Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ai cũng thấy Vương Sở Nhiên sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều nếu không đeo kính cận, nhưng vì sao nữ diễn viên lại quyết không phẫu thuật xóa cận?

Trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét vừa qua, nhiều khán giả để ý tới khoảnh khắc Vương Sở Nhiên lấy thuốc nhỏ mắt ra sử dụng. Và trong nhiều sự kiện khác, nữ diễn viên cũng thường tranh thủ nhỏ mắt khi ngồi dưới hàng ghế khán giả trong khi các sao nữ khác lại không có hành động này.

vuong-so-nhien-2.jpg
vuong-so-nhien-5.jpg
Vương Sở Nhiên đeo kính cận trong đời thường.

Lý do vì Vương Sở Nhiên bị cận tới 6 độ. Bình thường, cô sẽ đeo kính cận nhưng khi đóng phim, chụp ảnh hay đi sự kiện thì cô chọn kính áp tròng. Do đó, nữ diễn viên thường bị khô mắt và phải nhỏ nước mắt nhân tạo liên tục.

Vương Sở Nhiên tiết lộ cô bị cận nặng như vậy vì thời học sinh thường tắt điện trong phòng nhưng vẫn xem điện thoại trong bóng tối. Rồi thói quen nằm nghiêng để dùng điện thoại cũng khiến mắt cô tăng dần độ cận.

vuong-so-nhien-9.jpg
Cô không dám đi phẫu thuật xóa cận.

Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ bị cận thị thường phẫu thuật xóa cận để lấy lại thị lực bình thường, tạm biệt chiếc kính cận và tiện lợi hơn cho công việc. Nhưng Vương Sở Nhiên lại không dám làm vậy. Bởi cô từng xem phim kinh dị Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần) có cảnh đáng sợ liên quan đến mổ mắt, vì thế mà Vương Sở Nhiên bị ám ảnh đến tận bây giờ.

vuong-so-nhien-7.jpg
vuong-so-nhien-8.jpg

Rất nhiều khán giả ngạc nhiên khi biết Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ, bởi mắt cô nhìn rất long lanh, thần thái nhanh nhạy không giống mắt người cận thị. Chính vì thế mà Vương Sở Nhiên đang là mỹ nhân nổi bật ở C-Biz lúc này với nhiều dự án phim được chờ đợi như Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Sở Nhiên #Vương Sở Nhiên cận thị #Vương Sở Nhiên mổ mắt #Giây phút ấy vượt giới hạn

