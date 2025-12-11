Dynamite Kiss: Đối lập kịch bản 3 xu và diễn xuất 3 tỷ của Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin

HHTO - Kịch bản xuất sắc, mới lạ là điều "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) không có. Nhưng diễn xuất đáng giá, cảm giác ngọt ngào đúng như tên phim thì tác phẩm này có thừa và đây là cách Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin thu phục khán giả.

Khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ kiểu Hoàng tử - Lọ Lem, vịt hóa thiên nga quen thuộc, sau đó là "bùng binh" tứ giác tình yêu hiểu lầm loạn xạ, Dynamite Kiss khiến khán giả ức chế muốn nhảy vào giải thích hộ đến "nổi gai ốc" bởi những tình huống, câu thoại kiểu "tiểu thuyết ngôn tình tổng tài 3 xu". Tuy nhiên, mọi thứ lại được hợp lý hóa và trở nên cuốn hút bởi màn thể hiện của Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin.

Khán giả bình luận:

"Phim 3 xu diễn xuất 3 tỷ."

"Nếu không phải là diễn viên thực lực như Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin thì không đời nào tôi xem phim như này."

"Nó lố, nó chuông xe đạp mà nó hài kinh khủng. Phản ứng hóa học của Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin tốt đến mức cứ hễ họ ở cạnh nhau là tôi tưởng như họ sắp lao vào nhau đến nơi."

"Phim sến điên lên, làm khùng làm điên mà sao tôi không dứt ra được."

"Gong Ji Hyuk được "thả cửa" rồi nên ảnh làm tới, ảnh chiếm hữu, tôi thích."

Gong Ji Hyuk là vai diễn mà Jang Ki Yong giải phóng cơ mặt hết cỡ với một bộ sưu tập biểu cảm lố khi tưởng mình bị "lừa tình" hay cố "chơi xỏ" Go Da Rim. Anh chính là tổng tài bá đạo, tự luyến kinh điển xé truyện bước ra. Những lúc cần lột tả nội tâm một cách nghiêm túc được Jang Ki Yong thể hiện tròn trịa, không bị "ố dề".

Ahn Eun Jin đã quen thuộc với kiểu nhân vật vượt khó vươn lên từ Hospital Playlist, My Dearest, nên cách thể hiện của cô với Go Da Rim - Dynamite Kiss đem đến cho người xem cảm rất dễ dàng, dễ chịu.

Diễn xuất ăn ý của bộ đôi cộng thêm cách dựng của đạo diễn làm tăng cảm giác rung động mỗi khi đôi chính tương tác. Điểm đáng khen của Dynamite Kiss là dù tình tiết cũ rích và sến nhưng vẫn giữ chuẩn mực đạo đức cho nhân vật. Gong Ji Hyuk rất thích, rất để tâm đến Da Rim và đã có lúc ích kỉ chỉ muốn được ở bên cô. Tuy nhiên, chính anh cũng phải đấu tranh rất nhiều để bản thân không đi quá giới hạn, kể cả khi đã bước sát tới lằn ranh cũng phanh gấp lại, ăn năn, tự giày vò tinh thần.

Gong Ji Hyuk không phải kiểu người chiếm hữu cực đoan. Anh chọn bảo vệ cô và cả những điều cô cho là hạnh phúc thay vì bất chấp thủ đoạn có được cô. Đó là lý do khán giả thêm mê đắm anh. Go Da Rim được yêu thích vì quá trình chứng minh bản thân không phải "bánh bèo vô dụng", nhanh nhạy giải quyết rắc rối ngay lúc nhận được tín hiệu mọi chuyện vỡ lở.

Những tập cuối của Dynamite Kiss càng bùng nổ ngọt ngào hơn khi "cảm giác sai sai" lúc Go Da Rim và Gong Ji Hyuk bên nhau được xóa bỏ và nhất là khi hai mẹ sống chung tạo điều kiện cho đôi trẻ kề cạnh nhiều hơn.