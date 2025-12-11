Phải chăng diễn xuất bằng lông mày đang trở thành trào lưu mới của sao Hoa ngữ?

HHTO - Chúng ta vẫn nghe nói đến diễn xuất bằng ánh mắt, bằng hình thể nhưng phim Hoa ngữ dạo này còn có diễn xuất bằng lông mày khiến người xem mệt mỏi.

Phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng mà Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai chính đã kết thúc với thành tích không khả quan và mỹ nhân Tân Cương lại có thêm một phim chưa bùng nổ trong sự nghiệp của mình. Khán giả công nhận Địch Lệ Nhiệt Ba đã rất cố gắng nỗ lực nhưng có lẽ khả năng nhập vai của cô có hạn nên chưa thể tạo ra những khoảnh khắc khiến người xem cảm động.

Đặc biệt các cảnh khóc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng còn được chia sẻ nhiều trên mạng vì diễn xuất chưa đạt. Lẽ ra đây sẽ là những phân cảnh xúc động, hé lộ quá khứ của nhân vật nhưng khán giả chỉ nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nhăn nhó mặt mày, cố làm ra vẻ đau khổ chứ người xem không cảm nhận được nỗi đau từ trong lòng nhân vật. Cô ra sức nhíu mày tạo cảm giác buồn bã, khiến cho netizen gọi đây là lối “diễn xuất bằng lông mày”.

Lông mày của Nhâm Gia Luân gây khó hiểu

Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân cũng bị phàn nàn vì lạm dụng lông mày trong phim cổ trang Phượng Hoàng Đài Thượng. Ngay từ cảnh đầu tiên xuất hiện, nam diễn viên đã gây sốc với hàng lông mày thẳng băng, kéo dài đến tận thái dương. Vẫn biết rằng Nhậm Gia Luân làm vậy để tạo hình tượng mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng nhưng khán giả chỉ thấy buồn cười vì chẳng người bình thường nào có lông mày chạy dài quá mắt thế này. Thêm vào đó, nam diễn viên vốn đã gầy gò, gương mặt hốc hác thì dáng lông mày lưỡi mác càng khiến anh nhìn thiếu sức sống hơn.

Trong mọi tình huống, Nhậm Gia Luân đều nhíu mày như muốn kéo mọi chú ý của người xem vào đôi lông mày dài phi lý của mình. Phải chăng các diễn viên Hoa ngữ đang có trào lưu diễn xuất bằng lông mày để che đi biểu cảm chưa tốt của mình?