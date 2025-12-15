Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đang bị tẩy chay, Ngu Thư Hân vẫn được mời đóng chính phim cổ trang thần tượng?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Việc Ngu Thư Hân tham gia phim cổ trang Vân Sơ Lệnh khiến nhiều người thấy khó tin, vì cô đang bị khán giả tẩy chay cực gắt, lẽ nào vẫn có nhà sản xuất dám mạo hiểm?

2025 là quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân khi vướng hàng loạt bê bối, bản thân nữ diễn viên bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, gia đình cô bị tố lừa đảo. Kết quả là khán giả đồng loạt đòi tẩy chay Ngu Thư Hân, các phim chưa phát sóng thì phải xếp kho, nhiều nhãn hàng kết thúc hợp đồng sớm, tài khoản mạng xã hội liên tục sụt giảm số người theo dõi.

ngu-thu-han-6.jpg
Ngu Thư Hân đang gặp nhiều thị phi.

Mới đây, phim Song Quỹ mà Ngu Thư Hân đóng vai chính bất ngờ ra mắt, được chuyển từ phim dài sang phim ngắn có định dạng dọc, chỉ giữ lại những cảnh nổi bật nhưng vẫn nhanh chóng bị gỡ sau vài phút xuất hiện. Từ đó mà netizen cho rằng Ngu Thư Hân vẫn chưa thể tái xuất, nhưng ê-kíp phim cổ trang Vân Sơ Lệnh lại vừa thông báo chọn Ngu Thư Hân cho vai nữ chính của dự án này.

ngu-thu-han-3.jpg
Nhưng cô vẫn có dự án mới chuẩn bị tham gia.

Cô sẽ đóng vai Vân Sơ, con gái một gia tộc tướng quân nhưng lại kết hôn với một chàng trai nghèo khó, dành cả đời để chăm sóc giúp đỡ nhà chồng nhưng lại nhận về kết cục cay đắng khi chồng phản bội, tiêu diệt cả nhà Vân Sơ.

Trước khi qua đời, Vân Sơ đã thề nếu được hồi sinh, nàng sẽ thay cha mẹ báo thù. Và quả thực Vân Sơ đã tái sinh, lặng lẽ chuẩn bị cho kế hoạch trả thù những kẻ đã làm hại mình, dấn thân vào chốn đầy âm mưu thủ đoạn.

ngu-thu-han-2.jpg
Liệu Vân Sơ Lệnh có giúp Ngu Thư Hân lấy lại danh tiếng?

Trước kia, Ngu Thư Hân thường đóng vai thiếu nữ hồn nhiên nũng nịu nhưng Vân Sơ lại khác hẳn, khi cả đời chỉ tập trung vào chuyện báo thù, tính cách thông minh sắc sảo, nói chuyện khéo léo tinh tế. Vì thế, đây chính là một thử thách để Ngu Thư Hân chứng tỏ diễn xuất của mình.

Việc một nữ diễn viên đang bị tẩy chay lại tham gia phim nữ chủ khiến nhiều netizen tò mò vế ý đồ của nhà sản xuất. Rõ ràng Vân Sơ Lệnh được chú ý đặc biệt từ khi chưa khởi quay nhờ ồn ào của Ngu Thư Hân, nhưng phim cũng đối mặt với rủ ro bị khán giả quay lưng. Thế nên Ngu Thư Hân có thực sự tham gia Vân Sơ Lệnh hay không vẫn là một dấu hỏi.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
