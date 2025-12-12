Tin đồn Jung Kook BTS hẹn hò Winter aespa: Fan chia phe, xe tải biểu tình luân phiên

HHTO - Đã gần 1 tuần kể từ khi tin đồn Jung Kook và Winter hẹn hò bùng nổ, nhưng câu chuyện vẫn là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong khi một số fan giữ thái độ bình tĩnh chờ phản hồi chính thức, không ít người tuyên bố "thoát fan", thậm chí quay lại chỉ trích.

Những ngày vừa qua, tin đồn hẹn hò của Jung Kook (BTS) và Winter (aespa) phủ sóng khắp mạng xã hội. Bên cạnh đó, phản ứng trái chiều của một bộ phận fan cũng làm dấy lên nhiều tranh luận.

Cả Jung Kook lẫn Winter chọn im lặng, không xác nhận hay phủ nhận tin đồn dù cư dân mạng liên tục thúc giục làm rõ.

Cộng đồng fan của cả hai trở nên xáo trộn, nhiều mâu thuẫn nảy sinh vì ồn ào tình cảm này. Nếu trước đây fan thường im lặng hoặc ra sức bảo vệ idol trước sóng gió, thì lần này không ít người tỏ ra thất vọng, thậm chí phản ứng tiêu cực.

Nguyên nhân khiến fan phản ứng dữ dội xuất phát từ việc cả hai công ty quản lý đều phản hồi mập mờ, trong khi Jung Kook và Winter hoàn toàn im lặng dù nhiều bằng chứng hẹn hò "rành rành trước mắt".

Cư dân mạng "soi" cả hai từng nhiều lần diện đồ giống nhau. Hình xăm 3 chú cún là đỉnh điểm khiến tin đồn lan rộng.

Lượng fan bạn trai/ bạn gái mạnh là lý do khiến việc thần tượng lộ tin hẹn hò trở thành vấn đề nhạy cảm với fandom. Nếu những bằng chứng như xăm hình hay sử dụng đồ đôi là thật, điều này càng khiến nhiều người cảm thấy Jung Kook và Winter thiếu khéo léo, không tôn trọng người hâm mộ.

Fan chỉ trích Jung Kook vì cho rằng anh yêu mà không dám thừa nhận và cố tình thả "hint hẹn hò" lộ liễu cùng bạn gái. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nhiều fan lớn, gắn bó lâu năm và đầu tư nhiều cho Jung Kook quyết định rời fandom. Hàng loạt bài đăng bày tỏ thất vọng và giận dữ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều fan cho rằng họ cảm thấy bị lừa dối, nhất là khi trước đó giọng ca Seven từng chia sẻ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng anh chỉ tập trung vào công việc.

Nhiều fan của Jung Kook còn "quay xe" trở thành anti, lục lại đủ mọi lùm xùm cũ của anh.

Trên Weibo, nhiều "phú bà" xứ Trung từng ra sức ủng hộ Jung Kook giờ đây thẳng thắn tuyên bố "thoát fan", thậm chí quay sang chỉ trích, soi mói idol.

Những ngày qua, hàng loạt xe tải cũng liên tiếp được gửi đến SM, HYBE với yêu cầu hai thần tượng xóa hình xăm đôi hoặc rời nhóm. Nội dung trên các xe tải liên tục nhấn mạnh việc em út BTS lừa dối fan, né tránh hoạt động nhóm khi chỉ tập trung yêu đương.

"Anh lừa dối fan, né tránh hoạt động nhóm, anh có đang tỉnh táo không vậy?"

"Không xóa hình xăm đôi thì rời BTS đi."

"Anh lừa ARMY, những người đã chờ đợi anh trong quân ngũ."

"Muốn lấy lại niềm tin của ARMY thì trước tiên hãy xoá hình xăm đôi đi."

Kể từ khi tin hẹn hò nổ ra, bên dưới tòa nhà HYBE luôn xuất hiện những xe tải biểu tình.

Trong khi đó, Winter cũng đang phải chịu tác động mạnh mẽ từ tin đồn. Dưới bài đăng gần đây trên Instagram, cô nhận hàng chục nghìn bình luận, trong đó nhiều bình luận chỉ trích và mạt sát nghiêm trọng đến mức SM Entertainment phải thông báo sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của nữ idol.

Trước Winter, Karina cũng từng lộ tin hẹn hò. Việc hai thành viên nổi bật liên tiếp vướng vào "cấm kị" của nền giải trí K-Pop trở thành khó khăn cho nhóm.

Công ty cho biết thêm những bài đăng ác ý, bao gồm quấy rối, vu khống, công kích cá nhân, xâm phạm đời tư và cả nội dung deepfake sẽ bị "thu thập bằng chứng đầy đủ và xử lý không khoan nhượng".

Nguyên văn tuyên bố của SM.

Bên ngoài trụ sở SM Entertainment, nhiều xe tải với các thông điệp gay gắt như: "Im lặng không phải là câu trả lời! Hãy thể hiện trách nhiệm", "Xóa hình xăm của bạn và làm rõ tình hình", hay "Bạn từng nói chúng ta sẽ ở bên nhau kể cả sau 10 năm, nhưng bạn đã phá vỡ niềm tin của chúng tôi".

Một số thông điệp còn yêu cầu Winter rời nhóm nếu muốn hẹn hò với Jung Kook.

Dù drama xoay quanh tin đồn hẹn hò vẫn còn rối như tơ vò, nhưng giữa những tranh cãi nảy lửa ấy, vẫn có rất nhiều fan bình tĩnh hơn. Họ tiếp tục ủng hộ thần tượng bằng lý trí, nhắc nhau rằng idol cũng là con người và sự nghiệp của họ mới là điều đáng chý ý chứ không phải đời tư.