ánh đèn trong rạp xiếc, nửa còn lại lặng lẽ im ắng ở căn nhà nhỏ. Và người cha ấy khao khát được nghe con trai kể chuyện, để có thể bước vào thế giới bí ẩn của con.

Người cha luôn đau đáu nỗi niềm về con trai

Nhà Ba Tôi Một Phòng mang đến một căn nhà nhỏ với không gian chật hẹp trong một thành phố đông đúc, xô bồ tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười và cũng là nơi phơi bày hết tất cả những khác biệt về khoảng cách thế hệ.

Cha và con cứ ngỡ sẽ luôn êm ấm nhưng lại âm ỉ những mâu thuẫn khi cô con gái đầy hoài bão theo đuổi giấc mơ thời trang, còn người cha chỉ mong giữ gìn nghề làm mắm truyền thống - thứ ông xem như cả đời mình.

Trường Giang sẽ trở lại vào mùa phim Tết 2026

Có thể thấy, hình ảnh người cha do Trường Giang thủ vai đại diện cho thế hệ cũ - đề cao kỷ luật, quen chịu cực, sống giản dị và dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc. Trong khi đó, nhân vật con gái lại đại diện cho Gen Z thẳng thắn, độc lập, có ước mơ và kỳ vọng hoàn toàn khác với cách ba cô nhìn nhận cuộc sống.

Chính sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột cảm xúc giữa hai thế hệ và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Và cả hai bộ phim đều khai thác câu chuyện rất đời, những xung khắc mà gia đình nào cũng vướng phải để khán giả dễ dàng chia sẻ, như thấy chính mình đâu đó trên màn ảnh.