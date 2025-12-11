Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Dynamite Kiss: Đối lập kịch bản 3 xu và diễn xuất 3 tỷ của Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Kịch bản xuất sắc, mới lạ là điều "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) không có. Nhưng diễn xuất đáng giá, cảm giác ngọt ngào đúng như tên phim thì tác phẩm này có thừa và đây là cách Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin thu phục khán giả.

Khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ kiểu Hoàng tử - Lọ Lem, vịt hóa thiên nga quen thuộc, sau đó là "bùng binh" tứ giác tình yêu hiểu lầm loạn xạ, Dynamite Kiss khiến khán giả ức chế muốn nhảy vào giải thích hộ đến "nổi gai ốc" bởi những tình huống, câu thoại kiểu "tiểu thuyết ngôn tình tổng tài 3 xu". Tuy nhiên, mọi thứ lại được hợp lý hóa và trở nên cuốn hút bởi màn thể hiện của Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin.

dynamite-kiss-4.jpg

Khán giả bình luận:

"Phim 3 xu diễn xuất 3 tỷ."

"Nếu không phải là diễn viên thực lực như Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin thì không đời nào tôi xem phim như này."

"Nó lố, nó chuông xe đạp mà nó hài kinh khủng. Phản ứng hóa học của Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin tốt đến mức cứ hễ họ ở cạnh nhau là tôi tưởng như họ sắp lao vào nhau đến nơi."

"Phim sến điên lên, làm khùng làm điên mà sao tôi không dứt ra được."

"Gong Ji Hyuk được "thả cửa" rồi nên ảnh làm tới, ảnh chiếm hữu, tôi thích."

jang-ki-yong-1.jpg
jang-ki-yong.jpg

Gong Ji Hyuk là vai diễn mà Jang Ki Yong giải phóng cơ mặt hết cỡ với một bộ sưu tập biểu cảm lố khi tưởng mình bị "lừa tình" hay cố "chơi xỏ" Go Da Rim. Anh chính là tổng tài bá đạo, tự luyến kinh điển xé truyện bước ra. Những lúc cần lột tả nội tâm một cách nghiêm túc được Jang Ki Yong thể hiện tròn trịa, không bị "ố dề".

Ahn Eun Jin đã quen thuộc với kiểu nhân vật vượt khó vươn lên từ Hospital Playlist, My Dearest, nên cách thể hiện của cô với Go Da Rim - Dynamite Kiss đem đến cho người xem cảm rất dễ dàng, dễ chịu.

da-rim.jpg

Diễn xuất ăn ý của bộ đôi cộng thêm cách dựng của đạo diễn làm tăng cảm giác rung động mỗi khi đôi chính tương tác. Điểm đáng khen của Dynamite Kiss là dù tình tiết cũ rích và sến nhưng vẫn giữ chuẩn mực đạo đức cho nhân vật. Gong Ji Hyuk rất thích, rất để tâm đến Da Rim và đã có lúc ích kỉ chỉ muốn được ở bên cô. Tuy nhiên, chính anh cũng phải đấu tranh rất nhiều để bản thân không đi quá giới hạn, kể cả khi đã bước sát tới lằn ranh cũng phanh gấp lại, ăn năn, tự giày vò tinh thần.

Gong Ji Hyuk không phải kiểu người chiếm hữu cực đoan. Anh chọn bảo vệ cô và cả những điều cô cho là hạnh phúc thay vì bất chấp thủ đoạn có được cô. Đó là lý do khán giả thêm mê đắm anh. Go Da Rim được yêu thích vì quá trình chứng minh bản thân không phải "bánh bèo vô dụng", nhanh nhạy giải quyết rắc rối ngay lúc nhận được tín hiệu mọi chuyện vỡ lở.

darim-5.jpg

Những tập cuối của Dynamite Kiss càng bùng nổ ngọt ngào hơn khi "cảm giác sai sai" lúc Go Da Rim và Gong Ji Hyuk bên nhau được xóa bỏ và nhất là khi hai mẹ sống chung tạo điều kiện cho đôi trẻ kề cạnh nhiều hơn.

cover-1471.jpg
Sam
#Jang Ki Yong #Ahn Eun Jin #Dynamite Kiss #Gong Ji Hyuk #Go Da Rim

Xem thêm

Cùng chuyên mục