Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Lisa BLACKPINK làm gì khi được chọn là thành viên ban tổ chức Met Gala 2026?

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau màn ra mắt chấn động tại Met Gala 2025, Lisa lại tiếp tục làm fan đứng ngồi không yên khi tạp chí Vogue chính thức công bố cô là thành viên Host Committee (thành viên ban tổ chức) của Met Gala 2026.

Mặc dù Met Gala 2026 còn tận tháng 5 năm sau mới diễn ra, nhưng không khí "nóng" đã bắt đầu khi ban tổ chức công bố dàn Co-Chairs (Đồng Chủ Tịch) và Host Committee (Thành viên Ban Tổ chức).

Đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức kể từ khi bà Anna Wintour rút khỏi các nhiệm vụ biên tập tại tạp chí thời trang danh tiếng Vogue, càng khiến Met Gala 2026 trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu và cộng đồng fan toàn cầu.

g70clnbwwaa8deu.jpg
Hàng loạt gương mặt đình đám đã được điền tên vào các vị trí quan trọng.

Đại diện K-Pop đầu tiên và duy nhất góp mặt chính là em út BLACKPINK - Lisa khi cô được công bố là thành viên Host Committee, đứng cạnh loạt tên tuổi đình đám như ca sĩ Sabrina Carpenter, Doja Cat, diễn viên Gwendoline Christie, người mẫu Alex Consani…

Để trở thành một thành viên Host Committee tại Met Gala, mỗi người đều phải là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong nghệ thuật, thời trang hoặc kinh doanh. Những người này thường được giao nhiệm vụ quảng bá chủ đề sự kiện, xuất hiện trên thảm đỏ ở vị trí đặc biệt và tạo sức hút truyền thông. Nhóm này bao gồm doanh nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế đến các nhà từ thiện, chịu trách nhiệm lo liệu danh sách khách mời, đảm bảo thảm đỏ chỉ toàn những cái tên "khủng". Bên cạnh đó, họ còn đảm nhận vai trò kêu gọi và gây quỹ cho Viện trang phục Costume Institute.

g70dqseamauyxbe.jpg
Việc Lisa có mặt trong danh sách này chứng tỏ cô hoàn toàn có đủ tầm ảnh hưởng trên cả sân khấu âm nhạc lẫn thảm đỏ quốc tế.

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Lisa đã có màn ra mắt ấn tượng tại Met Gala với "nguyên cây đen" của Louis Vuitton gồm blazer, bodysuit, quần tất đen, phụ kiện ngọc trai và túi xách. Phong cách táo bạo này dù gây tranh cãi, nhưng cũng đã góp phần giúp giọng ca Born Again khẳng định cá tính mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng thời trang và nổi bật giữa dàn sao quốc tế.

Với chủ đề chính thức của Met Gala 2026"Costume Art" - tôn vinh trang phục như một hình thức nghệ thuật điêu khắc sống, khách mời được khuyến khích biến mình thành tác phẩm nghệ thuật thông qua những bộ cánh siêu thực, sơn cơ thể hay bố cục điêu khắc táo bạo. Khách tham dự được kỳ vọng không chỉ đẹp mà còn thể hiện tư tưởng, hình ảnh về thân thể, sự đa dạng và giá trị xã hội qua từng thiết kế.

g5-vlafx0aaiolq.jpg

Việc Lisa góp mặt trong Host Committee càng khiến công chúng thêm tò mò, háo hức, bởi từ lần đầu tiên đến Met Gala hay các sự kiện lớn mang tầm quốc tế khác, cô đã chứng minh khả năng "biến thảm đỏ thành sàn diễn cá nhân" với phong cách vừa táo bạo vừa thời thượng. Với chủ đề năm nay, fan càng tò mò liệu Lisa sẽ tiếp tục phá cách, kết hợp yếu tố điêu khắc và nghệ thuật cơ thể ra sao để biến tạo hình thảm đỏ thành một tác phẩm ấn tượng.

unnamed.jpg
Thu Trang
#Lisa BLACKPINK #Met Gala 2026 #Host Committee #Vogue #Lisa #Met Gala

Xem thêm

Cùng chuyên mục