Song Quỹ bị chuyển thành phim ngắn rồi gỡ vội, do vướng bê bối của Ngu Thư Hân?

HHTO - Kể cả "Song Quỹ" được phát sóng thuận lợi, nhiều khán giả cho biết họ vẫn sẽ không xem bộ phim này vì mất thiện cảm với Ngu Thư Hân và tác giả của tiểu thuyết gốc.

Song Quỹ là phim ngôn tình hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết của Thời Cửu Viễn - tác giả từng viết truyện xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Vì thế, từ thời điểm công bố dàn diễn viên, nhiều khán giả Việt đã tuyên bố sẽ "tẩy chay" bộ phim này.

"Song Quỹ" có sự tham gia của Ngu Thư Hân, Hà Dữ, Mike Angelo.

Tháng 8 năm nay, danh tiếng của Ngu Thư Hân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ồn ào kinh doanh gia đình và hàng loạt phát ngôn cũ bị chê EQ thấp bị đào lại. Cô mất hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng. Song Quỹ cũng bị cho là rơi vào cảnh "đắp chiếu" vì thông tin được cấp phép phát sóng mãi không thấy đâu.

Ngày 9/12,iQIYI cho chạy một loạt biển quảng cáo ở khắp nơi tại Trung Quốc, hẹn lịch 10/12 phát sóng. Phía hậu viện hội của Mike Angelo cập nhật lịch offline vào ngày 11/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), được cho là họp báo tuyên truyền phim.

﻿ ﻿ Quảng cáo "Song Quỹ" rầm rộ vào ngày 9/12 cùng hàng loạt blogger giải trí Trung Quốc đưa tin bộ phim này sắp "nhảy dù" phát sóng.

Tuy nhiên, hết ngày 10/12, phía iQIYI không cập nhật phim như đã hẹn. Trong khi đó, loạt bài truyền thông khen ngợi phim và Ngu Thư Hân hết lời lại xuất hiện. Phía hậu viện hội của Mike cũng xóa bài thông báo sự kiện offline tại Bắc Kinh.

Khoảng 10h sáng 12/12, iQIYI bất ngờ đăng tải toàn bộ phim nhưng ở định dạng dọc kiểu phim ngắn, chỉ có các cảnh nổi bật. Tuy nhiên, phim bị gỡ/ ẩn sau vài phút.

Dân mạng đặt câu hỏi động thái của iQIYI là lỗi đăng nhầm hay bị cơ quan quản lý "gõ đầu" nên không thể chiếu phim? Nhiều người nghi ngờ bê bối của Ngu Thư Hân là nguyên nhân lớn nhất buộc nền tảng phải chỉnh sửa Song Quỹ từ phim truyền hình dài tập thành phim ngắn để "lách luật", giảm thủ tục xin phép để phát sóng nhanh, hạn chế lỗ vốn. Họ mỉa mai các bài truyền thông hay số liệu đã được mua sẵn để "dát vàng" cho Ngu Thư Hân.

Không ít fan bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng Ngu Thư Hân không phải nguyên nhân bởi nếu cô bị cấm sóng thì không có chuyện được phép tổ chức concert mừng sinh nhật rầm rộ ở Bắc Kinh như vừa qua. Người hâm mộ chỉ trích nền tảng làm việc tắc trách khi thất hứa. Các fan đã chi mạnh để nạp VIP, bao rạp online để ủng hộ thần tượng nhưng số tiền đó có thể trở thành công dã tràng.

Một số fan của diễn viên cho rằng Song Quỹ nên "bị chôn luôn" vì những tranh cãi nổ ra từ thời điểm khai máy vốn đã khiến công chúng mất đi nhiều thiện cảm.

Nền tảng và phía đoàn phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Ngu Thư Hân, Hà Dữ cũng như những diễn viên khác vẫn im lặng. Netizen suy đoán với tư cách Đại sứ toàn cầu iQIYI quốc tế của Ngu Thư Hân, nền tảng này sẽ cố gắng hết sức để vớt vát danh tiếng cho nữ diễn viên và tìm cách để tác phẩm của cô được lên sóng.